Зальцбург - Рид

|8 тур
|10 сентября, суббота
|18:00
|Рид
|0:3
|Зальцбург
|13 тур
|30 октября, суббота
|18:00
|Рид
|2:2
|Зальцбург
|2 тур
|1 августа, воскресенье
|18:00
|Зальцбург
|7:1
|Рид
|31 тур
|29 апреля, суббота
|19:30
|Зальцбург
|1:1
|Рид
|22 тур
|19 февраля, воскресенье
|18:30
|Рид
|1:6
|Зальцбург
|13 тур
|29 октября, суббота
|19:30
|Зальцбург
|1:0
|Рид
|4 тур
|13 августа, суббота
|17:00
|Рид
|0:2
|Зальцбург
|31 тур
|16 апреля, суббота
|17:00
|Зальцбург
|2:1
|Рид
|22 тур
|13 февраля, суббота
|18:00
|Рид
|1:0
|Зальцбург
|13 тур
|24 октября, суббота
|19:30
|Зальцбург
|2:1
|Рид
|4 тур
|11 августа, вторник
|19:30
|Рид
|1:4
|Зальцбург
|30 тур
|25 апреля, суббота
|17:00
|Зальцбург
|2:1
|Рид
|21 тур
|22 февраля, воскресенье
|16:00
|Рид
|2:2
|Зальцбург
|12 тур
|18 октября, суббота
|18:00
|Зальцбург
|4:2
|Рид
|3 тур
|2 августа, суббота
|21:00
|Рид
|0:2
|Зальцбург
|35 тур
|4 мая, воскресенье
|18:30
|Зальцбург
|4:0
|Рид
|26 тур
|8 марта, суббота
|22:00
|Рид
|1:3
|Зальцбург
|17 тур
|1 декабря, воскресенье
|19:30
|Зальцбург
|4:0
|Рид
|8 тур
|15 сентября, воскресенье
|18:30
|Рид
|0:5
|Зальцбург
|35 тур
|22 мая, среда
|22:30
|Рид
|2:2
|Зальцбург
|26 тур
|16 марта, суббота
|21:30
|Зальцбург
|2:2
|Рид
|17 тур
|24 ноября, суббота
|21:30
|Рид
|3:1
|Зальцбург
|8 тур
|15 сентября, суббота
|20:30
|Зальцбург
|1:1
|Рид
|31 тур
|21 апреля, суббота
|20:30
|Зальцбург
|2:0
|Рид
|22 тур
|26 февраля, воскресенье
|19:30
|Рид
|0:1
|Зальцбург
|13 тур
|29 октября, суббота
|18:00
|Зальцбург
|1:1
|Рид
|4 тур
|13 августа, суббота
|20:30
|Рид
|1:3
|Зальцбург
|35 тур
|22 мая, воскресенье
|18:00
|Зальцбург
|2:2
|Рид
|25 тур
|12 марта, суббота
|20:30
|Рид
|2:2
|Зальцбург
|10 тур
|2 октября, суббота
|20:30
|Рид
|1:2
|Зальцбург
|9 тур
|25 сентября, суббота
|20:30
|Зальцбург
|1:0
|Рид
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Зальцбург
|21
|17
|3
|1
|48:12
|+36
|54
|2.
|Штурм
|21
|13
|6
|2
|35:15
|+20
|45
|3.
|ЛАСК
|21
|10
|7
|4
|36:26
|+10
|37
|4.
|Рапид В
|21
|10
|3
|8
|34:24
|+10
|33
|5.
|Аустрия В
|21
|9
|5
|7
|35:31
|+4
|32
|6.
|Аустрия Кл
|21
|9
|3
|9
|33:36
|-3
|30
|7.
|Тироль
|21
|8
|4
|9
|32:35
|-3
|28
|8.
|Аустрия Л
|21
|6
|6
|9
|25:35
|-10
|24
|9.
|Вольфсберг
|21
|6
|2
|13
|35:41
|-6
|20
|10.
|Рид
|21
|4
|5
|12
|16:32
|-16
|17
|11.
|Хартберг
|21
|5
|2
|14
|20:40
|-20
|17
|12.
|Альтах
|21
|4
|4
|13
|21:43
|-22
|16