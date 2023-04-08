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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Цюрих - Базель
Цюрих - Базель: обзор матча 08 апреля 2023
Цюрих
08.04.2023, суббота, 19:00
Швейцария. Суперлига, 27 тур
1 : 1
Завершен
Базель
26'
Ш. Конде
19'
С. Лопес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Цюрих - Базель
Замена
Р. Шимич
️️️️
Д. Окита
88'
Замена
C. Ligue
️️️️
А. Маркезано
87'
Желтая карточка
И. Мэттью
83'
Желтая карточка
С. Ходжа
82'
81'
Замена
А. Диуф
️️️️
В. Бюргер
74'
Желтая карточка
Д. Ндой
69'
Замена
З. Амдуни
️️️️
Ж. Огустен
Замена
С. Ходжа
️️️️
Ф. Рохнер
68'
Замена
Б. Красники
️️️️
Б. Джемаили
68'
Замена
Ф. Рохнер
️️️️
М. Хорншух
59'
46'
Замена
Д. Ндой
️️️️
А. Каде
46'
Замена
А. Зекири
️️️️
Б. Финк
37'
Замена
К. Нуху
️️️️
Р. Калафьори
ГОЛ! 1:1!
Ш. Конде
26'
Желтая карточка
Л. Камбери
23'
19'
ГОЛ! 0:1!
С. Лопес
Пас отдал
Ж. Огустен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цюрих
25
Яник Брехнер
ВР
16
Марк Хорншух
ЦЗ
5
Фидан Алити
ЦЗ
25
Никола Катич
ЦЗ
2
Линдрит Камбери
ЦЗ
18
Ифаньи Мэттью
ОП
44
Шейк Конде
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
19
Антонио Маркезано
ЦП
28
Никола Бораниясевич
ПП
14
Джонатан Окита
ПВ
Главный тренер
Франко Фода
Базель
1
Марвин Хитц
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
18
Серхио Лопес
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
30
Антон Каде
ЛВ
34
Таулант Джака
ЦП
18
Вутер Бюргер
ЦП
21
Брэдли Финк
ЦФ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
19
Дариан Малес
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фрай
Цюрих
1
Живко Костадинович
ВР
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
10
Оле Селнаэс
ОП
8
Стефан Сейлер
ЦП
7
Бледиан Красники
АП
27
Фабиан Рохнер
ПП
3
Селмин Ходжа
ПВ
9
Роко Шимич
ЦФ
20
Calixte Ligue
ЦФ
Базель
13
Мирко Сальви
ВР
4
Касим Нуху
ЦЗ
17
Лайам Миллар
ЛВ
17
Анди Диуф
ЦП
6
Эммануэль Эссиам
ЦП
12
Уго Новоа
ПВ
14
Дан Ндой
ПВ
11
Зеки Амдуни
ЦФ
9
Анди Зекири
ЦФ
4-1-4-1
25
Брехнер
16
Хорншух
25
Катич
2
Камбери
5
Алити
18
Мэттью
44
Конде
21
Джемаили
19
Маркезано
28
Бораниясевич
14
Окита
4-2-1-3
1
Хитц
5
Ланг
3
Пельмар
18
Лопес
33
Калафьори
34
Джака
18
Бюргер
30
Каде
19
Малес
97
Огустен
21
Финк
21
Джемаили
7
Красники
7
Красники
21
Джемаили
16
Хорншух
27
Рохнер
27
Рохнер
16
Хорншух
Рохнер
3
Ходжа
3
Ходжа
Рохнер
14
Окита
9
Шимич
9
Шимич
14
Окита
19
Маркезано
20
20
19
Маркезано
33
Калафьори
4
Нуху
4
Нуху
33
Калафьори
18
Бюргер
17
Диуф
17
Диуф
18
Бюргер
30
Каде
14
Ндой
14
Ндой
30
Каде
97
Огустен
11
Амдуни
11
Амдуни
97
Огустен
21
Финк
9
Зекири
9
Зекири
21
Финк
Остались в запасе
Цюрих
Базель
1
Живко Костадинович
ВР
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
10
Оле Селнаэс
ОП
8
Стефан Сейлер
ЦП
Главный тренер
Франко Фода
12
Уго Новоа
ПВ
13
Мирко Сальви
ВР
6
Эммануэль Эссиам
ЦП
17
Лайам Миллар
ЛВ
Главный тренер
Алекс Фрай
Остались в запасе
1
Живко Костадинович
ВР
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
10
Оле Селнаэс
ОП
8
Стефан Сейлер
ЦП
Остались в запасе
12
Уго Новоа
ПВ
13
Мирко Сальви
ВР
6
Эммануэль Эссиам
ЦП
17
Лайам Миллар
ЛВ
Главный тренер
Франко Фода
Главный тренер
Алекс Фрай
Статистика матча Цюрих - Базель
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
- : -
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22.11.2026
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08.11.2026
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Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Информация о матче
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