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Рапид - Зальцбург

05.03.2023, Воскресенье, 19:00 мск Австрия. Бундеслига, 20 тур Рапид - Зальцбург
Австрия. Бундеслига (2022/2023)
9 тур
18 сентября, воскресенье 18:00 Зальцбург 1:1 Рапид
Австрия. Бундеслига (2021/2022), группа A
9 тур
15 мая, воскресенье 18:00 Рапид 0:1 Зальцбург
3 тур
3 апреля, воскресенье 18:00 Зальцбург 2:1 Рапид
Австрия. Бундеслига (2021/2022)
19 тур
11 февраля, пятница 21:30 Рапид 1:2 Зальцбург
8 тур
19 сентября, воскресенье 18:00 Зальцбург 2:0 Рапид
Австрия. Бундеслига (2020/2021), группа A
8 тур
12 мая, среда 21:30 Зальцбург 2:0 Рапид
2 тур
11 апреля, воскресенье 18:00 Рапид 0:3 Зальцбург
Австрия. Бундеслига (2020/2021)
18 тур
21 февраля, воскресенье 19:00 Зальцбург 4:2 Рапид
7 тур
8 ноября, воскресенье 19:00 Рапид 1:1 Зальцбург
Австрия. Бундеслига (2019/2020), группа A
7 тур
24 июня, среда 21:30 Рапид 2:7 Зальцбург
1 тур
3 июня, среда 21:30 Зальцбург 2:0 Рапид
Австрия. Бундеслига (2019/2020)
12 тур
27 октября, воскресенье 19:00 Зальцбург 3:2 Рапид
1 тур
26 июля, пятница 21:45 Рапид 0:2 Зальцбург
Австрия. Бундеслига (2018/2019)
19 тур
24 февраля, воскресенье 19:00 Рапид 2:0 Зальцбург
8 тур
23 сентября, воскресенье 18:00 Зальцбург 2:1 Рапид
Австрия. Бундеслига (2017/2018)
34 тур
13 мая, воскресенье 17:30 Рапид 1:4 Зальцбург
25 тур
4 марта, воскресенье 18:30 Зальцбург 1:0 Рапид
16 тур
26 ноября, воскресенье 18:30 Рапид 2:3 Зальцбург
7 тур
10 сентября, воскресенье 17:30 Зальцбург 2:2 Рапид
Австрия. Бундеслига (2016/2017)
33 тур
13 мая, суббота 17:00 Зальцбург 1:0 Рапид
24 тур
5 марта, воскресенье 18:30 Рапид 0:1 Зальцбург
15 тур
20 ноября, воскресенье 18:30 Зальцбург 2:1 Рапид
6 тур
28 августа, воскресенье 17:30 Рапид 0:0 Зальцбург
Австрия. Бундеслига (2015/2016)
29 тур
3 апреля, воскресенье 16:00 Рапид 1:1 Зальцбург
20 тур
13 декабря, воскресенье 18:30 Зальцбург 2:0 Рапид
11 тур
4 октября, воскресенье 17:30 Рапид 1:2 Зальцбург
2 тур
1 августа, суббота 17:00 Зальцбург 1:2 Рапид
Австрия. Бундеслига (2014/2015)
28 тур
12 апреля, воскресенье 18:45 Рапид 3:3 Зальцбург
19 тур
14 декабря, воскресенье 18:30 Зальцбург 1:2 Рапид
10 тур
28 сентября, воскресенье 18:30 Рапид 1:2 Зальцбург
1 тур
19 июля, суббота 18:30 Зальцбург 6:1 Рапид
Австрия. Бундеслига (2013/2014)
34 тур
26 апреля, суббота 21:00 Рапид 2:1 Зальцбург
25 тур
2 марта, воскресенье 19:30 Зальцбург 6:3 Рапид
16 тур
24 ноября, воскресенье 19:30 Рапид 2:1 Зальцбург
7 тур
1 сентября, воскресенье 18:30 Зальцбург 1:1 Рапид
Австрия. Бундеслига (2012/2013)
31 тур
27 апреля, суббота 20:30 Рапид 1:3 Зальцбург
22 тур
24 февраля, воскресенье 19:00 Зальцбург 3:3 Рапид
13 тур
28 октября, воскресенье 19:00 Рапид 2:0 Зальцбург
4 тур
12 августа, воскресенье 18:00 Зальцбург 0:2 Рапид
Австрия. Бундеслига (2011/2012)
33 тур
6 мая, воскресенье 18:00 Рапид 0:1 Зальцбург
24 тур
10 марта, суббота 21:30 Зальцбург 3:1 Рапид
15 тур
20 ноября, воскресенье 19:00 Рапид 4:2 Зальцбург
6 тур
28 августа, воскресенье 18:00 Зальцбург 0:0 Рапид
Австрия. Бундеслига (2010/2011)
31 тур
1 мая, воскресенье 18:00 Рапид 1:2 Зальцбург
21 тур
20 февраля, воскресенье 18:00 Зальцбург 1:1 Рапид
13 тур
31 октября, воскресенье 18:00 Зальцбург 1:1 Рапид
3 тур
1 августа, воскресенье 18:00 Рапид 2:1 Зальцбург
Чемпионат Австрии (2009/2010)
32 тур
23 апреля, пятница 22:30 Зальцбург 1:1 Рапид
22 тур
28 февраля, воскресенье 17:30 Рапид 0:1 Зальцбург
17 тур
29 ноября, воскресенье 17:30 Зальцбург 0:0 Рапид
7 тур
13 сентября, воскресенье 18:00 Рапид 2:2 Зальцбург
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зальцбург 21 17 3 1 48:12 +36 54
2. Штурм 21 13 6 2 35:15 +20 45
3. ЛАСК 21 10 7 4 36:26 +10 37
4. Рапид В 21 10 3 8 34:24 +10 33
5. Аустрия В 21 9 5 7 35:31 +4 32
6. Аустрия Кл 21 9 3 9 33:36 -3 30
7. Тироль 21 8 4 9 32:35 -3 28
8. Аустрия Л 21 6 6 9 25:35 -10 24
9. Вольфсберг 21 6 2 13 35:41 -6 20
10. Рид 21 4 5 12 16:32 -16 17
11. Хартберг 21 5 2 14 20:40 -20 17
12. Альтах 21 4 4 13 21:43 -22 16
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