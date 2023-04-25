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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Пардубице - Словацко
Пардубице - Словацко: обзор матча 25 апреля 2023
Пардубице
25.04.2023, вторник, 18:30
Чехия. Фортуна Лига, 29 тур
3 : 1
Завершен
Словацко
55'
Д. Яношек
57'
П. Рейнберк (АГ)
73'
B. Pikul
35'
П. Рейнберк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пардубице - Словацко
Желтая карточка
J. Jerabek
90'
+3
Замена
T. Koukola
️️️️
Д. Яношек
83'
Замена
D. Huf
️️️️
P. Cerny
82'
80'
Замена
В. Синявский
️️️️
М. Петржела
80'
Замена
О. Шашинка
️️️️
О. Михалик
ГОЛ! 3:1!
B. Pikul
Пас отдал
P. Cerny
73'
Замена
J. Jerabek
️️️️
М. Хлаваты
72'
Замена
B. Pikul
️️️️
V. Sychra
67'
65'
Замена
Я. Калабишка
️️️️
П. Юрошка
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
П. Рейнберк
57'
ГОЛ! 1:1!
Д. Яношек
Пас отдал
M. Icha
55'
52'
Желтая карточка
М. Кадлец
35'
ГОЛ! 0:1!
П. Рейнберк
Желтая карточка
Т. Влчек
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пардубице
1
Флориан Ницэ
ВР
27
Томаш Влчек
ЦЗ
2
Робин Гранац
ЦЗ
4
Мартин Члумецки
ЦЗ
6
Marek Icha
ЦП
39
Доминик Яношек
ЦП
19
Михал Хлаваты
ЦП
15
Denis Darmovzal
ЦФ
31
Доминик Костка
ЦФ
28
Vojtech Sychra
ЦФ
9
P. Cerny
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Словацко
1
Филип Нгуйен
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
23
Петр Рейнберк
ЦЗ
6
Станислав Хофманн
ЦЗ
95
Даниэль Хользер
ЦЗ
11
Милан Петржела
ЦП
20
Марек Хавлик
ЦП
10
Михал Травник
ЦП
77
Павел Юрошка
ПВ
17
Ондржей Михалик
ЦФ
71
Seung-bin Kim
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шведик
Пардубице
35
Якуб Маркович
ВР
6
Tomas Koukola
ЦЗ
32
Leandro Jabá
ЦП
23
Bernardo Costa Da Rosa
ЦП
9
D. Huf
ЦФ
14
E. Tischler
ЦФ
0
J. Jerabek
ЦФ
10
B. Pikul
ЦФ
8
Samuel Simek
ЦФ
Словацко
30
Томаш Фристак
ВР
14
Мерчас Доски
ЛЗ
25
Томаш Бречка
ЦЗ
91
Ян Калабишка
ЦЗ
28
Властимил Даничек
ЦП
99
Власий Синявский
ЦП
27
Филип Вехета
ЦФ
11
Патрик Бранднер
ЦФ
27
Ондржей Шашинка
ЦФ
3-3-4
1
Ницэ
27
Влчек
2
Гранац
4
Члумецки
6
39
Яношек
19
Хлаваты
15
9
28
31
Костка
4-3-1-2
1
Нгуйен
23
Рейнберк
6
Хофманн
95
Хользер
3
Кадлец
11
Петржела
20
Хавлик
10
Травник
77
Юрошка
71
17
Михалик
39
Яношек
6
6
39
Яношек
9
9
9
9
19
Хлаваты
0
0
19
Хлаваты
28
10
10
28
77
Юрошка
91
Калабишка
91
Калабишка
77
Юрошка
11
Петржела
99
Синявский
99
Синявский
11
Петржела
17
Михалик
27
Шашинка
27
Шашинка
17
Михалик
Остались в запасе
Пардубице
Словацко
35
Якуб Маркович
ВР
32
Leandro Jabá
ЦП
23
Bernardo Costa Da Rosa
ЦП
14
E. Tischler
ЦФ
8
Samuel Simek
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
30
Томаш Фристак
ВР
14
Мерчас Доски
ЛЗ
25
Томаш Бречка
ЦЗ
28
Властимил Даничек
ЦП
27
Филип Вехета
ЦФ
11
Патрик Бранднер
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шведик
Остались в запасе
35
Якуб Маркович
ВР
32
Leandro Jabá
ЦП
23
Bernardo Costa Da Rosa
ЦП
14
E. Tischler
ЦФ
8
Samuel Simek
ЦФ
Остались в запасе
30
Томаш Фристак
ВР
14
Мерчас Доски
ЛЗ
25
Томаш Бречка
ЦЗ
28
Властимил Даничек
ЦП
27
Филип Вехета
ЦФ
11
Патрик Бранднер
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Главный тренер
Мартин Шведик
Статистика матча Пардубице - Словацко
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Яблонец
- : -
29.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Пардубице
1 : 1
22.11.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Артис
- : -
27.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Информация о матче
Стадион:
Доличек
Новости команд
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Пардубице
Словацко
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2022.09.08 21:50
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1
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
Лига конференций. «Кельн» победил «Словацко» и сохранил шансы на плей-офф. Матч переносили из-за тумана
2022.10.28 15:49
Матч Лиги конференций перенесли из-за тумана
2022.10.27 22:52
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
2022.09.08 21:50
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
2022.01.22 17:13
1
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
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