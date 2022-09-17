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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Жил Висенте - Риу Аве
Жил Висенте - Риу Аве: обзор матча 17 сентября 2022
Жил Висенте
17.09.2022, суббота, 17:30
Португалия. Примейра, 7 тур
2 : 2
Завершен
Риу Аве
80'
Ф. Наварро
90+6'
Мурило
45+4'
Гуга
71'
Азиз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Жил Висенте - Риу Аве
Желтая карточка
Мурило
90'
+7
ГОЛ! 2:2!
Мурило
90'
+6
90'
+5
Желтая карточка
П. Амарал
90'
+4
Желтая карточка
F. Ronaldo
Желтая карточка
К. Вильодрес
90'
+4
90'
+1
Желтая карточка
Коштинья
83'
Вторая желтая
Гуга
ГОЛ! 1:2!
Ф. Наварро
Пас отдал
М. Буэно
80'
Замена
Э. Сантана
️️️️
К. Фуджимото
77'
75'
Желтая карточка
Гуга
Желтая карточка
Л. Кунья
75'
71'
ГОЛ! 0:2!
Азиз
Пас отдал
U.
71'
Замена
В. Гомеш
️️️️
А. Удрхири
69'
Замена
U.
️️️️
Жозуэ
Замена
М. Буэно
️️️️
П. Тиба
68'
67'
Замена
U.
️️️️
P. Vitor
Замена
Мурило
️️️️
M. Arai
67'
57'
Замена
F. Ronaldo
️️️️
Э. Боатенг
Замена
К. Вильодрес
️️️️
Х. Боселли
46'
45'
+4
ГОЛ! 0:1!
Гуга
Пас отдал
М. Баэса
37'
Замена
П. Вильям
️️️️
А. Сантос
Желтая карточка
Х. Боселли
23'
21'
Желтая карточка
Азиз
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жил Висенте
3
Адриан Марин
ЛЗ
17
Данилу Вейга
ЦЗ
3
Лукас Кунья
ЦЗ
44
Томаш Араужо
ЦЗ
6
Витор Карвальо
ОП
25
Педру Тиба
ЦП
17
Mizuki Arai
ЦП
19
Каня Фуджимото
АП
21
Хуан Боселли
ПВ
42
Эндрю
ЦФ
9
Фран Наварро
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
Риу Аве
91
Джонатан
ВР
24
Педру Амарал
ЛЗ
23
Жозуэ
ЦЗ
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
6
Амин Удрхири
ОП
7
Paulo Vitor
ЦП
8
Мигель Баэса
АП
6
Гуга
АП
9
Азиз
ЦФ
20
Коштинья
ЦФ
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Жил Висенте
55
Энрике Гомеш
ЛЗ
6
Emmanuel Hackman
ЦЗ
26
Рубен Фернандеш
ЦЗ
8
Георгий Абурджания
ЦП
10
Кевин Вильодрес
ЦП
99
Брайан Араухо
ЦФ
8
Матеус Буэно
ЦФ
77
Мурило
ЦФ
93
Элдер Сантана
ЦФ
Риу Аве
13
Жоау Феррейра
ЦЗ
3
Патрик Вильям
ЦЗ
22
Андреас Самарис
ЦП
8
Витор Гомеш
ЦП
10
Joca
ЦП
11
L. Ruiz
ЦФ
15
Magrão
ЦФ
17
Ukra
ЦФ
11
Fábio Ronaldo
ЦФ
4-1-2-2-2
3
Марин
3
Кунья
44
Араужо
17
Вейга
6
Карвальо
25
Педру Тиба
17
19
Фуджимото
21
Боселли
9
Наварро
42
Эндрю
3-1-1-2-3
91
Джонатан
23
Жозуэ
33
Сантос
24
Амарал
6
Удрхири
7
8
Баэса
6
Гуга
9
Боатенг
20
Коштинья
9
Азиз
21
Боселли
10
Вильодрес
10
Вильодрес
21
Боселли
25
Педру Тиба
8
Буэно
8
Буэно
25
Педру Тиба
17
77
Мурило
77
Мурило
17
19
Фуджимото
93
Сантана
93
Сантана
19
Фуджимото
33
Сантос
3
Вильям
3
Вильям
33
Сантос
6
Удрхири
8
Гомеш
8
Гомеш
6
Удрхири
7
17
17
7
9
Боатенг
11
11
9
Боатенг
Остались в запасе
Жил Висенте
Риу Аве
55
Энрике Гомеш
ЛЗ
6
Emmanuel Hackman
ЦЗ
26
Рубен Фернандеш
ЦЗ
8
Георгий Абурджания
ЦП
99
Брайан Араухо
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
13
Жоау Феррейра
ЦЗ
22
Андреас Самарис
ЦП
10
Joca
ЦП
11
L. Ruiz
ЦФ
15
Magrão
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Остались в запасе
55
Энрике Гомеш
ЛЗ
6
Emmanuel Hackman
ЦЗ
26
Рубен Фернандеш
ЦЗ
8
Георгий Абурджания
ЦП
99
Брайан Араухо
ЦФ
Остались в запасе
13
Жоау Феррейра
ЦЗ
22
Андреас Самарис
ЦП
10
Joca
ЦП
11
L. Ruiz
ЦФ
15
Magrão
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
Главный тренер
Жозе Гомеш
Статистика матча Жил Висенте - Риу Аве
4
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 2 тур
Брага
1 : 2
19.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Риу Аве
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Академика де Визеу
2 : 1
01.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
3 : 2
11.10.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 7 тур
Алверка
1 : 0
19.09.2026
Риу Аве
Информация о матче
Стадион:
Сидад де Барселуш
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