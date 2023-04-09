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Портимоненси - Риу Аве

09.04.2023, Воскресенье, 00:00 мск Португалия. Примейра, 27 тур Портимоненси - Риу Аве
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Португалия. Примейра (2022/2023)
10 тур
24 октября, понедельник 22:15 Риу Аве 1:0 Портимоненси
Португалия. Примейра (2020/2021)
30 тур
2 мая, воскресенье 18:00 Портимоненси 0:0 Риу Аве
13 тур
8 января, пятница 22:00 Риу Аве 3:0 Портимоненси
Португалия. Примейра (2019/2020)
31 тур
9 июля, четверг 19:00 Риу Аве 2:1 Портимоненси
14 тур
13 декабря, пятница 23:30 Портимоненси 1:1 Риу Аве
Португалия. Примейра (2018/2019)
21 тур
9 февраля, суббота 21:00 Портимоненси 0:1 Риу Аве
4 тур
2 сентября, воскресенье 18:00 Риу Аве 2:1 Портимоненси
Португалия. Примейра (2017/2018)
20 тур
29 января, понедельник 22:00 Портимоненси 4:1 Риу Аве
3 тур
18 августа, пятница 22:30 Риу Аве 2:0 Портимоненси
Португалия. Высшая лига (2010/2011)
19 тур
13 февраля, воскресенье 19:00 Риу Аве 2:0 Портимоненси
4 тур
12 сентября, воскресенье 19:00 Портимоненси 3:1 Риу Аве
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бенфика 24 21 2 1 61:13 +48 65
2. Порту 24 18 3 3 55:17 +38 57
3. Брага 24 18 1 5 54:22 +32 55
4. Спортинг 24 16 2 6 49:23 +26 50
5. Гимараеш 24 12 4 8 24:24 0 40
6. Арука 24 10 7 7 28:31 -3 37
7. Каза Пиа 24 10 5 9 20:24 -4 35
8. Фамаликан 24 9 3 12 23:31 -8 30
9. Риу Аве 24 8 6 10 23:28 -5 30
10. Боавишта 24 8 6 10 27:38 -11 30
11. Шавиш 24 7 8 9 24:31 -7 29
12. Визела 24 8 5 11 26:27 -1 29
13. Жил Висенте 24 8 5 11 26:31 -5 29
14. Портимоненси 24 8 2 14 18:31 -13 26
15. Эшторил 24 6 4 14 21:37 -16 22
16. Маритиму 24 4 4 16 17:45 -28 16
17. Пасуш де Феррейра 24 4 3 17 18:42 -24 15
18. Санта-Клара 24 3 6 15 17:36 -19 15
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