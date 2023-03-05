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Сьон - Лугано

05.03.2023, Воскресенье, 18:30 мск Швейцария. Суперлига, 23 тур Сьон - Лугано
Швейцария. Суперлига (2022/2023)
17 тур
22 января, воскресенье 16:15 Сьон 2:3 Лугано
1 тур
17 июля, воскресенье 17:30 Лугано 2:3 Сьон
Швейцария. Суперлига (2021/2022)
29 тур
10 апреля, воскресенье 17:30 Лугано 1:3 Сьон
26 тур
12 марта, суббота 22:30 Сьон 0:3 Лугано
16 тур
5 декабря, воскресенье 18:30 Лугано 2:0 Сьон
5 тур
28 августа, суббота 21:30 Сьон 3:2 Лугано
Швейцария. Суперлига (2020/2021)
35 тур
15 мая, суббота 21:30 Лугано 3:1 Сьон
23 тур
4 марта, четверг 20:15 Сьон 0:3 Лугано
10 тур
17 января, воскресенье 18:00 Сьон 1:1 Лугано
3 тур
3 октября, суббота 20:00 Лугано 2:2 Сьон
Швейцария. Суперлига (2019/2020)
32 тур
19 июля, воскресенье 17:00 Сьон 1:1 Лугано
23 тур
23 февраля, воскресенье 18:00 Лугано 0:0 Сьон
10 тур
6 октября, воскресенье 17:00 Сьон 1:2 Лугано
4 тур
11 августа, воскресенье 17:00 Лугано 0:1 Сьон
Швейцария. Суперлига (2018/2019)
29 тур
14 апреля, воскресенье 17:00 Лугано 1:1 Сьон
20 тур
10 февраля, воскресенье 18:00 Сьон 2:2 Лугано
17 тур
9 декабря, воскресенье 18:00 Лугано 2:2 Сьон
1 тур
22 июля, воскресенье 17:00 Сьон 1:2 Лугано
Швейцария. Суперлига (2017/2018)
30 тур
18 апреля, среда 21:00 Сьон 0:1 Лугано
21 тур
10 февраля, суббота 21:00 Лугано 1:0 Сьон
12 тур
22 октября, воскресенье 17:00 Сьон 2:2 Лугано
8 тур
21 сентября, четверг 21:00 Лугано 1:2 Сьон
Швейцария. Суперлига (2016/2017)
32 тур
13 мая, суббота 18:45 Сьон 2:0 Лугано
27 тур
9 апреля, воскресенье 14:45 Лугано 4:2 Сьон
13 тур
29 октября, суббота 18:45 Сьон 5:1 Лугано
4 тур
10 августа, среда 20:45 Лугано 3:1 Сьон
Швейцария. Суперлига (2015/2016)
30 тур
23 апреля, суббота 18:45 Сьон 3:1 Лугано
26 тур
3 апреля, воскресенье 14:45 Лугано 0:6 Сьон
14 тур
1 ноября, воскресенье 15:45 Лугано 3:0 Сьон
8 тур
13 сентября, воскресенье 17:00 Сьон 3:0 Лугано
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Янг Бойз 24 14 9 1 56:17 +39 51
2. Серветт 24 8 11 5 29:30 -1 35
3. Санкт-Галлен 24 9 7 8 46:35 +11 34
4. Лугано 24 9 7 8 37:35 +2 34
5. Люцерн 24 8 9 7 35:33 +2 33
6. Базель 24 7 10 7 33:28 +5 31
7. Грассхоппер 24 7 7 10 36:40 -4 28
8. Цюрих 24 5 10 9 23:36 -13 25
9. Сьон 24 5 8 11 29:47 -18 23
10. Винтертур 24 5 8 11 21:44 -23 23
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