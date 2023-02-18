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Рид - ЛАСК

18.02.2023, Суббота, 19:00 мск Австрия. Бундеслига, 18 тур Рид - ЛАСК
Австрия. Бундеслига (2022/2023)
7 тур
4 сентября, воскресенье 18:00 ЛАСК 1:1 Рид
Австрия. Бундеслига (2021/2022), группа B
9 тур
14 мая, суббота 18:00 Рид 1:1 ЛАСК
3 тур
2 апреля, суббота 18:00 ЛАСК 0:2 Рид
Австрия. Бундеслига (2021/2022)
17 тур
5 декабря, воскресенье 16:30 ЛАСК 1:0 Рид
6 тур
29 августа, воскресенье 18:00 Рид 1:0 ЛАСК
Австрия. Бундеслига (2020/2021)
21 тур
14 марта, воскресенье 19:00 Рид 0:3 ЛАСК
10 тур
6 декабря, воскресенье 19:00 ЛАСК 3:0 Рид
Австрия. Бундеслига (2010/2011)
31 тур
30 апреля, суббота 20:30 ЛАСК 1:1 Рид
21 тур
19 февраля, суббота 18:00 Рид 2:0 ЛАСК
13 тур
30 октября, суббота 20:30 ЛАСК 0:3 Рид
3 тур
31 июля, суббота 20:30 Рид 1:0 ЛАСК
Чемпионат Австрии (2009/2010)
28 тур
3 апреля, суббота 20:00 Рид 2:2 ЛАСК
27 тур
28 марта, воскресенье 17:30 ЛАСК 3:0 Рид
10 тур
3 октября, суббота 20:00 ЛАСК 2:2 Рид
9 тур
27 сентября, воскресенье 18:00 Рид 5:2 ЛАСК
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зальцбург 21 17 3 1 48:12 +36 54
2. Штурм 21 13 6 2 35:15 +20 45
3. ЛАСК 21 10 7 4 36:26 +10 37
4. Рапид В 21 10 3 8 34:24 +10 33
5. Аустрия В 21 9 5 7 35:31 +4 32
6. Аустрия Кл 21 9 3 9 33:36 -3 30
7. Тироль 21 8 4 9 32:35 -3 28
8. Аустрия Л 21 6 6 9 25:35 -10 24
9. Вольфсберг 21 6 2 13 35:41 -6 20
10. Рид 21 4 5 12 16:32 -16 17
11. Хартберг 21 5 2 14 20:40 -20 17
12. Альтах 21 4 4 13 21:43 -22 16
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