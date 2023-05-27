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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Порту - Витория Гимараеш
Порту - Витория Гимараеш: обзор матча 27 мая 2023
Порту
27.05.2023, суббота, 20:00
Португалия. Примейра, 34 тур
3 : 0
Завершен
Витория Гимараеш
8'
М. Тареми
32'
Отавио
39'
Эванилсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Порту - Витория Гимараеш
89'
Желтая карточка
M. Índio
Желтая карточка
М. Урибе
87'
Замена
Д. Намасо
️️️️
Венделл
82'
75'
Замена
А. Силва
️️️️
А. Силва
Замена
А. Франку
️️️️
Отавио
73'
72'
Желтая карточка
Э. Са
Желтая карточка
Отавио
72'
71'
Желтая карточка
Т. Силва
Замена
Т. Мартинес
️️️️
Эванилсон
63'
Замена
Г. Верон
️️️️
Пепе
63'
Замена
Р. Консейсау
️️️️
Галено
63'
62'
Желтая карточка
M. Tounkara
58'
Замена
M. Índio
️️️️
Д. Силва
46'
Замена
Э. Са
️️️️
А. Фрейташ
44'
Желтая карточка
А. Фрейташ
40'
Желтая карточка
Д. Силва
ГОЛ! 3:0!
Эванилсон
Пас отдал
М. Тареми
39'
ГОЛ! 2:0!
Отавио
Пас отдал
Галено
32'
22'
Замена
З. Карлуш
️️️️
Ж. Силва
22'
Замена
Т. Силва
️️️️
М. Джонстон
ГОЛ! 1:0!
М. Тареми
8'
2'
Красная карточка
Т. Хандель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порту
99
Диогу Кошта
ВР
18
Венделл
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
11
Пепе
ЛВ
13
Галено
ЛВ
46
Стефен Эустакиу
ОП
8
Матеус Урибе
ОП
25
Отавио
АП
9
Эванилсон
ЦФ
9
Мехди Тареми
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Витория Гимараеш
14
Бруну Варела
ВР
25
Афоншу Фрейташ
ЛЗ
29
Mamadou Tounkara
ЦЗ
2
Miguel Maga
ЦЗ
13
Андре Амару
ЦЗ
22
Ибраима Бамба
ОП
10
Майкл Джонстон
ЦП
80
Дани Силва
ЦП
20
Томаш Хандель
ЦП
20
Жота Силва
ЦФ
17
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
Порту
14
Клаудио Рамос
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
27
Родригу Консейсау
ПЗ
8
Марко Груйич
ОП
10
Андре Франку
АП
27
Габриэль Верон
ПВ
11
Тони Мартинес
ЦФ
3
Дэнни Намасо
ЦФ
Витория Гимараеш
53
Pedro Rafael Oliveira
ВР
28
Элдер Са
ЛЗ
44
Jorge Fernandes
ЦЗ
10
Нельсон Луж
ЛВ
25
Matheus Índio
ЦП
6
Зе Карлуш
ЦП
70
Тиагу Силва
ЦП
9
Алиссон Сафира
ЦФ
33
Андерсон Силва
ЦФ
3-2-3-2
99
Кошта
18
Венделл
5
Маркано
3
Пепе
46
Эустакиу
8
Урибе
13
Галено
25
Отавио
11
Пепе
9
Тареми
9
Эванилсон
4-1-3-2
14
Варела
29
2
13
Амару
25
Фрейташ
22
Бамба
10
Джонстон
80
Силва
20
Хандель
17
Силва
20
Силва
13
Галено
27
Консейсау
27
Консейсау
13
Галено
25
Отавио
10
Франку
10
Франку
25
Отавио
3
Пепе
27
Верон
27
Верон
3
Пепе
9
Эванилсон
11
Мартинес
11
Мартинес
9
Эванилсон
18
Венделл
3
Намасо
3
Намасо
18
Венделл
25
Фрейташ
28
Са
28
Са
25
Фрейташ
80
Силва
25
25
80
Силва
20
Силва
6
Зе Карлуш
6
Зе Карлуш
20
Силва
10
Джонстон
70
Силва
70
Силва
10
Джонстон
17
Силва
33
Силва
33
Силва
17
Силва
Остались в запасе
Порту
Витория Гимараеш
14
Клаудио Рамос
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
8
Марко Груйич
ОП
Главный тренер
Сержиу Консейсау
53
Pedro Rafael Oliveira
ВР
44
Jorge Fernandes
ЦЗ
10
Нельсон Луж
ЛВ
9
Алиссон Сафира
ЦФ
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
Остались в запасе
14
Клаудио Рамос
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
8
Марко Груйич
ОП
Остались в запасе
53
Pedro Rafael Oliveira
ВР
44
Jorge Fernandes
ЦЗ
10
Нельсон Луж
ЛВ
9
Алиссон Сафира
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
Статистика матча Порту - Витория Гимараеш
2
1
6
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Порту
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Бенфика
2 : 0
11.10.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Информация о матче
Стадион:
Драгау
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