Сьон - Грассхоппер

|10 тур
|8 октября, суббота
|19:00
|Грассхоппер
|4:4
|Сьон
|5 тур
|13 августа, суббота
|19:00
|Сьон
|2:2
|Грассхоппер
|10 тур
|8 октября, суббота
|19:00
|Грассхоппер
|4:4
|Сьон
|5 тур
|13 августа, суббота
|19:00
|Сьон
|2:2
|Грассхоппер
|33 тур
|8 мая, воскресенье
|15:15
|Грассхоппер
|0:1
|Сьон
|19 тур
|30 января, воскресенье
|18:30
|Сьон
|2:0
|Грассхоппер
|12 тур
|31 октября, воскресенье
|16:15
|Сьон
|1:3
|Грассхоппер
|8 тур
|26 сентября, воскресенье
|17:30
|Грассхоппер
|3:1
|Сьон
|35 тур
|22 мая, среда
|21:00
|Грассхоппер
|0:3
|Сьон
|25 тур
|16 марта, суббота
|21:00
|Сьон
|0:0
|Грассхоппер
|11 тур
|21 октября, воскресенье
|17:00
|Сьон
|0:0
|Грассхоппер
|5 тур
|25 августа, суббота
|20:00
|Грассхоппер
|2:1
|Сьон
|34 тур
|9 мая, среда
|21:00
|Грассхоппер
|0:2
|Сьон
|20 тур
|4 февраля, воскресенье
|18:00
|Сьон
|1:3
|Грассхоппер
|16 тур
|26 ноября, воскресенье
|18:00
|Сьон
|3:0
|Грассхоппер
|7 тур
|10 сентября, воскресенье
|17:00
|Грассхоппер
|3:2
|Сьон
|36 тур
|2 июня, пятница
|21:30
|Сьон
|1:1
|Грассхоппер
|21 тур
|19 февраля, воскресенье
|18:00
|Грассхоппер
|0:1
|Сьон
|11 тур
|16 октября, воскресенье
|14:45
|Сьон
|4:2
|Грассхоппер
|5 тур
|21 августа, воскресенье
|14:45
|Грассхоппер
|2:1
|Сьон
|28 тур
|16 апреля, суббота
|18:45
|Сьон
|2:1
|Грассхоппер
|21 тур
|21 февраля, воскресенье
|15:45
|Грассхоппер
|3:0
|Сьон
|13 тур
|25 октября, воскресенье
|15:45
|Сьон
|3:2
|Грассхоппер
|9 тур
|23 сентября, среда
|20:45
|Грассхоппер
|2:0
|Сьон
|34 тур
|20 мая, среда
|20:45
|Грассхоппер
|0:0
|Сьон
|26 тур
|3 апреля, пятница
|21:30
|Сьон
|0:5
|Грассхоппер
|17 тур
|29 ноября, суббота
|22:00
|Сьон
|3:3
|Грассхоппер
|3 тур
|2 августа, суббота
|22:00
|Грассхоппер
|0:0
|Сьон
|36 тур
|18 мая, воскресенье
|18:00
|Сьон
|3:1
|Грассхоппер
|25 тур
|16 марта, воскресенье
|16:45
|Грассхоппер
|4:2
|Сьон
|13 тур
|27 октября, воскресенье
|16:45
|Сьон
|2:0
|Грассхоппер
|5 тур
|10 августа, суббота
|21:45
|Грассхоппер
|0:0
|Сьон
|33 тур
|16 мая, четверг
|21:45
|Сьон
|0:4
|Грассхоппер
|27 тур
|14 апреля, воскресенье
|18:00
|Грассхоппер
|1:1
|Сьон
|17 тур
|24 ноября, суббота
|22:45
|Сьон
|1:1
|Грассхоппер
|1 тур
|15 июля, воскресенье
|15:45
|Грассхоппер
|0:2
|Сьон
|33 тур
|6 мая, воскресенье
|18:00
|Сьон
|3:2
|Грассхоппер
|27 тур
|31 марта, суббота
|19:45
|Грассхоппер
|0:2
|Сьон
|15 тур
|6 ноября, воскресенье
|19:00
|Грассхоппер
|2:1
|Сьон
|9 тур
|22 сентября, четверг
|21:45
|Сьон
|2:0
|Грассхоппер
|35 тур
|22 мая, воскресенье
|18:00
|Грассхоппер
|2:0
|Сьон
|22 тур
|26 февраля, суббота
|19:45
|Сьон
|2:0
|Грассхоппер
|17 тур
|5 декабря, воскресенье
|18:00
|Сьон
|2:0
|Грассхоппер
|8 тур
|10 ноября, среда
|21:45
|Грассхоппер
|0:4
|Сьон
|33 тур
|1 мая, суббота
|19:45
|Сьон
|1:0
|Грассхоппер
|22 тур
|27 февраля, суббота
|19:45
|Грассхоппер
|2:1
|Сьон
|11 тур
|27 сентября, воскресенье
|18:00
|Сьон
|2:3
|Грассхоппер
|2 тур
|19 июля, воскресенье
|00:00
|Грассхоппер
|3:1
|Сьон
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Янг Бойз
|24
|14
|9
|1
|56:17
|+39
|51
|2.
|Серветт
|24
|8
|11
|5
|29:30
|-1
|35
|3.
|Санкт-Галлен
|24
|9
|7
|8
|46:35
|+11
|34
|4.
|Лугано
|24
|9
|7
|8
|37:35
|+2
|34
|5.
|Люцерн
|24
|8
|9
|7
|35:33
|+2
|33
|6.
|Базель
|24
|7
|10
|7
|33:28
|+5
|31
|7.
|Грассхоппер
|24
|7
|7
|10
|36:40
|-4
|28
|8.
|Цюрих
|24
|5
|10
|9
|23:36
|-13
|25
|9.
|Сьон
|24
|5
|8
|11
|29:47
|-18
|23
|10.
|Винтертур
|24
|5
|8
|11
|21:44
|-23
|23