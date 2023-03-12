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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Риу Аве - Жил Висенте
Риу Аве - Жил Висенте: обзор матча 12 марта 2023
Риу Аве
12.03.2023, воскресенье, 18:30
Португалия. Примейра, 24 тур
2 : 1
Завершен
Жил Висенте
15'
F. Ronaldo
45+3'
Коштинья
62'
F. Ronaldo (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Риу Аве - Жил Висенте
90'
+6
Пенальти не реализован!
Ф. Наварро
Желтая карточка
P. Vitor
90'
+4
Замена
P. Vitor
️️️️
Ж. Грака
89'
86'
Желтая карточка
З. Карлуш
84'
Желтая карточка
Г. Абурджания
Желтая карточка
Джонатан
82'
81'
Замена
Б. Ауашерия
️️️️
П. Тиба
81'
Замена
К. Вильодрес
️️️️
Мурило
Замена
Савио
️️️️
F. Ronaldo
69'
Желтая карточка
П. Вильям
66'
65'
Замена
Г. Абурджания
️️️️
В. Карвальо
65'
Замена
З. Карлуш
️️️️
Карраша
Замена
В. Гомеш
️️️️
А. Перейра
64'
Замена
П. Вильям
️️️️
Жозуэ
64'
62'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
F. Ronaldo
Красная карточка
А. Удрхири
59'
58'
Замена
Марлон
️️️️
Х. Боселли
Замена
А. Удрхири
️️️️
А. Самарис
46'
ГОЛ! 2:0!
Коштинья
Пас отдал
F. Ronaldo
45'
+3
Желтая карточка
А. Самарис
31'
17'
Желтая карточка
В. Карвальо
ГОЛ! 1:0!
F. Ronaldo
Пас отдал
А. Перейра
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Риу Аве
91
Джонатан
ВР
23
Жозуэ
ЦЗ
42
Ренато Панталон
ЦЗ
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
20
Коштинья
ПЗ
21
Жоау Грака
ЦП
22
Андреас Самарис
ЦП
6
Гуга
АП
11
Fábio Ronaldo
ЦФ
95
Андре Перейра
ЦФ
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Жил Висенте
42
Эндрю
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
44
Томаш Араужо
ЦЗ
26
Рубен Фернандеш
ЦЗ
27
Карраша
ПЗ
6
Витор Карвальо
ОП
25
Педру Тиба
ЦП
77
Мурило
ЦП
19
Каня Фуджимото
АП
21
Хуан Боселли
ПВ
9
Фран Наварро
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Соуза
Риу Аве
16
Савио
ЛЗ
3
Патрик Вильям
ЦЗ
6
Амин Удрхири
ОП
8
Витор Гомеш
ЦП
7
Paulo Vitor
ЦП
8
Мигель Баэса
АП
15
Magrão
ЦФ
17
Ukra
ЦФ
11
L. Ruiz
ЦФ
Жил Висенте
99
Брайан Араухо
ВР
55
Энрике Гомеш
ЛЗ
2
Зе Карлуш
ЦЗ
4
Не Лопеш
ЦЗ
11
Марлон
ЛВ
10
Кевин Вильодрес
ЛВ
8
Георгий Абурджания
ЦП
14
Роан Уилсон
АП
20
Билел Ауашерия
ПВ
4-2-1-3
91
Джонатан
23
Жозуэ
42
Панталон
33
Сантос
20
Коштинья
21
Грака
22
Самарис
6
Гуга
9
Боатенг
95
Перейра
11
4-1-2-2-1
42
Эндрю
27
Карраша
44
Араужо
26
Фернандеш
3
Марин
6
Карвальо
25
Педру Тиба
77
Мурило
21
Боселли
19
Фуджимото
9
Наварро
11
16
Савио
16
Савио
11
23
Жозуэ
3
Вильям
3
Вильям
23
Жозуэ
22
Самарис
6
Удрхири
6
Удрхири
22
Самарис
95
Перейра
8
Гомеш
8
Гомеш
95
Перейра
21
Грака
7
7
21
Грака
27
Карраша
2
Зе Карлуш
2
Зе Карлуш
27
Карраша
6
Карвальо
8
Абурджания
8
Абурджания
6
Карвальо
21
Боселли
11
Марлон
11
Марлон
21
Боселли
77
Мурило
10
Вильодрес
10
Вильодрес
77
Мурило
25
Педру Тиба
20
Ауашерия
20
Ауашерия
25
Педру Тиба
Остались в запасе
Риу Аве
Жил Висенте
8
Мигель Баэса
АП
15
Magrão
ЦФ
17
Ukra
ЦФ
11
L. Ruiz
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
99
Брайан Араухо
ВР
55
Энрике Гомеш
ЛЗ
4
Не Лопеш
ЦЗ
14
Роан Уилсон
АП
Главный тренер
Даниэль Соуза
Остались в запасе
8
Мигель Баэса
АП
15
Magrão
ЦФ
17
Ukra
ЦФ
11
L. Ruiz
ЦФ
Остались в запасе
99
Брайан Араухо
ВР
55
Энрике Гомеш
ЛЗ
4
Не Лопеш
ЦЗ
14
Роан Уилсон
АП
Главный тренер
Жозе Гомеш
Главный тренер
Даниэль Соуза
Статистика матча Риу Аве - Жил Висенте
4
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Риу Аве
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Академика де Визеу
2 : 1
01.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
3 : 2
11.10.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 7 тур
Алверка
1 : 0
19.09.2026
Риу Аве
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 2 тур
Брага
1 : 2
19.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Информация о матче
Стадион:
Эштадио до Риу Аве
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