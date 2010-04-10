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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Юнайтед - Ковентри
Шеффилд Юнайтед - Ковентри: обзор матча 10 апреля 2010
Шеффилд Юнайтед
10.04.2010, суббота, 18:00
Чемпионат Англии. Чемпион-Лига, 43 тур
1 : 0
Завершен
Ковентри
Матч
Статистика
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Таблица
Статистика матча Шеффилд Юнайтед - Ковентри
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0
0
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0
Матчи команд
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
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2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
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2 : 3
03.11.2026
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Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
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Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
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Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
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Ковентри
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31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Ковентри
0 : 0
12.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Стадион:
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