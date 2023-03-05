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Тироль - ЛАСК

05.03.2023, Воскресенье, 16:30 мск Австрия. Бундеслига, 20 тур Тироль - ЛАСК
Австрия. Бундеслига (2022/2023)
9 тур
17 сентября, суббота 18:00 ЛАСК 1:4 Тироль
Австрия. Бундеслига (2021/2022)
Плей-офф за место в Лиге конференций, 1/2 финала
23 мая, понедельник 20:00 Тироль 2:1 ЛАСК
14 тур
7 ноября, воскресенье 16:30 ЛАСК 3:0 Тироль
3 тур
8 августа, воскресенье 18:00 Тироль 1:1 ЛАСК
Австрия. Бундеслига (2021/2022), группа B
7 тур
26 апреля, вторник 19:30 Тироль 4:0 ЛАСК
1 тур
13 марта, воскресенье 16:30 ЛАСК 6:0 Тироль
Австрия. Бундеслига (2020/2021), группа A
7 тур
9 мая, воскресенье 15:30 ЛАСК 3:3 Тироль
1 тур
4 апреля, воскресенье 15:30 Тироль 2:0 ЛАСК
Австрия. Бундеслига (2020/2021)
13 тур
24 января, воскресенье 19:00 ЛАСК 2:4 Тироль
2 тур
19 сентября, суббота 18:00 Тироль 1:1 ЛАСК
Австрия. Бундеслига (2019/2020)
15 тур
23 ноября, суббота 19:00 Тироль 0:2 ЛАСК
4 тур
17 августа, суббота 18:00 ЛАСК 1:1 Тироль
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зальцбург 21 17 3 1 48:12 +36 54
2. Штурм 21 13 6 2 35:15 +20 45
3. ЛАСК 21 10 7 4 36:26 +10 37
4. Рапид В 21 10 3 8 34:24 +10 33
5. Аустрия В 21 9 5 7 35:31 +4 32
6. Аустрия Кл 21 9 3 9 33:36 -3 30
7. Тироль 21 8 4 9 32:35 -3 28
8. Аустрия Л 21 6 6 9 25:35 -10 24
9. Вольфсберг 21 6 2 13 35:41 -6 20
10. Рид 21 4 5 12 16:32 -16 17
11. Хартберг 21 5 2 14 20:40 -20 17
12. Альтах 21 4 4 13 21:43 -22 16
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