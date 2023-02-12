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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Лугано - Люцерн
Лугано - Люцерн: обзор матча 12 февраля 2023
Лугано
12.02.2023, воскресенье, 16:15
Швейцария. Суперлига, 20 тур
1 : 1
Завершен
Люцерн
37'
Ж. Целар (П)
16'
A. Abubakar
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лугано - Люцерн
Замена
Р. Мачек
️️️️
И. Алиседа
79'
Замена
Б. Бабич
️️️️
Ж. Целар
79'
Желтая карточка
М. Валенсуэла
77'
75'
Замена
Т. Клидже
️️️️
A. Abubakar
Желтая карточка
А. Хайдари
73'
Замена
М. Амура
️️️️
Р. Штеффен
68'
Замена
У. Бизлими
️️️️
М. Бельхадж Махмуд
68'
46'
Замена
B. Mbunga-Kimpioka
️️️️
П. Шурпф
Желтая карточка
М. Бельхадж Махмуд
44'
37'
Желтая карточка
П. Дорн
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ж. Целар
37'
31'
Желтая карточка
М. Дрегер
17'
Желтая карточка
П. Шурпф
16'
ГОЛ! 0:1!
A. Abubakar
Пас отдал
П. Шурпф
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лугано
58
Себастьян Осигве
ВР
16
Милтон Валенсуэла
ЛЗ
28
Крешник Хайризи
ЦЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
29
Мохамед Бельхадж Махмуд
ЦЗ
20
Усман Думбия
ОП
23
Leonid Srdic
ЦП
14
Джонатан Саббатини
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
9
Жан Целар
ЦФ
31
Игнасио Алиседа
ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Люцерн
1
Паскаль Лорец
ВР
6
Денис Симани
ЦЗ
30
Исмаил Бека
ЦЗ
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
20
Пиус Дорн
ПЗ
30
Ардон Яшари
ОП
17
Мартин Фридек
ЦП
16
Ники Белоко
ЦП
11
Паскаль Шурпф
ЦП
7
Макс Майер
АП
11
Asumah Abubakar
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Лугано
1
Амир Сайпи
ВР
25
Уран Бизлими
ЦП
14
Хишам Маю
ЦП
28
Роман Мачек
ЦП
7
Микаэль Факкинетти
ЦП
24
Чинвенду Йохан Нкама
ЦП
27
Борис Бабич
ЦФ
4
Джон Эспиноса
ЦФ
9
Мохамед Амура
ЦФ
Люцерн
44
Diego Heller
ВР
14
Лука Жакес
ЦЗ
5
Leny Meyer
ЦЗ
2
Severin Ottiger
ЦЗ
6
Мамади Дьямбу
ОП
10
Лорик Эмини
ЦП
18
Тибо Клидже
ЦФ
75
Benjamin Mbunga-Kimpioka
ЦФ
3-3-2-1-2
58
Осигве
5
Дапрела
21
Хайдари
29
Бельхадж Махмуд
16
Валенсуэла
20
Думбия
28
Хайризи
23
14
Саббатини
11
Штеффен
31
Алиседа
9
Целар
4-1-3-1-1
1
Лорец
20
Дорн
6
Симани
30
Бека
37
Дрегер
30
Яшари
17
Фридек
16
Белоко
11
Шурпф
7
Майер
11
29
Бельхадж Махмуд
25
Бизлими
25
Бизлими
29
Бельхадж Махмуд
31
Алиседа
28
Мачек
28
Мачек
31
Алиседа
9
Целар
27
Бабич
27
Бабич
9
Целар
11
Штеффен
9
Амура
9
Амура
11
Штеффен
11
18
Клидже
18
Клидже
11
11
Шурпф
75
75
11
Шурпф
Остались в запасе
Лугано
Люцерн
1
Амир Сайпи
ВР
14
Хишам Маю
ЦП
7
Микаэль Факкинетти
ЦП
24
Чинвенду Йохан Нкама
ЦП
4
Джон Эспиноса
ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
44
Diego Heller
ВР
14
Лука Жакес
ЦЗ
5
Leny Meyer
ЦЗ
2
Severin Ottiger
ЦЗ
6
Мамади Дьямбу
ОП
10
Лорик Эмини
ЦП
Главный тренер
Маркус Баббель
Остались в запасе
1
Амир Сайпи
ВР
14
Хишам Маю
ЦП
7
Микаэль Факкинетти
ЦП
24
Чинвенду Йохан Нкама
ЦП
4
Джон Эспиноса
ЦФ
Остались в запасе
44
Diego Heller
ВР
14
Лука Жакес
ЦЗ
5
Leny Meyer
ЦЗ
2
Severin Ottiger
ЦЗ
6
Мамади Дьямбу
ОП
10
Лорик Эмини
ЦП
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Главный тренер
Маркус Баббель
Статистика матча Лугано - Люцерн
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Лугано
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
2 : 0
26.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Лига конференций, 3 тур
Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
Люцерн
Информация о матче
Стадион:
Свисспауэр Арена
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