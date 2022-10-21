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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Порту - Бенфика
Порту - Бенфика: обзор матча 21 октября 2022
Порту
21.10.2022, пятница, 22:15
Португалия. Примейра, 10 тур
0 : 1
Завершен
Бенфика
72'
Рафа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Порту - Бенфика
90'
+5
Желтая карточка
Жилберто
90'
+4
Замена
М. Ристич
️️️️
Рафа
Замена
Р. Консейсау
️️️️
Ф. Кардосо
89'
80'
Желтая карточка
А. Гримальдо
Замена
Венделл
️️️️
З. Сануси
78'
Замена
Т. Мартинес
️️️️
Галено
78'
Желтая карточка
М. Тареми
74'
72'
ГОЛ! 0:1!
Рафа
Пас отдал
Д. Нерес
Замена
Г. Верон
️️️️
Эванилсон
66'
Желтая карточка
Ф. Кардосо
64'
63'
Замена
П. Муса
️️️️
Ю. Дракслер
61'
Желтая карточка
Д. Нерес
46'
Замена
Жилберто
️️️️
А. Бах
46'
Замена
Ю. Дракслер
️️️️
Э. Фернандес
46'
Замена
Д. Нерес
️️️️
Ж. Мариу
45'
Желтая карточка
Ф. Эушнес
Желтая карточка
К. Рамос
43'
36'
Желтая карточка
Э. Фернандес
Вторая желтая
С. Эустакиу
27'
Желтая карточка
С. Эустакиу
24'
11'
Желтая карточка
А. Бах
6'
Желтая карточка
Ж. Мариу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порту
99
Диогу Кошта
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
6
Давид Карму
ЦЗ
11
Пепе
ЛВ
13
Галено
ЛВ
8
Матеус Урибе
ОП
46
Стефен Эустакиу
ОП
25
Отавио
АП
9
Эванилсон
ЦФ
9
Мехди Тареми
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Бенфика
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
14
Антониу Силва
ЦЗ
18
Александер Бах
ПЗ
17
Энцо Фернандес
ОП
12
Флорентину
ОП
14
Фредрик Эушнес
ОП
23
Жоау Мариу
ЦП
27
Рафа
ЦФ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Порту
14
Клаудио Рамос
ВР
18
Венделл
ЛЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
27
Родригу Консейсау
ПЗ
8
Марко Груйич
ОП
28
Бруну Кошта
ЦП
27
Габриэль Верон
ПВ
11
Тони Мартинес
ЦФ
3
Дэнни Намасо
ЦФ
Бенфика
23
Элтон Лейте
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
7
Давид Нерес
ПВ
9
Петар Муса
ЦФ
3-2-3-2
99
Кошта
12
Сануси
6
Карму
15
Кардосо
8
Урибе
46
Эустакиу
13
Галено
25
Отавио
11
Пепе
9
Тареми
9
Эванилсон
4-3-1-2
1
Влаходимос
18
Бах
30
Отаменди
14
Силва
22
Гримальдо
17
Фернандес
12
Флорентину
14
Эушнес
23
Мариу
9
Рамуш
27
Рафа
12
Сануси
18
Венделл
18
Венделл
12
Сануси
15
Кардосо
27
Консейсау
27
Консейсау
15
Кардосо
9
Эванилсон
27
Верон
27
Верон
9
Эванилсон
13
Галено
11
Мартинес
11
Мартинес
13
Галено
27
Рафа
23
Ристич
23
Ристич
27
Рафа
18
Бах
12
Жилберто
12
Жилберто
18
Бах
17
Фернандес
7
Дракслер
7
Дракслер
17
Фернандес
23
Мариу
7
Нерес
7
Нерес
23
Мариу
Дракслер
9
Муса
9
Муса
Дракслер
Остались в запасе
Порту
Бенфика
14
Клаудио Рамос
ВР
5
Иван Маркано
ЦЗ
8
Марко Груйич
ОП
28
Бруну Кошта
ЦП
3
Дэнни Намасо
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
23
Элтон Лейте
ВР
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Остались в запасе
14
Клаудио Рамос
ВР
5
Иван Маркано
ЦЗ
8
Марко Груйич
ОП
28
Бруну Кошта
ЦП
3
Дэнни Намасо
ЦФ
Остались в запасе
23
Элтон Лейте
ВР
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Главный тренер
Рогер Шмидт
Статистика матча Порту - Бенфика
4
1
7
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
7
Матчи команд
Порту
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Информация о матче
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