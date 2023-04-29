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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Лугано - Грассхоппер
Лугано - Грассхоппер: обзор матча 29 апреля 2023
Лугано
29.04.2023, суббота, 21:30
Швейцария. Суперлига, 31 тур
5 : 1
Завершен
Грассхоппер
25'
И. Алиседа
59'
М. Амура
64'
М. Амура
70'
Ж. Целар
79'
И. Алиседа
45+3'
Ш. Демхасадж
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лугано - Грассхоппер
84'
Замена
Наджак
️️️️
Т. Рибейру
84'
Замена
Ф. Ходжа
️️️️
Х. Кавабе
Замена
Ч. Йохан Нкама
️️️️
Д. Саббатини
80'
Замена
М. Факкинетти
️️️️
М. Валенсуэла
80'
ГОЛ! 5:1!
И. Алиседа
Пас отдал
Д. Эспиноса
79'
ГОЛ! 4:1!
Ж. Целар
Пас отдал
И. Алиседа
70'
Замена
Ж. Целар
️️️️
М. Амура
69'
ГОЛ! 3:1!
М. Амура
Пас отдал
Д. Эспиноса
64'
63'
Замена
Р. Дадашов
️️️️
Г. Моранди
63'
Замена
А. Абраши
️️️️
К. Херц
Замена
У. Бизлими
️️️️
Р. Мачек
63'
Замена
А. Аригони
️️️️
Ф. Дапрела
62'
ГОЛ! 2:1!
М. Амура
Пас отдал
Р. Штеффен
59'
58'
Желтая карточка
К. Херц
Желтая карточка
Р. Мачек
56'
46'
Замена
Ф. де Карвальо Феррейра
️️️️
Б. Болла
45'
+3
ГОЛ! 1:1!
Ш. Демхасадж
Пас отдал
Х. Кавабе
Желтая карточка
Р. Штеффен
38'
Желтая карточка
Д. Саббатини
28'
ГОЛ! 1:0!
И. Алиседа
Пас отдал
Д. Эспиноса
25'
10'
Желтая карточка
А. Секо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лугано
1
Амир Сайпи
ВР
16
Милтон Валенсуэла
ЛЗ
28
Крешник Хайризи
ЦЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
4
Джон Эспиноса
ПЗ
31
Игнасио Алиседа
ЛВ
20
Усман Думбия
ОП
28
Роман Мачек
ЦП
14
Джонатан Саббатини
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
9
Мохамед Амура
ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Грассхоппер
99
Андре Морейра
ВР
15
Аюму Секо
ЦЗ
16
Томаш Рибейру
ЦЗ
77
Бендегуз Болла
ЦЗ
70
Теруки Хара
ПЗ
31
Доминик Шмид
ЦП
24
Кристиан Херц
ЦП
6
Хайао Кавабе
ЦП
70
Петар Пушич
ПП
11
Гиотто Моранди
ЦФ
9
Шкелким Демхасадж
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Лугано
58
Себастьян Осигве
ВР
7
Микаэль Факкинетти
ЛЗ
34
Аллен Аригони
ЦЗ
29
Мохамед Бельхадж Махмуд
ЦЗ
25
Уран Бизлими
ЦП
24
Чинвенду Йохан Нкама
ЦП
10
Маттиа Боттани
ЦФ
9
Жан Целар
ЦФ
Грассхоппер
71
Джастин Хаммел
ВР
19
Флориан Ходжа
ЛЗ
25
Наджак
ПЗ
77
Филипе де Карвальо Феррейра
ЛВ
20
Ноа Блазуччи
ЦП
6
Амир Абраши
ЦП
8
Дион Какури
АП
9
Ренат Дадашов
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Сайпи
16
Валенсуэла
28
Хайризи
5
Дапрела
4
Эспиноса
20
Думбия
28
Мачек
14
Саббатини
31
Алиседа
11
Штеффен
9
Амура
4-4-2
99
Морейра
70
Хара
16
Рибейру
77
Болла
15
Секо
70
Пушич
24
Херц
6
Кавабе
31
Шмид
9
Демхасадж
11
Моранди
16
Валенсуэла
7
Факкинетти
7
Факкинетти
16
Валенсуэла
5
Дапрела
34
Аригони
34
Аригони
5
Дапрела
28
Мачек
25
Бизлими
25
Бизлими
28
Мачек
14
Саббатини
24
Нкама
24
Нкама
14
Саббатини
9
Амура
9
Целар
9
Целар
9
Амура
6
Кавабе
19
Ходжа
19
Ходжа
6
Кавабе
16
Рибейру
25
Наджак
25
Наджак
16
Рибейру
24
Херц
6
Абраши
6
Абраши
24
Херц
77
Болла
77
де Карвальо Феррейра
77
де Карвальо Феррейра
77
Болла
11
Моранди
9
Дадашов
9
Дадашов
11
Моранди
Остались в запасе
Лугано
Грассхоппер
58
Себастьян Осигве
ВР
29
Мохамед Бельхадж Махмуд
ЦЗ
10
Маттиа Боттани
ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
71
Джастин Хаммел
ВР
20
Ноа Блазуччи
ЦП
8
Дион Какури
АП
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Остались в запасе
58
Себастьян Осигве
ВР
29
Мохамед Бельхадж Махмуд
ЦЗ
10
Маттиа Боттани
ЦФ
Остались в запасе
71
Джастин Хаммел
ВР
20
Ноа Блазуччи
ЦП
8
Дион Какури
АП
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Статистика матча Лугано - Грассхоппер
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Лугано
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
2 : 0
26.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Лига конференций, 3 тур
Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Информация о матче
Стадион:
Летцигрунд
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