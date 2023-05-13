Серветт - Сьон

|27 тур
|8 апреля, суббота
|21:30
|Сьон
|Серветт
|18 тур
|29 января, воскресенье
|18:30
|Серветт
|2:2
|Сьон
|3 тур
|30 июля, суббота
|21:30
|Сьон
|0:0
|Серветт
|27 тур
|8 апреля, суббота
|21:30
|Сьон
|Серветт
|18 тур
|29 января, воскресенье
|18:30
|Серветт
|2:2
|Сьон
|3 тур
|30 июля, суббота
|21:30
|Сьон
|0:0
|Серветт
|36 тур
|22 мая, воскресенье
|17:30
|Сьон
|3:3
|Серветт
|27 тур
|20 марта, воскресенье
|16:15
|Серветт
|2:1
|Сьон
|11 тур
|24 октября, воскресенье
|17:30
|Серветт
|1:2
|Сьон
|1 тур
|25 июля, воскресенье
|17:30
|Сьон
|1:2
|Серветт
|30 тур
|22 апреля, четверг
|19:15
|Серветт
|3:5
|Сьон
|25 тур
|14 марта, воскресенье
|18:00
|Сьон
|1:2
|Серветт
|12 тур
|17 декабря, четверг
|22:30
|Серветт
|1:1
|Сьон
|5 тур
|25 ноября, среда
|20:15
|Сьон
|2:0
|Серветт
|36 тур
|3 августа, понедельник
|21:30
|Серветт
|1:2
|Сьон
|25 тур
|24 июня, среда
|21:30
|Сьон
|1:1
|Серветт
|12 тур
|26 октября, суббота
|20:00
|Сьон
|1:1
|Серветт
|2 тур
|27 июля, суббота
|20:00
|Серветт
|0:0
|Сьон
|29 тур
|22 мая, среда
|21:45
|Серветт
|4:0
|Сьон
|25 тур
|30 марта, суббота
|20:45
|Сьон
|1:1
|Серветт
|16 тур
|18 ноября, воскресенье
|16:45
|Серветт
|0:2
|Сьон
|2 тур
|22 июля, воскресенье
|15:45
|Сьон
|1:0
|Серветт
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Янг Бойз
|24
|14
|9
|1
|56:17
|+39
|51
|2.
|Серветт
|24
|8
|11
|5
|29:30
|-1
|35
|3.
|Санкт-Галлен
|24
|9
|7
|8
|46:35
|+11
|34
|4.
|Лугано
|24
|9
|7
|8
|37:35
|+2
|34
|5.
|Люцерн
|24
|8
|9
|7
|35:33
|+2
|33
|6.
|Базель
|24
|7
|10
|7
|33:28
|+5
|31
|7.
|Грассхоппер
|24
|7
|7
|10
|36:40
|-4
|28
|8.
|Цюрих
|24
|5
|10
|9
|23:36
|-13
|25
|9.
|Сьон
|24
|5
|8
|11
|29:47
|-18
|23
|10.
|Винтертур
|24
|5
|8
|11
|21:44
|-23
|23