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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Яблонец - Градец-Кралове
Яблонец - Градец-Кралове: обзор матча 11 сентября 2022
Яблонец
11.09.2022, воскресенье, 17:00
Чехия. Фортуна Лига, 8 тур
3 : 0
Завершен
Градец-Кралове
50'
В. Сейк
68'
Я. Мартинец
80'
Я. Храмоста
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Яблонец - Градец-Кралове
Желтая карточка
Д. Гоушка
90'
+1
Замена
D. Souček
️️️️
П. Шулц
89'
Замена
Д. Икаунекс
️️️️
В. Сейк
86'
Замена
️️️️
Я. Храмоста
82'
ГОЛ! 3:0!
Я. Храмоста
Пас отдал
Д. Гоушка
80'
79'
Замена
П. Рыбичка
️️️️
Д. Васулин
71'
Замена
M. Koubek
️️️️
Ф. Кубала
69'
Замена
П. Кодеш
️️️️
М. Труса
69'
Замена
P. Dvorak
️️️️
Я. Кучера
ГОЛ! 2:0!
Я. Мартинец
Пас отдал
П. Шулц
68'
58'
Желтая карточка
Я. Рада
ГОЛ! 1:0!
В. Сейк
50'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Яблонец
1
Ян Гануш
ВР
4
Якуб Мартинец
ЦЗ
44
Джошуа Акпудже
ЦЗ
21
Матей Полидар
ЦЗ
16
Ян Кроб
ЦЗ
27
Милош Кратохвил
ЦП
8
Давид Гоушка
ЦП
10
Павел Шулц
ЦП
8
Давид Хайденрайх
ЦФ
10
Вацлав Сейк
ЦФ
19
Ян Храмоста
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Градец-Кралове
25
Франтишек Чех
ЦЗ
19
Ondřej Ševčík
ЦЗ
39
Якуб Клима
ЦЗ
42
Войтех Смрз
ЦП
23
Якуб Рада
ЦП
28
Якуб Кучера
ЦП
28
Филип Кубала
ЦП
29
Адам Габриэль
ЦП
15
Даниэль Васулин
ЦФ
46
Матей Труса
ЦФ
12
Michal Reichl
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
Яблонец
93
Adam Richter
ВР
23
Давид Штепанек
ЦЗ
23
Михал Сурзин
ПЗ
7
Якуб Поважанец
ЦП
14
Daniel Souček
ЦП
9
Давис Икаунекс
ЦП
Градец-Кралове
1
Patrik Vízek
ВР
28
Михал Лейбл
ЦЗ
16
Петр Кодеш
ЦП
0
P. Dvorak
ЦФ
15
Matej Koubek
ЦФ
7
Петр Рыбичка
ЦФ
4-3-3
1
Гануш
4
Мартинец
21
Полидар
16
Кроб
44
Акпудже
27
Кратохвил
8
Гоушка
10
Шулц
19
Храмоста
10
Сейк
8
Хайденрайх
3-5-3
25
Чех
19
39
Клима
42
Смрз
28
Кучера
28
Кубала
29
Габриэль
23
Рада
12
46
Труса
15
Васулин
10
Шулц
14
14
10
Шулц
10
Сейк
9
Икаунекс
9
Икаунекс
10
Сейк
46
Труса
16
Кодеш
16
Кодеш
46
Труса
28
Кучера
0
0
28
Кучера
28
Кубала
15
15
28
Кубала
15
Васулин
7
Рыбичка
7
Рыбичка
15
Васулин
Остались в запасе
Яблонец
Градец-Кралове
93
Adam Richter
ВР
23
Давид Штепанек
ЦЗ
23
Михал Сурзин
ПЗ
7
Якуб Поважанец
ЦП
Главный тренер
Зденко Фртала
1
Patrik Vízek
ВР
28
Михал Лейбл
ЦЗ
Главный тренер
Богуслав Пильны
Остались в запасе
93
Adam Richter
ВР
23
Давид Штепанек
ЦЗ
23
Михал Сурзин
ПЗ
7
Якуб Поважанец
ЦП
Остались в запасе
1
Patrik Vízek
ВР
28
Михал Лейбл
ЦЗ
Главный тренер
Зденко Фртала
Главный тренер
Богуслав Пильны
Статистика матча Яблонец - Градец-Кралове
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Яблонец
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Артис
3 : 1
21.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Лига конференций, 3 тур
Рига
1 : 1
05.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
- : -
28.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Славия
0 : 0
17.10.2026
Градец-Кралове
Информация о матче
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