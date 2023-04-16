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Богемианс 1905 - Млада Болеслав

16.04.2023, Воскресенье, 17:00 мск Чехия. Фортуна Лига, 27 тур Богемианс 1905 - Млада Болеслав
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Матч начнется в 17:00 мск
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Матч начнется в 17:00 мск
Чехия. Фортуна Лига (2022/2023)
13 тур
23 октября, воскресенье 17:00 Млада Болеслав 4:3 Богемианс 1905
Чехия. Синот Лига (2021/2022)
25 тур
12 марта, суббота 17:00 Богемианс 1905 2:2 Млада Болеслав
11 тур
16 октября, суббота 17:00 Млада Болеслав 4:1 Богемианс 1905
Чехия. Синот Лига (2020/2021)
34 тур
29 мая, суббота 18:00 Млада Болеслав 3:1 Богемианс 1905
1 тур
23 августа, воскресенье 19:30 Богемианс 1905 4:0 Млада Болеслав
Чехия. Синот Лига (2019/2020)
16 тур
8 ноября, пятница 20:00 Млада Болеслав 2:1 Богемианс 1905
2 тур
21 июля, воскресенье 17:30 Богемианс 1905 3:0 Млада Болеслав
Чехия. Синот Лига (2018/2019)
27 тур
7 апреля, воскресенье 16:30 Богемианс 1905 0:0 Млада Болеслав
13 тур
27 октября, суббота 16:00 Млада Болеслав 3:0 Богемианс 1905
Чехия. Синот Лига (2017/2018)
28 тур
13 мая, воскресенье 18:00 Богемианс 1905 1:3 Млада Болеслав
14 тур
19 ноября, воскресенье 17:00 Млада Болеслав 1:2 Богемианс 1905
Чехия. Синот Лига (2016/2017)
24 тур
15 апреля, суббота 18:30 Млада Болеслав 1:1 Богемианс 1905
10 тур
14 октября, пятница 21:15 Богемианс 1905 1:3 Млада Болеслав
Чехия. Синот Лига (2015/2016)
29 тур
11 мая, среда 19:15 Богемианс 1905 2:0 Млада Болеслав
15 тур
28 ноября, суббота 22:15 Млада Болеслав 1:1 Богемианс 1905
Чехия. Синот Лига (2014/2015)
27 тур
10 мая, воскресенье 20:00 Богемианс 1905 1:1 Млада Болеслав
13 тур
31 октября, пятница 22:15 Млада Болеслав 1:0 Богемианс 1905
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014)
27 тур
4 мая, воскресенье 19:00 Млада Болеслав 1:0 Богемианс 1905
13 тур
4 ноября, понедельник 21:00 Богемианс 1905 1:1 Млада Болеслав
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
25 тур
15 апреля, воскресенье 19:00 Богемианс 1905 0:3 Млада Болеслав
11 тур
23 октября, воскресенье 19:00 Млада Болеслав 2:0 Богемианс 1905
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011)
25 тур
24 апреля, воскресенье 19:00 Богемианс 1905 3:1 Млада Болеслав
11 тур
3 октября, воскресенье 19:00 Млада Болеслав 3:2 Богемианс 1905
Чемпионат Чехии (2009/2010)
20 тур
21 марта, воскресенье 19:00 Богемианс 1905 2:0 Млада Болеслав
6 тур
29 августа, суббота 20:15 Млада Болеслав 0:1 Богемианс 1905
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Славия П 23 17 2 4 65:18 +47 53
2. Спарта 23 15 6 2 54:22 +32 51
3. Виктория П 23 15 4 4 44:20 +24 49
4. Богемианс 1905 23 10 5 8 39:38 +1 35
5. Словацко 22 10 5 7 26:30 -4 35
6. Сигма 23 8 9 6 36:26 +10 33
7. Градец-Кралове 23 9 4 10 28:31 -3 31
8. Млада Болеслав 23 8 6 9 35:33 +2 30
9. Зброевка 23 7 6 10 33:43 -10 27
10. Яблонец 22 7 5 10 35:40 -5 26
11. Слован Л 23 7 5 11 28:34 -6 26
12. Баник 23 6 7 10 35:35 0 25
13. Динамо ЧБ 23 7 4 12 22:40 -18 25
14. Теплице 23 5 6 12 28:54 -26 21
15. Фастав 23 3 10 10 26:42 -16 19
16. Пардубице 23 5 4 14 20:48 -28 19
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