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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 1
СКА-Ростов - Спартак-Нальчик
СКА-Ростов - Спартак-Нальчик: обзор матча 31 марта 2023
СКА-Ростов
31.03.2023, пятница, 15:00
Россия. Вторая лига. Группа 1, 22 тур
0 : 2
Завершен
Спартак-Нальчик
Матч
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Личные встречи
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Коэффициенты
Статистика матча СКА-Ростов - Спартак-Нальчик
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
СКА-Ростов
Россия. Кубок, 1/16 финала
Спартак Т
1 : 1
12.08.2026
СКА-Ростов
Россия. Кубок, 1/32 финала
СКА-Ростов
2 : 2
29.07.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 8 тур
СКА-Ростов
2 : 2
25.11.2023
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 7 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
19.11.2023
СКА-Ростов
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 6 тур
СКА-Ростов
1 : 0
15.11.2023
Победа
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Информация о матче
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СКА-Ростов
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