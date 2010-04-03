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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Юнайтед - Барнсли
Шеффилд Юнайтед - Барнсли: обзор матча 03 апреля 2010
Шеффилд Юнайтед
03.04.2010, суббота, 18:00
Чемпионат Англии. Чемпион-Лига, 41 тур
0 : 0
Завершен
Барнсли
Матч
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Шеффилд Юнайтед - Барнсли
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0
0
Желтые карточки
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0
Матчи команд
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
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2 : 1
07.11.2026
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Англия. Чемпионшип, 14 тур
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2 : 3
03.11.2026
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Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
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1 : 1
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17.10.2026
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10.10.2026
Барнсли
Информация о матче
Стадион:
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