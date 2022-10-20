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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Базель - Цюрих
Базель - Цюрих: обзор матча 20 октября 2022
Базель
20.10.2022, четверг, 21:30
Швейцария. Суперлига, 12 тур
0 : 0
Завершен
Цюрих
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Базель - Цюрих
90'
+3
Желтая карточка
Н. Катич
Желтая карточка
А. Зекири
90'
+3
83'
Желтая карточка
Ш. Конде
Замена
А. Зекири
️️️️
З. Амдуни
75'
74'
Замена
Т. Айегун
️️️️
А. Маркезано
74'
Замена
Б. Омераджич
️️️️
О. Селнаэс
67'
Желтая карточка
Л. Камбери
64'
Замена
Ф. Рохнер
️️️️
Б. Красники
Замена
С. Лтайеф
️️️️
Д. Ндой
63'
Замена
М. Ланг
️️️️
А. Пельмар
62'
Замена
Ф. Фрай
️️️️
Т. Джака
62'
Желтая карточка
Д. Ндой
57'
Замена
А. Диуф
️️️️
Б. Финк
46'
45'
+5
Желтая карточка
Н. Бораниясевич
21'
Замена
Ш. Конде
️️️️
М. Хорншух
13'
Красная карточка
И. Сантини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Базель
1
Марвин Хитц
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
4
Касим Нуху
ЦЗ
3
Арнау Комас
ЦЗ
17
Лайам Миллар
ЛВ
34
Таулант Джака
ЦП
18
Вутер Бюргер
ЦП
14
Дан Ндой
ПВ
11
Зеки Амдуни
ЦФ
21
Брэдли Финк
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фрай
Цюрих
25
Яник Брехнер
ВР
2
Линдрит Камбери
ЦЗ
25
Никола Катич
ЦЗ
16
Марк Хорншух
ЦЗ
3
Адриан Герреро
ЛВ
10
Оле Селнаэс
ОП
5
Карол Метс
ЦП
19
Антонио Маркезано
ЦП
7
Бледиан Красники
АП
28
Никола Бораниясевич
ПП
18
Иван Сантини
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Базель
13
Мирко Сальви
ВР
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
30
Антон Каде
ЛВ
17
Анди Диуф
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
47
Сайфаллах Лтайеф
ПВ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
9
Анди Зекири
ЦФ
Цюрих
1
Живко Костадинович
ВР
5
Фидан Алити
ЦЗ
4
Бесир Омераджич
ЦЗ
10
Донис Авдияй
ЛВ
44
Шейк Конде
ЦП
27
Фабиан Рохнер
ПП
14
Джонатан Окита
ПВ
27
Богдан Вьюнник
ЦФ
15
Тосин Айегун
ЦФ
4-2-2-2
1
Хитц
33
Калафьори
4
Нуху
3
Комас
3
Пельмар
34
Джака
18
Бюргер
17
Миллар
14
Ндой
21
Финк
11
Амдуни
3-1-3-2-1
25
Брехнер
2
Камбери
25
Катич
16
Хорншух
10
Селнаэс
28
Бораниясевич
19
Маркезано
5
Метс
7
Красники
3
Герреро
18
Сантини
3
Пельмар
5
Ланг
5
Ланг
3
Пельмар
21
Финк
17
Диуф
17
Диуф
21
Финк
34
Джака
20
Фрай
20
Фрай
34
Джака
14
Ндой
47
Лтайеф
47
Лтайеф
14
Ндой
11
Амдуни
9
Зекири
9
Зекири
11
Амдуни
10
Селнаэс
4
Омераджич
4
Омераджич
10
Селнаэс
16
Хорншух
44
Конде
44
Конде
16
Хорншух
7
Красники
27
Рохнер
27
Рохнер
7
Красники
19
Маркезано
15
Айегун
15
Айегун
19
Маркезано
Остались в запасе
Базель
Цюрих
13
Мирко Сальви
ВР
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
30
Антон Каде
ЛВ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фрай
1
Живко Костадинович
ВР
5
Фидан Алити
ЦЗ
10
Донис Авдияй
ЛВ
14
Джонатан Окита
ПВ
27
Богдан Вьюнник
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Остались в запасе
13
Мирко Сальви
ВР
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
30
Антон Каде
ЛВ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Остались в запасе
1
Живко Костадинович
ВР
5
Фидан Алити
ЦЗ
10
Донис Авдияй
ЛВ
14
Джонатан Окита
ПВ
27
Богдан Вьюнник
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фрай
Главный тренер
Франко Фода
Статистика матча Базель - Цюрих
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Базель
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08.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 12 тур
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2 : 1
01.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
- : -
28.11.2026
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Цюрих
2 : 2
22.11.2026
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0 : 0
08.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 12 тур
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3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Информация о матче
Стадион:
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