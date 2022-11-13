Аустрия - Вольфсберг

|5 тур
|21 августа, воскресенье
|18:00
|Вольфсберг
|1:2
|Аустрия
|5 тур
|21 августа, воскресенье
|18:00
|Вольфсберг
|1:2
|Аустрия
|7 тур
|27 апреля, среда
|19:30
|Вольфсберг
|1:1
|Аустрия
|1 тур
|13 марта, воскресенье
|16:30
|Аустрия
|2:1
|Вольфсберг
|21 тур
|27 февраля, воскресенье
|19:00
|Аустрия
|1:0
|Вольфсберг
|10 тур
|2 октября, суббота
|18:00
|Вольфсберг
|1:0
|Аустрия
|22 тур
|21 марта, воскресенье
|19:00
|Аустрия
|3:5
|Вольфсберг
|11 тур
|13 декабря, воскресенье
|16:30
|Вольфсберг
|3:2
|Аустрия
|18 тур
|15 декабря, воскресенье
|16:30
|Аустрия
|1:1
|Вольфсберг
|7 тур
|15 сентября, воскресенье
|18:00
|Вольфсберг
|3:0
|Аустрия
|31 тур
|19 мая, воскресенье
|18:00
|Аустрия
|2:0
|Вольфсберг
|25 тур
|14 апреля, воскресенье
|15:30
|Вольфсберг
|1:1
|Аустрия
|13 тур
|4 ноября, воскресенье
|16:30
|Аустрия
|2:3
|Вольфсберг
|2 тур
|5 августа, воскресенье
|18:00
|Вольфсберг
|1:0
|Аустрия
|34 тур
|15 мая, вторник
|20:00
|Вольфсберг
|2:1
|Аустрия
|25 тур
|3 марта, суббота
|20:30
|Аустрия
|2:0
|Вольфсберг
|16 тур
|26 ноября, воскресенье
|16:00
|Вольфсберг
|1:2
|Аустрия
|7 тур
|9 сентября, суббота
|19:30
|Аустрия
|2:2
|Вольфсберг
|34 тур
|20 мая, суббота
|19:30
|Вольфсберг
|2:1
|Аустрия
|25 тур
|11 марта, суббота
|20:30
|Аустрия
|3:0
|Вольфсберг
|16 тур
|27 ноября, воскресенье
|16:00
|Вольфсберг
|0:3
|Аустрия
|7 тур
|10 сентября, суббота
|19:30
|Аустрия
|4:1
|Вольфсберг
|28 тур
|19 марта, суббота
|18:00
|Аустрия
|0:0
|Вольфсберг
|19 тур
|5 декабря, суббота
|18:00
|Вольфсберг
|2:0
|Аустрия
|10 тур
|26 сентября, суббота
|19:30
|Аустрия
|1:0
|Вольфсберг
|1 тур
|26 июля, воскресенье
|17:30
|Вольфсберг
|0:2
|Аустрия
|29 тур
|19 апреля, воскресенье
|17:30
|Аустрия
|1:1
|Вольфсберг
|20 тур
|15 февраля, воскресенье
|17:30
|Вольфсберг
|1:0
|Аустрия
|11 тур
|4 октября, суббота
|18:00
|Аустрия
|0:2
|Вольфсберг
|2 тур
|26 июля, суббота
|18:30
|Вольфсберг
|4:0
|Аустрия
|33 тур
|19 апреля, суббота
|18:30
|Аустрия
|3:1
|Вольфсберг
|24 тур
|22 февраля, суббота
|22:00
|Вольфсберг
|0:0
|Аустрия
|15 тур
|9 ноября, суббота
|22:00
|Аустрия
|1:0
|Вольфсберг
|6 тур
|24 августа, суббота
|21:00
|Вольфсберг
|1:4
|Аустрия
|28 тур
|6 апреля, суббота
|20:30
|Аустрия
|0:4
|Вольфсберг
|19 тур
|8 декабря, суббота
|21:30
|Вольфсберг
|3:6
|Аустрия
|10 тур
|29 сентября, суббота
|18:00
|Аустрия
|1:1
|Вольфсберг
|1 тур
|25 июля, среда
|22:45
|Вольфсберг
|0:1
|Аустрия
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Зальцбург
|21
|17
|3
|1
|48:12
|+36
|54
|2.
|Штурм
|21
|13
|6
|2
|35:15
|+20
|45
|3.
|ЛАСК
|21
|10
|7
|4
|36:26
|+10
|37
|4.
|Рапид В
|21
|10
|3
|8
|34:24
|+10
|33
|5.
|Аустрия В
|21
|9
|5
|7
|35:31
|+4
|32
|6.
|Аустрия Кл
|21
|9
|3
|9
|33:36
|-3
|30
|7.
|Тироль
|21
|8
|4
|9
|32:35
|-3
|28
|8.
|Аустрия Л
|21
|6
|6
|9
|25:35
|-10
|24
|9.
|Вольфсберг
|21
|6
|2
|13
|35:41
|-6
|20
|10.
|Рид
|21
|4
|5
|12
|16:32
|-16
|17
|11.
|Хартберг
|21
|5
|2
|14
|20:40
|-20
|17
|12.
|Альтах
|21
|4
|4
|13
|21:43
|-22
|16