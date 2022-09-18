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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 1
СКА-Ростов - Форте
СКА-Ростов - Форте: обзор матча 18 сентября 2022
СКА-Ростов
18.09.2022, воскресенье, 16:00
Россия. Вторая лига. Группа 1, 9 тур
3 : 1
Завершен
Форте
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Матчи команд
СКА-Ростов
Россия. Кубок, 1/16 финала
Спартак Т
1 : 1
12.08.2026
СКА-Ростов
Россия. Кубок, 1/32 финала
СКА-Ростов
2 : 2
29.07.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 8 тур
СКА-Ростов
2 : 2
25.11.2023
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 7 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
19.11.2023
СКА-Ростов
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 6 тур
СКА-Ростов
1 : 0
15.11.2023
Победа
Форте
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Муром
3 : 1
15.06.2025
Форте
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Форте
2 : 3
07.06.2025
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Сибирь
2 : 2
31.05.2025
Форте
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Калуга
2 : 0
25.05.2025
Форте
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Форте
0 : 0
21.05.2025
Иртыш
Информация о матче
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