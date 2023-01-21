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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Витория Гимараеш - Порту
Витория Гимараеш - Порту: обзор матча 21 января 2023
Витория Гимараеш
21.01.2023, суббота, 23:30
Португалия. Примейра, 17 тур
0 : 1
Завершен
Порту
45+2'
Ж. Мариу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Витория Гимараеш - Порту
Желтая карточка
G. Nogueira
90'
+2
90'
+2
Замена
Д. Намасо
️️️️
М. Тареми
Желтая карточка
А. Амару
90'
Желтая карточка
А. Сафира
87'
85'
Замена
М. Груйич
️️️️
С. Эустакиу
80'
Желтая карточка
И. Маркано
Замена
А. Сафира
️️️️
Ж. Силва
77'
Замена
G. Nogueira
️️️️
Н. Жанвье
77'
Желтая карточка
Н. Луж
71'
Замена
Н. Луж
️️️️
М. Джонстон
67'
Желтая карточка
Ж. Силва
57'
Замена
И. Бамба
️️️️
J. Fernandes
52'
47'
Желтая карточка
Венделл
45'
+2
ГОЛ! 0:1!
Ж. Мариу
Пас отдал
Отавио
40'
Желтая карточка
Пепе
35'
Желтая карточка
Отавио
Желтая карточка
Н. Жанвье
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витория Гимараеш
14
Бруну Варела
ВР
25
Афоншу Фрейташ
ЛЗ
17
Микель Вильянуэва
ЦЗ
13
Андре Амару
ЦЗ
44
Jorge Fernandes
ЦЗ
2
Miguel Maga
ЦЗ
80
Дани Силва
ЦП
10
Майкл Джонстон
ЦП
17
Андре Силва
ЦФ
17
Николя Жанвье
ЦФ
20
Жота Силва
ЦФ
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
Порту
99
Диогу Кошта
ВР
18
Венделл
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
13
Галено
ЛВ
8
Матеус Урибе
ОП
46
Стефен Эустакиу
ОП
25
Отавио
АП
11
Тони Мартинес
ЦФ
9
Мехди Тареми
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Витория Гимараеш
28
Элдер Са
ЛЗ
29
Mamadou Tounkara
ЦЗ
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
10
Нельсон Луж
ЛВ
22
Ибраима Бамба
ОП
25
Matheus Índio
ЦП
8
Goncalo Nogueira
ЦП
9
Алиссон Сафира
ЦФ
16
Кельтон Биаи
ЦФ
Порту
14
Клаудио Рамос
ВР
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
27
Родригу Консейсау
ПЗ
11
Пепе
ЛВ
8
Марко Груйич
ОП
10
Андре Франку
АП
27
Габриэль Верон
ПВ
11
Гонсалу Борхес
ПВ
3
Дэнни Намасо
ЦФ
3-2-2-3
14
Варела
13
Амару
44
2
25
Фрейташ
17
Вильянуэва
80
Силва
10
Джонстон
20
Силва
17
Жанвье
17
Силва
4-2-2-2
99
Кошта
17
Мариу
3
Пепе
5
Маркано
18
Венделл
8
Урибе
46
Эустакиу
25
Отавио
13
Галено
9
Тареми
11
Мартинес
44
22
Бамба
22
Бамба
44
17
Жанвье
8
8
17
Жанвье
10
Джонстон
10
Луж
10
Луж
10
Джонстон
20
Силва
9
Сафира
9
Сафира
20
Силва
46
Эустакиу
8
Груйич
8
Груйич
46
Эустакиу
9
Тареми
3
Намасо
3
Намасо
9
Тареми
Остались в запасе
Витория Гимараеш
Порту
28
Элдер Са
ЛЗ
29
Mamadou Tounkara
ЦЗ
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
25
Matheus Índio
ЦП
16
Кельтон Биаи
ЦФ
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
14
Клаудио Рамос
ВР
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
27
Родригу Консейсау
ПЗ
10
Андре Франку
АП
11
Пепе
ЛВ
27
Габриэль Верон
ПВ
11
Гонсалу Борхес
ПВ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Остались в запасе
28
Элдер Са
ЛЗ
29
Mamadou Tounkara
ЦЗ
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
25
Matheus Índio
ЦП
16
Кельтон Биаи
ЦФ
Остались в запасе
14
Клаудио Рамос
ВР
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
27
Родригу Консейсау
ПЗ
10
Андре Франку
АП
11
Пепе
ЛВ
27
Габриэль Верон
ПВ
11
Гонсалу Борхес
ПВ
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Статистика матча Витория Гимараеш - Порту
6
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
4
Матчи команд
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Бенфика
2 : 0
11.10.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Порту
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Информация о матче
Стадион:
Афонсо Энрике
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