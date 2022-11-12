Сьон - Санкт-Галлен

|8 тур
|10 сентября, суббота
|19:00
|Санкт-Галлен
|1:2
|Сьон
|8 тур
|10 сентября, суббота
|19:00
|Санкт-Галлен
|1:2
|Сьон
|28 тур
|2 апреля, суббота
|21:30
|Сьон
|0:3
|Санкт-Галлен
|25 тур
|6 марта, воскресенье
|18:30
|Санкт-Галлен
|1:1
|Сьон
|15 тур
|27 ноября, суббота
|22:30
|Сьон
|3:1
|Санкт-Галлен
|4 тур
|21 августа, суббота
|21:30
|Санкт-Галлен
|1:1
|Сьон
|33 тур
|9 мая, воскресенье
|17:00
|Санкт-Галлен
|0:3
|Сьон
|20 тур
|13 февраля, суббота
|22:30
|Сьон
|1:1
|Санкт-Галлен
|18 тур
|3 февраля, среда
|22:30
|Сьон
|3:2
|Санкт-Галлен
|1 тур
|20 сентября, воскресенье
|17:00
|Санкт-Галлен
|1:0
|Сьон
|28 тур
|5 июля, воскресенье
|17:00
|Санкт-Галлен
|2:1
|Сьон
|24 тур
|20 июня, суббота
|21:30
|Сьон
|1:2
|Санкт-Галлен
|13 тур
|2 ноября, суббота
|21:00
|Санкт-Галлен
|3:0
|Сьон
|8 тур
|25 сентября, среда
|21:00
|Сьон
|1:2
|Санкт-Галлен
|33 тур
|12 мая, воскресенье
|17:00
|Санкт-Галлен
|2:1
|Сьон
|22 тур
|23 февраля, суббота
|21:00
|Сьон
|2:2
|Санкт-Галлен
|13 тур
|4 ноября, воскресенье
|18:00
|Сьон
|0:1
|Санкт-Галлен
|2 тур
|29 июля, воскресенье
|17:00
|Санкт-Галлен
|2:4
|Сьон
|35 тур
|13 мая, воскресенье
|17:00
|Сьон
|3:2
|Санкт-Галлен
|19 тур
|16 декабря, суббота
|21:00
|Санкт-Галлен
|3:2
|Сьон
|11 тур
|15 октября, воскресенье
|17:00
|Сьон
|1:2
|Санкт-Галлен
|3 тур
|6 августа, воскресенье
|17:00
|Санкт-Галлен
|2:0
|Сьон
|35 тур
|28 мая, воскресенье
|17:00
|Санкт-Галлен
|1:1
|Сьон
|23 тур
|5 марта, воскресенье
|15:45
|Сьон
|1:2
|Санкт-Галлен
|17 тур
|4 декабря, воскресенье
|18:00
|Санкт-Галлен
|2:1
|Сьон
|2 тур
|30 июля, суббота
|18:45
|Сьон
|2:1
|Санкт-Галлен
|29 тур
|20 апреля, среда
|20:45
|Санкт-Галлен
|2:1
|Сьон
|20 тур
|13 апреля, среда
|19:30
|Сьон
|1:1
|Санкт-Галлен
|11 тур
|4 октября, воскресенье
|14:45
|Санкт-Галлен
|1:1
|Сьон
|2 тур
|26 июля, воскресенье
|14:45
|Сьон
|1:0
|Санкт-Галлен
|31 тур
|3 мая, воскресенье
|14:45
|Санкт-Галлен
|0:1
|Сьон
|21 тур
|18 марта, среда
|20:30
|Сьон
|3:0
|Санкт-Галлен
|18 тур
|7 декабря, воскресенье
|18:00
|Санкт-Галлен
|2:0
|Сьон
|2 тур
|26 июля, суббота
|22:00
|Сьон
|1:0
|Санкт-Галлен
|35 тур
|15 мая, четверг
|22:30
|Санкт-Галлен
|2:0
|Сьон
|27 тур
|29 марта, суббота
|22:45
|Сьон
|1:1
|Санкт-Галлен
|17 тур
|8 декабря, воскресенье
|16:45
|Санкт-Галлен
|2:0
|Сьон
|3 тур
|28 июля, воскресенье
|15:45
|Сьон
|0:1
|Санкт-Галлен
|32 тур
|11 мая, суббота
|21:45
|Санкт-Галлен
|5:0
|Сьон
|20 тур
|16 февраля, суббота
|22:45
|Сьон
|1:0
|Санкт-Галлен
|15 тур
|4 ноября, воскресенье
|19:00
|Санкт-Галлен
|0:2
|Сьон
|8 тур
|1 сентября, суббота
|21:45
|Сьон
|0:3
|Санкт-Галлен
|30 тур
|23 апреля, суббота
|18:00
|Санкт-Галлен
|0:1
|Сьон
|23 тур
|5 марта, суббота
|19:45
|Сьон
|2:0
|Санкт-Галлен
|15 тур
|14 ноября, воскресенье
|18:00
|Сьон
|0:2
|Санкт-Галлен
|6 тур
|21 августа, суббота
|19:45
|Санкт-Галлен
|1:1
|Сьон
|36 тур
|16 мая, воскресенье
|18:00
|Сьон
|5:1
|Санкт-Галлен
|19 тур
|6 февраля, суббота
|19:45
|Санкт-Галлен
|1:0
|Сьон
|18 тур
|5 декабря, суббота
|19:45
|Сьон
|2:1
|Санкт-Галлен
|9 тур
|12 сентября, суббота
|19:45
|Санкт-Галлен
|1:1
|Сьон
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Янг Бойз
|24
|14
|9
|1
|56:17
|+39
|51
|2.
|Серветт
|24
|8
|11
|5
|29:30
|-1
|35
|3.
|Санкт-Галлен
|24
|9
|7
|8
|46:35
|+11
|34
|4.
|Лугано
|24
|9
|7
|8
|37:35
|+2
|34
|5.
|Люцерн
|24
|8
|9
|7
|35:33
|+2
|33
|6.
|Базель
|24
|7
|10
|7
|33:28
|+5
|31
|7.
|Грассхоппер
|24
|7
|7
|10
|36:40
|-4
|28
|8.
|Цюрих
|24
|5
|10
|9
|23:36
|-13
|25
|9.
|Сьон
|24
|5
|8
|11
|29:47
|-18
|23
|10.
|Винтертур
|24
|5
|8
|11
|21:44
|-23
|23