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Вольфсберг - Рапид

26.02.2023, Воскресенье, 16:30 мск Австрия. Бундеслига, 19 тур Вольфсберг - Рапид
Австрия. Бундеслига (2022/2023)
8 тур
10 сентября, суббота 18:00 Рапид 1:3 Вольфсберг
Австрия. Бундеслига (2021/2022), группа A
10 тур
21 мая, суббота 18:00 Вольфсберг 2:1 Рапид
4 тур
10 апреля, воскресенье 15:30 Рапид 2:1 Вольфсберг
Австрия. Бундеслига (2021/2022)
14 тур
7 ноября, воскресенье 19:00 Вольфсберг 4:1 Рапид
3 тур
8 августа, воскресенье 18:00 Рапид 3:0 Вольфсберг
Австрия. Бундеслига (2020/2021), группа A
7 тур
9 мая, воскресенье 18:00 Рапид 1:2 Вольфсберг
1 тур
4 апреля, воскресенье 15:30 Вольфсберг 1:8 Рапид
Австрия. Бундеслига (2020/2021)
16 тур
9 февраля, вторник 22:30 Рапид 1:0 Вольфсберг
5 тур
25 октября, воскресенье 19:00 Вольфсберг 3:4 Рапид
Австрия. Бундеслига (2019/2020), группа A
10 тур
5 июля, воскресенье 18:00 Вольфсберг 3:1 Рапид
4 тур
14 июня, воскресенье 18:00 Рапид 2:1 Вольфсберг
Австрия. Бундеслига (2019/2020)
22 тур
7 марта, суббота 19:00 Вольфсберг 2:2 Рапид
11 тур
20 октября, воскресенье 18:00 Рапид 1:1 Вольфсберг
Австрия. Бундеслига (2018/2019)
14 тур
11 ноября, воскресенье 16:30 Вольфсберг 3:1 Рапид
3 тур
12 августа, воскресенье 18:00 Рапид 0:0 Вольфсберг
Австрия. Бундеслига (2017/2018)
36 тур
27 мая, воскресенье 18:30 Вольфсберг 0:0 Рапид
27 тур
17 марта, суббота 18:00 Рапид 5:1 Вольфсберг
18 тур
2 декабря, суббота 18:00 Вольфсберг 0:0 Рапид
9 тур
23 сентября, суббота 17:00 Рапид 4:2 Вольфсберг
Австрия. Бундеслига (2016/2017)
32 тур
6 мая, суббота 19:30 Рапид 4:0 Вольфсберг
23 тур
25 февраля, суббота 18:00 Вольфсберг 2:1 Рапид
14 тур
6 ноября, воскресенье 16:00 Рапид 0:1 Вольфсберг
5 тур
21 августа, воскресенье 17:30 Вольфсберг 1:1 Рапид
Австрия. Бундеслига (2015/2016)
30 тур
9 апреля, суббота 19:30 Вольфсберг 2:2 Рапид
21 тур
6 февраля, суббота 20:30 Рапид 3:0 Вольфсберг
12 тур
18 октября, воскресенье 17:30 Вольфсберг 2:1 Рапид
3 тур
9 августа, воскресенье 20:00 Рапид 2:1 Вольфсберг
Австрия. Бундеслига (2014/2015)
36 тур
31 мая, воскресенье 17:30 Вольфсберг 0:5 Рапид
27 тур
4 апреля, суббота 19:30 Рапид 4:1 Вольфсберг
18 тур
7 декабря, воскресенье 18:30 Вольфсберг 1:1 Рапид
9 тур
20 сентября, суббота 18:00 Рапид 3:0 Вольфсберг
Австрия. Бундеслига (2013/2014)
28 тур
22 марта, суббота 22:00 Рапид 3:0 Вольфсберг
19 тур
8 декабря, воскресенье 19:30 Вольфсберг 2:1 Рапид
10 тур
28 сентября, суббота 21:00 Рапид 2:4 Вольфсберг
1 тур
20 июля, суббота 21:00 Вольфсберг 2:2 Рапид
Австрия. Бундеслига (2012/2013)
33 тур
11 мая, суббота 20:30 Рапид 0:0 Вольфсберг
24 тур
3 марта, воскресенье 19:00 Вольфсберг 2:1 Рапид
15 тур
11 ноября, воскресенье 21:30 Рапид 0:2 Вольфсберг
6 тур
26 августа, воскресенье 18:00 Вольфсберг 1:0 Рапид
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зальцбург 21 17 3 1 48:12 +36 54
2. Штурм 21 13 6 2 35:15 +20 45
3. ЛАСК 21 10 7 4 36:26 +10 37
4. Рапид В 21 10 3 8 34:24 +10 33
5. Аустрия В 21 9 5 7 35:31 +4 32
6. Аустрия Кл 21 9 3 9 33:36 -3 30
7. Тироль 21 8 4 9 32:35 -3 28
8. Аустрия Л 21 6 6 9 25:35 -10 24
9. Вольфсберг 21 6 2 13 35:41 -6 20
10. Рид 21 4 5 12 16:32 -16 17
11. Хартберг 21 5 2 14 20:40 -20 17
12. Альтах 21 4 4 13 21:43 -22 16
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