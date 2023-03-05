Рапид - Зальцбург

|9 тур
|18 сентября, воскресенье
|18:00
|Зальцбург
|1:1
|Рапид
|9 тур
|15 мая, воскресенье
|18:00
|Рапид
|0:1
|Зальцбург
|3 тур
|3 апреля, воскресенье
|18:00
|Зальцбург
|2:1
|Рапид
|19 тур
|11 февраля, пятница
|21:30
|Рапид
|1:2
|Зальцбург
|8 тур
|19 сентября, воскресенье
|18:00
|Зальцбург
|2:0
|Рапид
|8 тур
|12 мая, среда
|21:30
|Зальцбург
|2:0
|Рапид
|2 тур
|11 апреля, воскресенье
|18:00
|Рапид
|0:3
|Зальцбург
|18 тур
|21 февраля, воскресенье
|19:00
|Зальцбург
|4:2
|Рапид
|7 тур
|8 ноября, воскресенье
|19:00
|Рапид
|1:1
|Зальцбург
|12 тур
|27 октября, воскресенье
|19:00
|Зальцбург
|3:2
|Рапид
|1 тур
|26 июля, пятница
|21:45
|Рапид
|0:2
|Зальцбург
|19 тур
|24 февраля, воскресенье
|19:00
|Рапид
|2:0
|Зальцбург
|8 тур
|23 сентября, воскресенье
|18:00
|Зальцбург
|2:1
|Рапид
|34 тур
|13 мая, воскресенье
|17:30
|Рапид
|1:4
|Зальцбург
|25 тур
|4 марта, воскресенье
|18:30
|Зальцбург
|1:0
|Рапид
|16 тур
|26 ноября, воскресенье
|18:30
|Рапид
|2:3
|Зальцбург
|7 тур
|10 сентября, воскресенье
|17:30
|Зальцбург
|2:2
|Рапид
|33 тур
|13 мая, суббота
|17:00
|Зальцбург
|1:0
|Рапид
|24 тур
|5 марта, воскресенье
|18:30
|Рапид
|0:1
|Зальцбург
|15 тур
|20 ноября, воскресенье
|18:30
|Зальцбург
|2:1
|Рапид
|6 тур
|28 августа, воскресенье
|17:30
|Рапид
|0:0
|Зальцбург
|29 тур
|3 апреля, воскресенье
|16:00
|Рапид
|1:1
|Зальцбург
|20 тур
|13 декабря, воскресенье
|18:30
|Зальцбург
|2:0
|Рапид
|11 тур
|4 октября, воскресенье
|17:30
|Рапид
|1:2
|Зальцбург
|2 тур
|1 августа, суббота
|17:00
|Зальцбург
|1:2
|Рапид
|28 тур
|12 апреля, воскресенье
|18:45
|Рапид
|3:3
|Зальцбург
|19 тур
|14 декабря, воскресенье
|18:30
|Зальцбург
|1:2
|Рапид
|10 тур
|28 сентября, воскресенье
|18:30
|Рапид
|1:2
|Зальцбург
|1 тур
|19 июля, суббота
|18:30
|Зальцбург
|6:1
|Рапид
|34 тур
|26 апреля, суббота
|21:00
|Рапид
|2:1
|Зальцбург
|25 тур
|2 марта, воскресенье
|19:30
|Зальцбург
|6:3
|Рапид
|16 тур
|24 ноября, воскресенье
|19:30
|Рапид
|2:1
|Зальцбург
|7 тур
|1 сентября, воскресенье
|18:30
|Зальцбург
|1:1
|Рапид
|31 тур
|27 апреля, суббота
|20:30
|Рапид
|1:3
|Зальцбург
|22 тур
|24 февраля, воскресенье
|19:00
|Зальцбург
|3:3
|Рапид
|13 тур
|28 октября, воскресенье
|19:00
|Рапид
|2:0
|Зальцбург
|4 тур
|12 августа, воскресенье
|18:00
|Зальцбург
|0:2
|Рапид
|33 тур
|6 мая, воскресенье
|18:00
|Рапид
|0:1
|Зальцбург
|24 тур
|10 марта, суббота
|21:30
|Зальцбург
|3:1
|Рапид
|15 тур
|20 ноября, воскресенье
|19:00
|Рапид
|4:2
|Зальцбург
|6 тур
|28 августа, воскресенье
|18:00
|Зальцбург
|0:0
|Рапид
|31 тур
|1 мая, воскресенье
|18:00
|Рапид
|1:2
|Зальцбург
|21 тур
|20 февраля, воскресенье
|18:00
|Зальцбург
|1:1
|Рапид
|13 тур
|31 октября, воскресенье
|18:00
|Зальцбург
|1:1
|Рапид
|3 тур
|1 августа, воскресенье
|18:00
|Рапид
|2:1
|Зальцбург
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Зальцбург
|21
|17
|3
|1
|48:12
|+36
|54
|2.
|Штурм
|21
|13
|6
|2
|35:15
|+20
|45
|3.
|ЛАСК
|21
|10
|7
|4
|36:26
|+10
|37
|4.
|Рапид В
|21
|10
|3
|8
|34:24
|+10
|33
|5.
|Аустрия В
|21
|9
|5
|7
|35:31
|+4
|32
|6.
|Аустрия Кл
|21
|9
|3
|9
|33:36
|-3
|30
|7.
|Тироль
|21
|8
|4
|9
|32:35
|-3
|28
|8.
|Аустрия Л
|21
|6
|6
|9
|25:35
|-10
|24
|9.
|Вольфсберг
|21
|6
|2
|13
|35:41
|-6
|20
|10.
|Рид
|21
|4
|5
|12
|16:32
|-16
|17
|11.
|Хартберг
|21
|5
|2
|14
|20:40
|-20
|17
|12.
|Альтах
|21
|4
|4
|13
|21:43
|-22
|16