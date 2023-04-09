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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Сивасспор - Истанбул Башакшехир
Сивасспор - Истанбул Башакшехир: обзор матча 09 апреля 2023
Сивасспор
09.04.2023, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 28 тур
1 : 1
Завершен
Истанбул Башакшехир
37'
Л. Дуарте (АГ)
61'
П. Шиш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сивасспор - Истанбул Башакшехир
Желтая карточка
А. Аппиндангойе
90'
+2
Замена
Ж. Кайседо
️️️️
К. Н'Жи
88'
Замена
Х. Харисис
️️️️
С. Саис
87'
Замена
Х. Арслан
️️️️
Ф. Ульвестад
87'
Желтая карточка
З. Эрдал
86'
86'
Замена
Д. Эркин
️️️️
П. Шиш
72'
Замена
М. Арслантас
️️️️
А. Янузай
61'
ГОЛ! 1:1!
П. Шиш
Замена
М. Ятабаре
️️️️
Л. Джеймс
61'
60'
Замена
Ш. Озбайраклы
️️️️
О. Али Саинер
Замена
М. Градель
️️️️
М. Палули
50'
46'
Замена
Б. Озкан
️️️️
Л. Дуарте
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Л. Дуарте
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сивасспор
35
Али Сасал Вурал
ВР
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
6
Димитриос Гутас
ЦЗ
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
7
Мурат Палули
ПЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
6
Фредрик Ульвестад
ЦП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
14
Самуэль Саис
ЦФ
90
Леке Джеймс
ЦФ
17
Эрдоган Йесилюрт
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Истанбул Башакшехир
16
Мухаммед Зенгезер
ВР
42
Омер Али Саинер
ЦЗ
3
Лео Дуарте
ЦЗ
5
Ахмед Туба
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
6
Лукас Билья
ЦП
9
Дениз Тюрук
ЦП
21
Патрик Шиш
ПВ
24
Аднан Янузай
ПВ
19
Филипп Кени
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Сивасспор
18
Эмре Сатылмыш
ВР
14
Самба Камара
ЦЗ
69
Мехмет Албайрак
ЦЗ
37
Хакан Арслан
ЦП
10
Макс Градель
ЦП
8
Харилаос Харисис
ЦП
21
Эмре Гекай
ПВ
7
Ахмед Муса
ПВ
9
Жорди Кайседо
ЦФ
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
41
Эфе Арда Коюнчу
ЦЗ
2
Шаоконг Ву
ЦЗ
19
Беркай Озкан
ЦП
80
Беркай Айдогмус
ЦП
91
Батухан Челик
ЦФ
34
Мухаммет Арслантас
ЦФ
4-2-1-3
35
Вурал
2
Аппиндангойе
6
Гутас
58
Эрдал
7
Палули
5
Кофи
6
Ульвестад
9
Н'Жи
17
Йесилюрт
90
Джеймс
14
Саис
3-2-2-2-1
16
Зенгезер
5
Туба
6
Лима
21
Текдемир
42
Саинер
3
Дуарте
6
Билья
9
Тюрук
24
Янузай
21
Шиш
19
Кени
6
Ульвестад
37
Арслан
37
Арслан
6
Ульвестад
7
Палули
10
Градель
10
Градель
7
Палули
14
Саис
8
Харисис
8
Харисис
14
Саис
9
Н'Жи
9
Кайседо
9
Кайседо
9
Н'Жи
90
Джеймс
9
Ятабаре
9
Ятабаре
90
Джеймс
21
Шиш
88
Эркин
88
Эркин
21
Шиш
42
Саинер
2
Озбайраклы
2
Озбайраклы
42
Саинер
3
Дуарте
19
Озкан
19
Озкан
3
Дуарте
24
Янузай
34
Арслантас
34
Арслантас
24
Янузай
Остались в запасе
Сивасспор
Истанбул Башакшехир
18
Эмре Сатылмыш
ВР
14
Самба Камара
ЦЗ
69
Мехмет Албайрак
ЦЗ
21
Эмре Гекай
ПВ
7
Ахмед Муса
ПВ
Главный тренер
Риза Чалымбай
1
Волкан Бабакан
ВР
41
Эфе Арда Коюнчу
ЦЗ
2
Шаоконг Ву
ЦЗ
80
Беркай Айдогмус
ЦП
91
Батухан Челик
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Остались в запасе
18
Эмре Сатылмыш
ВР
14
Самба Камара
ЦЗ
69
Мехмет Албайрак
ЦЗ
21
Эмре Гекай
ПВ
7
Ахмед Муса
ПВ
Остались в запасе
1
Волкан Бабакан
ВР
41
Эфе Арда Коюнчу
ЦЗ
2
Шаоконг Ву
ЦЗ
80
Беркай Айдогмус
ЦП
91
Батухан Челик
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Статистика матча Сивасспор - Истанбул Башакшехир
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
- : -
29.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 2
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Информация о матче
Стадион:
Сивас 4 Эйлюл
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