ЛАСК - Штурм

|5 тур
|20 августа, суббота
|20:30
|Штурм
|0:1
|ЛАСК
|15 тур
|21 ноября, воскресенье
|19:00
|Штурм
|3:3
|ЛАСК
|4 тур
|15 августа, воскресенье
|18:00
|ЛАСК
|1:3
|Штурм
|17 тур
|14 февраля, воскресенье
|19:00
|ЛАСК
|2:0
|Штурм
|6 тур
|1 ноября, воскресенье
|19:00
|Штурм
|0:2
|ЛАСК
|28 тур
|28 апреля, воскресенье
|18:00
|Штурм
|2:3
|ЛАСК
|27 тур
|24 апреля, среда
|20:00
|ЛАСК
|1:2
|Штурм
|20 тур
|3 марта, воскресенье
|16:30
|Штурм
|0:3
|ЛАСК
|9 тур
|30 сентября, воскресенье
|18:00
|ЛАСК
|0:0
|Штурм
|34 тур
|12 мая, суббота
|17:00
|Штурм
|3:1
|ЛАСК
|25 тур
|3 марта, суббота
|18:00
|ЛАСК
|0:2
|Штурм
|16 тур
|25 ноября, суббота
|18:00
|Штурм
|1:0
|ЛАСК
|7 тур
|9 сентября, суббота
|17:00
|ЛАСК
|2:1
|Штурм
|34 тур
|14 мая, суббота
|20:30
|ЛАСК
|0:2
|Штурм
|24 тур
|5 марта, суббота
|20:30
|Штурм
|1:1
|ЛАСК
|18 тур
|4 декабря, суббота
|20:30
|Штурм
|5:0
|ЛАСК
|8 тур
|21 сентября, вторник
|22:30
|ЛАСК
|0:4
|Штурм
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Зальцбург
|21
|17
|3
|1
|48:12
|+36
|54
|2.
|Штурм
|21
|13
|6
|2
|35:15
|+20
|45
|3.
|ЛАСК
|21
|10
|7
|4
|36:26
|+10
|37
|4.
|Рапид В
|21
|10
|3
|8
|34:24
|+10
|33
|5.
|Аустрия В
|21
|9
|5
|7
|35:31
|+4
|32
|6.
|Аустрия Кл
|21
|9
|3
|9
|33:36
|-3
|30
|7.
|Тироль
|21
|8
|4
|9
|32:35
|-3
|28
|8.
|Аустрия Л
|21
|6
|6
|9
|25:35
|-10
|24
|9.
|Вольфсберг
|21
|6
|2
|13
|35:41
|-6
|20
|10.
|Рид
|21
|4
|5
|12
|16:32
|-16
|17
|11.
|Хартберг
|21
|5
|2
|14
|20:40
|-20
|17
|12.
|Альтах
|21
|4
|4
|13
|21:43
|-22
|16