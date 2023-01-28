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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Лугано - Грассхоппер
Лугано - Грассхоппер: обзор матча 28 января 2023
Лугано
28.01.2023, суббота, 20:00
Швейцария. Суперлига, 18 тур
1 : 1
Завершен
Грассхоппер
88'
И. Алиседа
42'
Х. Кавабе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лугано - Грассхоппер
ГОЛ! 1:1!
И. Алиседа
Пас отдал
М. Факкинетти
88'
Замена
Р. Мачек
️️️️
Р. Штеффен
83'
81'
Замена
Г. Моранди
️️️️
Ф. де Карвальо Феррейра
Замена
Б. Бабич
️️️️
К. Хайризи
76'
75'
Замена
S. Jeong
️️️️
Р. Дадашов
75'
Замена
Наджак
️️️️
Т. Хара
67'
Замена
К. Херц
️️️️
А. Абраши
67'
Замена
П. Пушич
️️️️
Б. Болла
58'
Желтая карточка
Д. Шмид
Замена
И. Алиседа
️️️️
М. Амура
46'
42'
ГОЛ! 0:1!
Х. Кавабе
Пас отдал
Н. Лосли
Желтая карточка
М. Валенсуэла
41'
20'
Желтая карточка
А. Абраши
Замена
Д. Эспиноса
️️️️
А. Аригони
19'
Желтая карточка
М. Амура
16'
Желтая карточка
К. Хайризи
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лугано
58
Себастьян Осигве
ВР
16
Милтон Валенсуэла
ЛЗ
34
Аллен Аригони
ЦЗ
28
Крешник Хайризи
ЦЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
20
Усман Думбия
ОП
14
Джонатан Саббатини
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
9
Жан Целар
ЦФ
10
Маттиа Боттани
ЦФ
9
Мохамед Амура
ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Грассхоппер
99
Андре Морейра
ВР
20
Ноа Лосли
ЦЗ
15
Аюму Секо
ЦЗ
77
Бендегуз Болла
ЦЗ
70
Теруки Хара
ЦП
31
Доминик Шмид
ЦП
7
Ций Вильям Нденг
ЦП
6
Амир Абраши
ЦП
6
Хайао Кавабе
ЦП
9
Ренат Дадашов
ЦФ
77
Филипе де Карвальо Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Лугано
13
Serif Berbic
ВР
29
Мохамед Бельхадж Махмуд
ЦЗ
25
Уран Бизлими
ЦП
7
Микаэль Факкинетти
ЦП
28
Роман Мачек
ЦП
27
Борис Бабич
ЦФ
41
Noah De Queiroz
ЦФ
4
Джон Эспиноса
ЦФ
31
Игнасио Алиседа
ЦФ
Грассхоппер
71
Джастин Хаммел
ВР
16
Томаш Рибейру
ЦЗ
24
Кристиан Херц
ЦП
8
Дион Какури
ЦП
70
Петар Пушич
ПП
11
Гиотто Моранди
ЦФ
25
Наджак
ЦФ
37
Меритан Шабани
ЦФ
77
Sangbin Jeong
ЦФ
4-1-1-1-3
58
Осигве
16
Валенсуэла
28
Хайризи
5
Дапрела
34
Аригони
20
Думбия
14
Саббатини
11
Штеффен
9
Амура
10
Боттани
9
Целар
3-5-2
99
Морейра
20
Лосли
15
Секо
77
Болла
70
Хара
7
Нденг
6
Абраши
6
Кавабе
31
Шмид
77
де Карвальо Феррейра
9
Дадашов
11
Штеффен
28
Мачек
28
Мачек
11
Штеффен
28
Хайризи
27
Бабич
27
Бабич
28
Хайризи
34
Аригони
4
Эспиноса
4
Эспиноса
34
Аригони
9
Амура
31
Алиседа
31
Алиседа
9
Амура
6
Абраши
24
Херц
24
Херц
6
Абраши
77
Болла
70
Пушич
70
Пушич
77
Болла
77
де Карвальо Феррейра
11
Моранди
11
Моранди
77
де Карвальо Феррейра
70
Хара
25
Наджак
25
Наджак
70
Хара
9
Дадашов
77
77
9
Дадашов
Остались в запасе
Лугано
Грассхоппер
13
Serif Berbic
ВР
29
Мохамед Бельхадж Махмуд
ЦЗ
25
Уран Бизлими
ЦП
7
Микаэль Факкинетти
ЦП
41
Noah De Queiroz
ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
71
Джастин Хаммел
ВР
16
Томаш Рибейру
ЦЗ
8
Дион Какури
ЦП
37
Меритан Шабани
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Остались в запасе
13
Serif Berbic
ВР
29
Мохамед Бельхадж Махмуд
ЦЗ
25
Уран Бизлими
ЦП
7
Микаэль Факкинетти
ЦП
41
Noah De Queiroz
ЦФ
Остались в запасе
71
Джастин Хаммел
ВР
16
Томаш Рибейру
ЦЗ
8
Дион Какури
ЦП
37
Меритан Шабани
ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Статистика матча Лугано - Грассхоппер
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Лугано
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
2 : 0
26.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Лига конференций, 3 тур
Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Информация о матче
Стадион:
Летцигрунд
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