Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Словацко - Пардубице
Словацко - Пардубице: обзор матча 06 ноября 2022
Словацко
06.11.2022, воскресенье, 17:00
Чехия. Фортуна Лига, 15 тур
1 : 0
Завершен
Пардубице
55'
М. Томич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Словацко - Пардубице
89'
Желтая карточка
Р. Гранац
Замена
О. Шашинка
️️️️
М. Травник
88'
Замена
П. Бранднер
️️️️
М. Петржела
79'
72'
Замена
V. Sychra
️️️️
М. Хелешич
67'
Желтая карточка
Д. Яношек
Замена
Ф. Вехета
️️️️
О. Михалик
67'
Замена
В. Левин
️️️️
М. Кохут
67'
Желтая карточка
О. Михалик
66'
60'
Замена
T. Zahradníček
️️️️
Д. Костка
ГОЛ! 1:0!
М. Томич
Пас отдал
М. Хавлик
55'
Замена
Д. Хользер
️️️️
Л. Козак
46'
Желтая карточка
М. Кохут
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словацко
1
Филип Нгуйен
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
14
Мерчас Доски
ЛЗ
27
Михал Томич
ПЗ
28
Властимил Даничек
ЦП
11
Милан Петржела
ЦП
20
Марек Хавлик
ЦП
10
Михал Травник
ЦП
21
Михал Кохут
ПВ
17
Ондржей Михалик
ЦФ
18
Либор Козак
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шведик
Пардубице
35
Якуб Маркович
ВР
20
Матей Хелешич
ЦЗ
4
Мартин Члумецки
ЦЗ
27
Томаш Влчек
ЦЗ
39
Доминик Яношек
ЦП
6
Marek Icha
ЦП
19
Михал Хлаваты
ЦФ
9
P. Cerny
ЦФ
14
E. Tischler
ЦФ
2
Робин Гранац
ЦФ
31
Доминик Костка
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Словацко
30
Томаш Фристак
ВР
25
Томаш Бречка
ЦЗ
4
Патрик Шимко
ЦЗ
95
Даниэль Хользер
ЦЗ
88
Владислав Левин
ЦП
77
Павел Юрошка
ПВ
27
Филип Вехета
ЦФ
11
Патрик Бранднер
ЦФ
27
Ондржей Шашинка
ЦФ
Пардубице
6
Tomas Koukola
ЦЗ
24
Dominik Mares
ЦП
23
Bernardo Costa Da Rosa
ЦП
1
Viktor Budinský
ЦФ
28
Vojtech Sychra
ЦФ
35
Leandro Lima
ЦФ
23
Tomáš Zahradníček
ЦФ
3-4-1-2
1
Нгуйен
14
Доски
3
Кадлец
27
Томич
28
Даничек
20
Хавлик
10
Травник
11
Петржела
21
Кохут
18
Козак
17
Михалик
3-2-5
35
Маркович
20
Хелешич
4
Члумецки
27
Влчек
39
Яношек
6
19
Хлаваты
31
Костка
2
Гранац
14
9
18
Козак
95
Хользер
95
Хользер
18
Козак
21
Кохут
88
Левин
88
Левин
21
Кохут
17
Михалик
27
Вехета
27
Вехета
17
Михалик
11
Петржела
11
Бранднер
11
Бранднер
11
Петржела
10
Травник
27
Шашинка
27
Шашинка
10
Травник
20
Хелешич
28
28
20
Хелешич
31
Костка
23
23
31
Костка
Остались в запасе
Словацко
Пардубице
30
Томаш Фристак
ВР
25
Томаш Бречка
ЦЗ
4
Патрик Шимко
ЦЗ
77
Павел Юрошка
ПВ
Главный тренер
Мартин Шведик
6
Tomas Koukola
ЦЗ
24
Dominik Mares
ЦП
23
Bernardo Costa Da Rosa
ЦП
1
Viktor Budinský
ЦФ
35
Leandro Lima
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Остались в запасе
30
Томаш Фристак
ВР
25
Томаш Бречка
ЦЗ
4
Патрик Шимко
ЦЗ
77
Павел Юрошка
ПВ
Остались в запасе
6
Tomas Koukola
ЦЗ
24
Dominik Mares
ЦП
23
Bernardo Costa Da Rosa
ЦП
1
Viktor Budinský
ЦФ
35
Leandro Lima
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шведик
Главный тренер
Иржи Крейчи
Статистика матча Словацко - Пардубице
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Артис
- : -
27.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Яблонец
- : -
29.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Пардубице
1 : 1
22.11.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Информация о матче
Стадион:
Местски футбольный стадион
Новости команд
Все
Словацко
Пардубице
Лига конференций. «Кельн» победил «Словацко» и сохранил шансы на плей-офф. Матч переносили из-за тумана
2022.10.28 15:49
Матч Лиги конференций перенесли из-за тумана
2022.10.27 22:52
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
2022.09.08 21:50
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
2022.01.22 17:13
1
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
Лига конференций. «Кельн» победил «Словацко» и сохранил шансы на плей-офф. Матч переносили из-за тумана
2022.10.28 15:49
Матч Лиги конференций перенесли из-за тумана
2022.10.27 22:52
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
2022.09.08 21:50
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
2022.01.22 17:13
1
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+