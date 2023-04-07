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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Бенфика - Порту
Бенфика - Порту: обзор матча 07 апреля 2023
Бенфика
07.04.2023, пятница, 20:00
Португалия. Примейра, 27 тур
1 : 2
Завершен
Порту
10'
Д. Кошта (АГ)
45'
М. Урибе
54'
М. Тареми
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бенфика - Порту
88'
Желтая карточка
М. Тареми
88'
Замена
Ф. Кардосо
️️️️
М. Тареми
Замена
П. Муса
️️️️
Рафа
87'
Желтая карточка
А. Силва
83'
72'
Замена
З. Сануси
️️️️
Ж. Мариу
71'
Замена
Т. Мартинес
️️️️
Венделл
Замена
Д. Нерес
️️️️
Флорентину
57'
56'
Замена
С. Эустакиу
️️️️
М. Груйич
56'
Замена
Ж. Мариу
️️️️
В. Манафа
54'
ГОЛ! 1:2!
М. Тареми
53'
Желтая карточка
В. Манафа
Желтая карточка
Жилберто
49'
49'
Желтая карточка
М. Груйич
45'
+5
Желтая карточка
Отавио
45'
ГОЛ! 1:1!
М. Урибе
Замена
Жилберто
️️️️
А. Бах
26'
23'
Желтая карточка
М. Урибе
Желтая карточка
Флорентину
14'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Д. Кошта
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
14
Антониу Силва
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
6
Александер Бах
ПЗ
14
Фредрик Эушнес
ОП
12
Флорентину
ОП
23
Жоау Мариу
ЦП
22
Шикинью
АП
27
Рафа
ЦФ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Порту
99
Диогу Кошта
ВР
18
Венделл
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
13
Галено
ЛВ
11
Пепе
ЛВ
8
Матеус Урибе
ОП
8
Марко Груйич
ОП
25
Отавио
АП
9
Мехди Тареми
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Бенфика
24
Самуэль Соареш
ВР
4
Лукас Вериссимо
ЦЗ
5
Морато
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
87
Жоау Невеш
АП
7
Давид Нерес
ПВ
9
Петар Муса
ЦФ
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
Порту
14
Клаудио Рамос
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
46
Стефен Эустакиу
ОП
11
Гонсалу Борхес
ПВ
9
Эванилсон
ЦФ
11
Тони Мартинес
ЦФ
3
Дэнни Намасо
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Влаходимос
22
Гримальдо
14
Силва
30
Отаменди
6
Бах
14
Эушнес
12
Флорентину
23
Мариу
22
Шикинью
9
Рамуш
27
Рафа
4-2-3-1
99
Кошта
13
Манафа
3
Пепе
5
Маркано
18
Венделл
8
Урибе
8
Груйич
13
Галено
25
Отавио
11
Пепе
9
Тареми
6
Бах
12
Жилберто
12
Жилберто
6
Бах
12
Флорентину
7
Нерес
7
Нерес
12
Флорентину
27
Рафа
9
Муса
9
Муса
27
Рафа
Мариу
12
Сануси
12
Сануси
Мариу
9
Тареми
15
Кардосо
15
Кардосо
9
Тареми
13
Манафа
17
Мариу
17
Мариу
13
Манафа
8
Груйич
46
Эустакиу
46
Эустакиу
8
Груйич
18
Венделл
11
Мартинес
11
Мартинес
18
Венделл
Остались в запасе
Бенфика
Порту
24
Самуэль Соареш
ВР
4
Лукас Вериссимо
ЦЗ
5
Морато
ЦЗ
87
Жоау Невеш
АП
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
14
Клаудио Рамос
ВР
11
Гонсалу Борхес
ПВ
9
Эванилсон
ЦФ
3
Дэнни Намасо
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Остались в запасе
24
Самуэль Соареш
ВР
4
Лукас Вериссимо
ЦЗ
5
Морато
ЦЗ
87
Жоау Невеш
АП
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
Остались в запасе
14
Клаудио Рамос
ВР
11
Гонсалу Борхес
ПВ
9
Эванилсон
ЦФ
3
Дэнни Намасо
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Статистика матча Бенфика - Порту
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Бенфика
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Лига Европы, 5 тур
Виктория
4 : 0
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Порту
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу да Луж
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