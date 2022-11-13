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ЛАСК - Штурм

13.11.2022, Воскресенье, 19:00 мск Австрия. Бундеслига, 16 тур ЛАСК - Штурм
Австрия. Бундеслига (2022/2023)
5 тур
20 августа, суббота 20:30 Штурм 0:1 ЛАСК
Австрия. Бундеслига (2021/2022)
15 тур
21 ноября, воскресенье 19:00 Штурм 3:3 ЛАСК
4 тур
15 августа, воскресенье 18:00 ЛАСК 1:3 Штурм
Австрия. Бундеслига (2020/2021), группа A
6 тур
28 апреля, среда 19:30 ЛАСК 0:0 Штурм
5 тур
25 апреля, воскресенье 18:00 Штурм 3:1 ЛАСК
Австрия. Бундеслига (2020/2021)
17 тур
14 февраля, воскресенье 19:00 ЛАСК 2:0 Штурм
6 тур
1 ноября, воскресенье 19:00 Штурм 0:2 ЛАСК
Австрия. Бундеслига (2019/2020), группа A
6 тур
21 июня, воскресенье 20:30 Штурм 0:2 ЛАСК
5 тур
17 июня, среда 21:30 ЛАСК 4:0 Штурм
Австрия. Бундеслига (2019/2020)
18 тур
15 декабря, воскресенье 19:00 ЛАСК 3:3 Штурм
7 тур
14 сентября, суббота 18:00 Штурм 0:2 ЛАСК
Австрия. Бундеслига (2018/2019)
28 тур
28 апреля, воскресенье 18:00 Штурм 2:3 ЛАСК
27 тур
24 апреля, среда 20:00 ЛАСК 1:2 Штурм
20 тур
3 марта, воскресенье 16:30 Штурм 0:3 ЛАСК
9 тур
30 сентября, воскресенье 18:00 ЛАСК 0:0 Штурм
Австрия. Бундеслига (2017/2018)
34 тур
12 мая, суббота 17:00 Штурм 3:1 ЛАСК
25 тур
3 марта, суббота 18:00 ЛАСК 0:2 Штурм
16 тур
25 ноября, суббота 18:00 Штурм 1:0 ЛАСК
7 тур
9 сентября, суббота 17:00 ЛАСК 2:1 Штурм
Австрия. Бундеслига (2010/2011)
34 тур
14 мая, суббота 20:30 ЛАСК 0:2 Штурм
24 тур
5 марта, суббота 20:30 Штурм 1:1 ЛАСК
18 тур
4 декабря, суббота 20:30 Штурм 5:0 ЛАСК
8 тур
21 сентября, вторник 22:30 ЛАСК 0:4 Штурм
Чемпионат Австрии (2009/2010)
32 тур
24 апреля, суббота 20:00 Штурм 0:1 ЛАСК
22 тур
27 февраля, суббота 20:00 ЛАСК 1:2 Штурм
17 тур
28 ноября, суббота 20:00 ЛАСК 2:2 Штурм
7 тур
12 сентября, суббота 20:00 Штурм 3:3 ЛАСК
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зальцбург 21 17 3 1 48:12 +36 54
2. Штурм 21 13 6 2 35:15 +20 45
3. ЛАСК 21 10 7 4 36:26 +10 37
4. Рапид В 21 10 3 8 34:24 +10 33
5. Аустрия В 21 9 5 7 35:31 +4 32
6. Аустрия Кл 21 9 3 9 33:36 -3 30
7. Тироль 21 8 4 9 32:35 -3 28
8. Аустрия Л 21 6 6 9 25:35 -10 24
9. Вольфсберг 21 6 2 13 35:41 -6 20
10. Рид 21 4 5 12 16:32 -16 17
11. Хартберг 21 5 2 14 20:40 -20 17
12. Альтах 21 4 4 13 21:43 -22 16
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