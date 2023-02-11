Вольфсберг - Тироль

|6 тур
|28 августа, воскресенье
|18:00
|Тироль
|1:3
|Вольфсберг
|6 тур
|28 августа, воскресенье
|18:00
|Тироль
|1:3
|Вольфсберг
|15 тур
|21 ноября, воскресенье
|16:30
|Тироль
|5:1
|Вольфсберг
|4 тур
|14 августа, суббота
|18:00
|Вольфсберг
|2:2
|Тироль
|9 тур
|16 мая, воскресенье
|18:00
|Тироль
|2:2
|Вольфсберг
|3 тур
|18 апреля, воскресенье
|15:30
|Вольфсберг
|2:0
|Тироль
|21 тур
|14 марта, воскресенье
|19:00
|Вольфсберг
|3:5
|Тироль
|10 тур
|6 декабря, воскресенье
|16:30
|Тироль
|4:1
|Вольфсберг
|20 тур
|22 февраля, суббота
|19:00
|Тироль
|2:0
|Вольфсберг
|9 тур
|28 сентября, суббота
|18:00
|Вольфсберг
|2:2
|Тироль
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Зальцбург
|21
|17
|3
|1
|48:12
|+36
|54
|2.
|Штурм
|21
|13
|6
|2
|35:15
|+20
|45
|3.
|ЛАСК
|21
|10
|7
|4
|36:26
|+10
|37
|4.
|Рапид В
|21
|10
|3
|8
|34:24
|+10
|33
|5.
|Аустрия В
|21
|9
|5
|7
|35:31
|+4
|32
|6.
|Аустрия Кл
|21
|9
|3
|9
|33:36
|-3
|30
|7.
|Тироль
|21
|8
|4
|9
|32:35
|-3
|28
|8.
|Аустрия Л
|21
|6
|6
|9
|25:35
|-10
|24
|9.
|Вольфсберг
|21
|6
|2
|13
|35:41
|-6
|20
|10.
|Рид
|21
|4
|5
|12
|16:32
|-16
|17
|11.
|Хартберг
|21
|5
|2
|14
|20:40
|-20
|17
|12.
|Альтах
|21
|4
|4
|13
|21:43
|-22
|16