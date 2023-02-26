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Альтах - Тироль

26.02.2023, Воскресенье, 16:30 мск Австрия. Бундеслига, 19 тур Альтах - Тироль
Австрия. Бундеслига (2022/2023)
8 тур
10 сентября, суббота 18:00 Тироль 0:0 Альтах
Австрия. Бундеслига (2021/2022), группа B
10 тур
20 мая, пятница 20:00 Альтах 2:1 Тироль
4 тур
9 апреля, суббота 18:00 Тироль 0:3 Альтах
Австрия. Бундеслига (2021/2022)
16 тур
27 ноября, суббота 19:00 Альтах 0:3 Тироль
5 тур
21 августа, суббота 18:00 Тироль 0:0 Альтах
Австрия. Бундеслига (2020/2021)
14 тур
27 января, среда 20:30 Тироль 3:1 Альтах
3 тур
26 сентября, суббота 18:00 Альтах 0:2 Тироль
Австрия. Бундеслига (2019/2020), группа B
8 тур
27 июня, суббота 18:00 Тироль 0:1 Альтах
2 тур
6 июня, суббота 18:00 Альтах 1:1 Тироль
Австрия. Бундеслига (2019/2020)
13 тур
3 ноября, воскресенье 16:30 Тироль 0:4 Альтах
2 тур
3 августа, суббота 18:00 Альтах 3:2 Тироль
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зальцбург 21 17 3 1 48:12 +36 54
2. Штурм 21 13 6 2 35:15 +20 45
3. ЛАСК 21 10 7 4 36:26 +10 37
4. Рапид В 21 10 3 8 34:24 +10 33
5. Аустрия В 21 9 5 7 35:31 +4 32
6. Аустрия Кл 21 9 3 9 33:36 -3 30
7. Тироль 21 8 4 9 32:35 -3 28
8. Аустрия Л 21 6 6 9 25:35 -10 24
9. Вольфсберг 21 6 2 13 35:41 -6 20
10. Рид 21 4 5 12 16:32 -16 17
11. Хартберг 21 5 2 14 20:40 -20 17
12. Альтах 21 4 4 13 21:43 -22 16
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