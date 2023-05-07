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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Люцерн - Лугано
Люцерн - Лугано: обзор матча 07 мая 2023
Люцерн
07.05.2023, воскресенье, 15:15
Швейцария. Суперлига, 32 тур
2 : 2
Завершен
Лугано
27'
И. Бека
36'
М. Майер
52'
Ж. Целар
75'
Р. Штеффен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Люцерн - Лугано
90'
+2
Желтая карточка
Р. Штеффен
Замена
С. Шадер
️️️️
М. Майер
87'
Желтая карточка
A. Abubakar
84'
Желтая карточка
И. Бека
82'
81'
Замена
М. Факкинетти
️️️️
У. Бизлими
78'
Желтая карточка
М. Валенсуэла
75'
ГОЛ! 2:2!
Р. Штеффен
Пас отдал
М. Валенсуэла
61'
Замена
М. Амура
️️️️
И. Алиседа
Замена
М. Дьямбу
️️️️
М. Дрегер
61'
Замена
A. Abubakar
️️️️
Л. Виллигер
61'
Желтая карточка
Л. Виллигер
60'
52'
ГОЛ! 2:1!
Ж. Целар
Пас отдал
Р. Мачек
46'
Замена
М. Бельхадж Махмуд
️️️️
Д. Эспиноса
ГОЛ! 2:0!
М. Майер
Пас отдал
М. Дрегер
36'
31'
Желтая карточка
У. Думбия
ГОЛ! 1:0!
И. Бека
Пас отдал
S. Ottiger
27'
23'
Желтая карточка
К. Хайризи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люцерн
27
Мариус Мюллер
ВР
2
Severin Ottiger
ЦЗ
30
Исмаил Бека
ЦЗ
15
Марко Бюрх
ЦЗ
20
Пиус Дорн
ПЗ
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
30
Ардон Яшари
ОП
17
Мартин Фридек
ЦП
11
Паскаль Шурпф
ЦП
7
Макс Майер
АП
27
Ларс Виллигер
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Лугано
1
Амир Сайпи
ВР
16
Милтон Валенсуэла
ЛЗ
34
Аллен Аригони
ЦЗ
28
Крешник Хайризи
ЦЗ
4
Джон Эспиноса
ПЗ
31
Игнасио Алиседа
ЛВ
20
Усман Думбия
ОП
28
Роман Мачек
ЦП
25
Уран Бизлими
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
9
Жан Целар
ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Люцерн
6
Денис Симани
ЦЗ
14
Лука Жакес
ЦЗ
69
Софьян Шадер
ЛВ
6
Мамади Дьямбу
ОП
20
Noah Rupp
ЦП
14
Luuk Breedijk
ЦП
11
Asumah Abubakar
ЦФ
75
Benjamin Mbunga-Kimpioka
ЦФ
90
Vaso Vasic
ЦФ
Лугано
58
Себастьян Осигве
ВР
7
Микаэль Факкинетти
ЛЗ
29
Мохамед Бельхадж Махмуд
ЦЗ
24
Чинвенду Йохан Нкама
ЦП
9
Мохамед Амура
ЦФ
3-3-2-1-1
27
Мюллер
2
30
Бека
15
Бюрх
20
Дорн
30
Яшари
37
Дрегер
17
Фридек
11
Шурпф
7
Майер
27
Виллигер
4-1-2-2-1
1
Сайпи
4
Эспиноса
34
Аригони
28
Хайризи
16
Валенсуэла
20
Думбия
28
Мачек
25
Бизлими
11
Штеффен
31
Алиседа
9
Целар
37
Дрегер
6
Дьямбу
6
Дьямбу
37
Дрегер
7
Майер
69
Шадер
69
Шадер
7
Майер
27
Виллигер
11
11
27
Виллигер
25
Бизлими
7
Факкинетти
7
Факкинетти
25
Бизлими
4
Эспиноса
29
Бельхадж Махмуд
29
Бельхадж Махмуд
4
Эспиноса
31
Алиседа
9
Амура
9
Амура
31
Алиседа
Остались в запасе
Люцерн
Лугано
6
Денис Симани
ЦЗ
14
Лука Жакес
ЦЗ
20
Noah Rupp
ЦП
14
Luuk Breedijk
ЦП
75
Benjamin Mbunga-Kimpioka
ЦФ
90
Vaso Vasic
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
58
Себастьян Осигве
ВР
24
Чинвенду Йохан Нкама
ЦП
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Остались в запасе
6
Денис Симани
ЦЗ
14
Лука Жакес
ЦЗ
20
Noah Rupp
ЦП
14
Luuk Breedijk
ЦП
75
Benjamin Mbunga-Kimpioka
ЦФ
90
Vaso Vasic
ЦФ
Остались в запасе
58
Себастьян Осигве
ВР
24
Чинвенду Йохан Нкама
ЦП
Главный тренер
Маркус Баббель
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Статистика матча Люцерн - Лугано
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
Люцерн
Лугано
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
2 : 0
26.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Лига конференций, 3 тур
Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Информация о матче
Стадион:
Свисспауэр Арена
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