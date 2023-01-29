Введите ваш ник на сайте

Серветт - Сьон

29.01.2023, Воскресенье, 18:30 мск Швейцария. Суперлига, 18 тур Серветт - Сьон
Швейцария. Суперлига (2022/2023)
3 тур
30 июля, суббота 21:30 Сьон 0:0 Серветт
Швейцария. Суперлига (2021/2022)
36 тур
22 мая, воскресенье 17:30 Сьон 3:3 Серветт
27 тур
20 марта, воскресенье 16:15 Серветт 2:1 Сьон
11 тур
24 октября, воскресенье 17:30 Серветт 1:2 Сьон
1 тур
25 июля, воскресенье 17:30 Сьон 1:2 Серветт
Швейцария. Суперлига (2020/2021)
30 тур
22 апреля, четверг 19:15 Серветт 3:5 Сьон
25 тур
14 марта, воскресенье 18:00 Сьон 1:2 Серветт
12 тур
17 декабря, четверг 22:30 Серветт 1:1 Сьон
5 тур
25 ноября, среда 20:15 Сьон 2:0 Серветт
Швейцария. Суперлига (2019/2020)
36 тур
3 августа, понедельник 21:30 Серветт 1:2 Сьон
25 тур
24 июня, среда 21:30 Сьон 1:1 Серветт
12 тур
26 октября, суббота 20:00 Сьон 1:1 Серветт
2 тур
27 июля, суббота 20:00 Серветт 0:0 Сьон
Швейцария. Суперлига (2012/2013)
29 тур
22 мая, среда 21:45 Серветт 4:0 Сьон
25 тур
30 марта, суббота 20:45 Сьон 1:1 Серветт
16 тур
18 ноября, воскресенье 16:45 Серветт 0:2 Сьон
2 тур
22 июля, воскресенье 15:45 Сьон 1:0 Серветт
Швейцария. Супер-Лига (2011/2012)
29 тур
15 апреля, воскресенье 18:00 Серветт 2:2 Сьон
22 тур
26 февраля, воскресенье 19:00 Сьон 0:1 Серветт
12 тур
23 октября, воскресенье 18:00 Серветт 0:2 Сьон
7 тур
28 августа, воскресенье 18:00 Сьон 0:4 Серветт
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Янг Бойз 24 14 9 1 56:17 +39 51
2. Серветт 24 8 11 5 29:30 -1 35
3. Санкт-Галлен 24 9 7 8 46:35 +11 34
4. Лугано 24 9 7 8 37:35 +2 34
5. Люцерн 24 8 9 7 35:33 +2 33
6. Базель 24 7 10 7 33:28 +5 31
7. Грассхоппер 24 7 7 10 36:40 -4 28
8. Цюрих 24 5 10 9 23:36 -13 25
9. Сьон 24 5 8 11 29:47 -18 23
10. Винтертур 24 5 8 11 21:44 -23 23
...
  • Читайте нас: 