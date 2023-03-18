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Сьон - Грассхоппер

18.03.2023, Суббота, 22:30 мск Швейцария. Суперлига, 25 тур Сьон - Грассхоппер
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Матч начнется в 22:30 мск
П1
2.3
Х
3.45
П2
3.05
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Матч начнется в 22:30 мск
Швейцария. Суперлига (2022/2023)
10 тур
8 октября, суббота 19:00 Грассхоппер 4:4 Сьон
5 тур
13 августа, суббота 19:00 Сьон 2:2 Грассхоппер
Швейцария. Суперлига (2021/2022)
33 тур
8 мая, воскресенье 15:15 Грассхоппер 0:1 Сьон
19 тур
30 января, воскресенье 18:30 Сьон 2:0 Грассхоппер
12 тур
31 октября, воскресенье 16:15 Сьон 1:3 Грассхоппер
8 тур
26 сентября, воскресенье 17:30 Грассхоппер 3:1 Сьон
Швейцария. Суперлига (2018/2019)
35 тур
22 мая, среда 21:00 Грассхоппер 0:3 Сьон
25 тур
16 марта, суббота 21:00 Сьон 0:0 Грассхоппер
11 тур
21 октября, воскресенье 17:00 Сьон 0:0 Грассхоппер
5 тур
25 августа, суббота 20:00 Грассхоппер 2:1 Сьон
Швейцария. Суперлига (2017/2018)
34 тур
9 мая, среда 21:00 Грассхоппер 0:2 Сьон
20 тур
4 февраля, воскресенье 18:00 Сьон 1:3 Грассхоппер
16 тур
26 ноября, воскресенье 18:00 Сьон 3:0 Грассхоппер
7 тур
10 сентября, воскресенье 17:00 Грассхоппер 3:2 Сьон
Швейцария. Суперлига (2016/2017)
36 тур
2 июня, пятница 21:30 Сьон 1:1 Грассхоппер
21 тур
19 февраля, воскресенье 18:00 Грассхоппер 0:1 Сьон
11 тур
16 октября, воскресенье 14:45 Сьон 4:2 Грассхоппер
5 тур
21 августа, воскресенье 14:45 Грассхоппер 2:1 Сьон
Швейцария. Суперлига (2015/2016)
28 тур
16 апреля, суббота 18:45 Сьон 2:1 Грассхоппер
21 тур
21 февраля, воскресенье 15:45 Грассхоппер 3:0 Сьон
13 тур
25 октября, воскресенье 15:45 Сьон 3:2 Грассхоппер
9 тур
23 сентября, среда 20:45 Грассхоппер 2:0 Сьон
Швейцария. Суперлига (2014/2015)
34 тур
20 мая, среда 20:45 Грассхоппер 0:0 Сьон
26 тур
3 апреля, пятница 21:30 Сьон 0:5 Грассхоппер
17 тур
29 ноября, суббота 22:00 Сьон 3:3 Грассхоппер
3 тур
2 августа, суббота 22:00 Грассхоппер 0:0 Сьон
Швейцария. Суперлига (2013/2014)
36 тур
18 мая, воскресенье 18:00 Сьон 3:1 Грассхоппер
25 тур
16 марта, воскресенье 16:45 Грассхоппер 4:2 Сьон
13 тур
27 октября, воскресенье 16:45 Сьон 2:0 Грассхоппер
5 тур
10 августа, суббота 21:45 Грассхоппер 0:0 Сьон
Швейцария. Суперлига (2012/2013)
33 тур
16 мая, четверг 21:45 Сьон 0:4 Грассхоппер
27 тур
14 апреля, воскресенье 18:00 Грассхоппер 1:1 Сьон
17 тур
24 ноября, суббота 22:45 Сьон 1:1 Грассхоппер
1 тур
15 июля, воскресенье 15:45 Грассхоппер 0:2 Сьон
Швейцария. Супер-Лига (2011/2012)
33 тур
6 мая, воскресенье 18:00 Сьон 3:2 Грассхоппер
27 тур
31 марта, суббота 19:45 Грассхоппер 0:2 Сьон
15 тур
6 ноября, воскресенье 19:00 Грассхоппер 2:1 Сьон
9 тур
22 сентября, четверг 21:45 Сьон 2:0 Грассхоппер
Швейцария. Супер-Лига (2010/2011)
35 тур
22 мая, воскресенье 18:00 Грассхоппер 2:0 Сьон
22 тур
26 февраля, суббота 19:45 Сьон 2:0 Грассхоппер
17 тур
5 декабря, воскресенье 18:00 Сьон 2:0 Грассхоппер
8 тур
10 ноября, среда 21:45 Грассхоппер 0:4 Сьон
Чемпионат Швейцарии (2009/2010)
33 тур
1 мая, суббота 19:45 Сьон 1:0 Грассхоппер
22 тур
27 февраля, суббота 19:45 Грассхоппер 2:1 Сьон
11 тур
27 сентября, воскресенье 18:00 Сьон 2:3 Грассхоппер
2 тур
19 июля, воскресенье 00:00 Грассхоппер 3:1 Сьон
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Янг Бойз 24 14 9 1 56:17 +39 51
2. Серветт 24 8 11 5 29:30 -1 35
3. Санкт-Галлен 24 9 7 8 46:35 +11 34
4. Лугано 24 9 7 8 37:35 +2 34
5. Люцерн 24 8 9 7 35:33 +2 33
6. Базель 24 7 10 7 33:28 +5 31
7. Грассхоппер 24 7 7 10 36:40 -4 28
8. Цюрих 24 5 10 9 23:36 -13 25
9. Сьон 24 5 8 11 29:47 -18 23
10. Винтертур 24 5 8 11 21:44 -23 23
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