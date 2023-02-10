Штурм - Рапид

|6 тур
|28 августа, воскресенье
|18:00
|Рапид
|1:2
|Штурм
|6 тур
|24 апреля, воскресенье
|18:00
|Рапид
|1:1
|Штурм
|5 тур
|17 апреля, воскресенье
|15:30
|Штурм
|2:1
|Рапид
|20 тур
|20 февраля, воскресенье
|19:00
|Штурм
|2:2
|Рапид
|9 тур
|26 сентября, воскресенье
|18:00
|Рапид
|0:3
|Штурм
|15 тур
|24 ноября, воскресенье
|19:00
|Рапид
|1:1
|Штурм
|4 тур
|18 августа, воскресенье
|18:00
|Штурм
|0:1
|Рапид
|17 тур
|9 декабря, воскресенье
|19:00
|Рапид
|0:0
|Штурм
|6 тур
|2 сентября, воскресенье
|18:00
|Штурм
|1:1
|Рапид
|32 тур
|29 апреля, воскресенье
|17:30
|Штурм
|4:2
|Рапид
|23 тур
|17 февраля, суббота
|18:00
|Рапид
|1:1
|Штурм
|14 тур
|4 ноября, суббота
|18:00
|Штурм
|0:0
|Рапид
|5 тур
|19 августа, суббота
|17:00
|Рапид
|1:2
|Штурм
|34 тур
|21 мая, воскресенье
|17:30
|Рапид
|1:0
|Штурм
|25 тур
|12 марта, воскресенье
|18:30
|Штурм
|2:1
|Рапид
|16 тур
|27 ноября, воскресенье
|18:30
|Рапид
|1:2
|Штурм
|7 тур
|10 сентября, суббота
|17:00
|Штурм
|1:1
|Рапид
|32 тур
|24 апреля, воскресенье
|17:30
|Рапид
|2:0
|Штурм
|23 тур
|21 февраля, воскресенье
|18:30
|Штурм
|0:2
|Рапид
|14 тур
|31 октября, суббота
|18:00
|Рапид
|2:1
|Штурм
|5 тур
|16 августа, воскресенье
|17:30
|Штурм
|2:2
|Рапид
|31 тур
|3 мая, воскресенье
|17:30
|Штурм
|2:2
|Рапид
|22 тур
|28 февраля, суббота
|20:30
|Рапид
|1:0
|Штурм
|13 тур
|25 октября, суббота
|18:00
|Штурм
|1:3
|Рапид
|4 тур
|9 августа, суббота
|21:00
|Рапид
|1:1
|Штурм
|30 тур
|29 марта, суббота
|19:30
|Рапид
|2:0
|Штурм
|21 тур
|18 декабря, среда
|23:30
|Штурм
|2:0
|Рапид
|12 тур
|20 октября, воскресенье
|18:30
|Рапид
|2:2
|Штурм
|3 тур
|4 августа, воскресенье
|18:30
|Штурм
|2:4
|Рапид
|32 тур
|5 мая, воскресенье
|18:00
|Штурм
|1:3
|Рапид
|23 тур
|27 февраля, среда
|23:30
|Рапид
|1:1
|Штурм
|14 тур
|3 ноября, суббота
|21:30
|Штурм
|2:1
|Рапид
|5 тур
|18 августа, суббота
|20:30
|Рапид
|3:0
|Штурм
|31 тур
|22 апреля, воскресенье
|18:00
|Рапид
|1:1
|Штурм
|22 тур
|25 февраля, суббота
|21:30
|Штурм
|0:0
|Рапид
|13 тур
|29 октября, суббота
|18:00
|Рапид
|3:2
|Штурм
|4 тур
|13 августа, суббота
|18:00
|Штурм
|1:0
|Рапид
|28 тур
|9 апреля, суббота
|20:30
|Рапид
|0:2
|Штурм
|27 тур
|2 апреля, суббота
|20:30
|Штурм
|3:3
|Рапид
|14 тур
|7 ноября, воскресенье
|17:00
|Рапид
|3:1
|Штурм
|4 тур
|8 августа, воскресенье
|18:00
|Штурм
|0:2
|Рапид
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Зальцбург
|21
|17
|3
|1
|48:12
|+36
|54
|2.
|Штурм
|21
|13
|6
|2
|35:15
|+20
|45
|3.
|ЛАСК
|21
|10
|7
|4
|36:26
|+10
|37
|4.
|Рапид В
|21
|10
|3
|8
|34:24
|+10
|33
|5.
|Аустрия В
|21
|9
|5
|7
|35:31
|+4
|32
|6.
|Аустрия Кл
|21
|9
|3
|9
|33:36
|-3
|30
|7.
|Тироль
|21
|8
|4
|9
|32:35
|-3
|28
|8.
|Аустрия Л
|21
|6
|6
|9
|25:35
|-10
|24
|9.
|Вольфсберг
|21
|6
|2
|13
|35:41
|-6
|20
|10.
|Рид
|21
|4
|5
|12
|16:32
|-16
|17
|11.
|Хартберг
|21
|5
|2
|14
|20:40
|-20
|17
|12.
|Альтах
|21
|4
|4
|13
|21:43
|-22
|16