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Альтах - ЛАСК

12.02.2023, Воскресенье, 16:30 мск Австрия. Бундеслига, 17 тур Альтах - ЛАСК
Австрия. Бундеслига (2022/2023)
6 тур
27 августа, суббота 20:30 ЛАСК 4:1 Альтах
Австрия. Бундеслига (2021/2022), группа B
6 тур
23 апреля, суббота 18:00 ЛАСК 2:1 Альтах
5 тур
16 апреля, суббота 18:00 Альтах 0:0 ЛАСК
Австрия. Бундеслига (2021/2022)
12 тур
24 октября, воскресенье 15:30 ЛАСК 0:1 Альтах
1 тур
24 июля, суббота 18:00 Альтах 0:1 ЛАСК
Австрия. Бундеслига (2020/2021)
20 тур
6 марта, суббота 19:00 Альтах 0:1 ЛАСК
9 тур
29 ноября, воскресенье 16:30 ЛАСК 3:0 Альтах
Австрия. Бундеслига (2019/2020)
12 тур
27 октября, воскресенье 16:30 Альтах 0:1 ЛАСК
1 тур
28 июля, воскресенье 18:00 ЛАСК 2:0 Альтах
Австрия. Бундеслига (2018/2019)
22 тур
17 марта, воскресенье 19:00 Альтах 1:2 ЛАСК
11 тур
20 октября, суббота 18:00 ЛАСК 1:1 Альтах
Австрия. Бундеслига (2017/2018)
32 тур
28 апреля, суббота 19:30 Альтах 0:2 ЛАСК
23 тур
17 февраля, суббота 20:30 ЛАСК 2:0 Альтах
14 тур
4 ноября, суббота 20:30 Альтах 2:4 ЛАСК
5 тур
20 августа, воскресенье 17:30 ЛАСК 0:0 Альтах
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зальцбург 21 17 3 1 48:12 +36 54
2. Штурм 21 13 6 2 35:15 +20 45
3. ЛАСК 21 10 7 4 36:26 +10 37
4. Рапид В 21 10 3 8 34:24 +10 33
5. Аустрия В 21 9 5 7 35:31 +4 32
6. Аустрия Кл 21 9 3 9 33:36 -3 30
7. Тироль 21 8 4 9 32:35 -3 28
8. Аустрия Л 21 6 6 9 25:35 -10 24
9. Вольфсберг 21 6 2 13 35:41 -6 20
10. Рид 21 4 5 12 16:32 -16 17
11. Хартберг 21 5 2 14 20:40 -20 17
12. Альтах 21 4 4 13 21:43 -22 16
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