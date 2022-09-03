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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Цюрих - Лугано
Цюрих - Лугано: обзор матча 03 сентября 2022
Цюрих
03.09.2022, суббота, 21:30
Швейцария. Суперлига, 7 тур
1 : 2
Завершен
Лугано
24'
Т. Айегун
5'
Р. Штеффен
90'
М. Амура
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Цюрих - Лугано
Желтая карточка
О. Селнаэс
90'
90'
ГОЛ! 1:2!
М. Амура
Пас отдал
М. Валенсуэла
Замена
И. Сантини
️️️️
А. Герреро
86'
74'
Замена
М. Амура
️️️️
М. Хайле-Селасси
74'
Замена
У. Бизлими
️️️️
М. Боттани
Замена
Ш. Конде
️️️️
Б. Джемаили
65'
Замена
Б. Красники
️️️️
Д. Авдияй
65'
Замена
Д. Окита
️️️️
Ф. Рохнер
65'
64'
Замена
Х. Маю
️️️️
Р. Штеффен
64'
Замена
Б. Бабич
️️️️
Ж. Целар
Желтая карточка
Ф. Рохнер
60'
Замена
Ф. Алити
️️️️
К. Метс
46'
Желтая карточка
Д. Авдияй
26'
ГОЛ! 1:1!
Т. Айегун
Пас отдал
Б. Джемаили
24'
19'
Желтая карточка
Ж. Целар
Желтая карточка
К. Метс
9'
5'
ГОЛ! 0:1!
Р. Штеффен
Пас отдал
Ж. Целар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цюрих
25
Яник Брехнер
ВР
4
Бесир Омераджич
ЦЗ
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
3
Адриан Герреро
ЛВ
10
Донис Авдияй
ЛВ
10
Оле Селнаэс
ОП
5
Карол Метс
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
27
Фабиан Рохнер
ПП
28
Никола Бораниясевич
ПП
15
Тосин Айегун
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Лугано
1
Амир Сайпи
ВР
34
Аллен Аригони
ЦЗ
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
16
Милтон Валенсуэла
ЦЗ
7
Марен Хайле-Селасси
ЛВ
20
Усман Думбия
ОП
14
Джонатан Саббатини
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
10
Маттиа Боттани
ЦФ
9
Жан Целар
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Цюрих
1
Живко Костадинович
ВР
34
Джанни Де Нитти
ВР
16
Марк Хорншух
ЦЗ
5
Фидан Алити
ЦЗ
2
Линдрит Камбери
ЦЗ
44
Шейк Конде
ЦП
7
Бледиан Красники
АП
14
Джонатан Окита
ПВ
18
Иван Сантини
ЦФ
Лугано
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
29
Мохамед Бельхадж Махмуд
ЦЗ
25
Уран Бизлими
ЦП
14
Хишам Маю
ЦП
58
Себастьян Осигве
ЦФ
9
Мохамед Амура
ЦФ
28
Роман Мачек
ЦФ
27
Борис Бабич
ЦФ
2-1-4-2-1
25
Брехнер
4
Омераджич
31
Криезиу
10
Селнаэс
27
Рохнер
5
Метс
21
Джемаили
28
Бораниясевич
10
Авдияй
3
Герреро
15
Айегун
4-1-1-2-2
1
Сайпи
17
Маи
5
Дапрела
16
Валенсуэла
34
Аригони
20
Думбия
14
Саббатини
11
Штеффен
7
Хайле-Селасси
9
Целар
10
Боттани
5
Метс
5
Алити
5
Алити
5
Метс
21
Джемаили
44
Конде
44
Конде
21
Джемаили
10
Авдияй
7
Красники
7
Красники
10
Авдияй
27
Рохнер
14
Окита
14
Окита
27
Рохнер
3
Герреро
18
Сантини
18
Сантини
3
Герреро
10
Боттани
25
Бизлими
25
Бизлими
10
Боттани
11
Штеффен
14
Маю
14
Маю
11
Штеффен
7
Хайле-Селасси
9
Амура
9
Амура
7
Хайле-Селасси
9
Целар
27
Бабич
27
Бабич
9
Целар
Остались в запасе
Цюрих
Лугано
1
Живко Костадинович
ВР
34
Джанни Де Нитти
ВР
16
Марк Хорншух
ЦЗ
2
Линдрит Камбери
ЦЗ
Главный тренер
Людовик Маньин
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
29
Мохамед Бельхадж Махмуд
ЦЗ
58
Себастьян Осигве
ЦФ
28
Роман Мачек
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Остались в запасе
1
Живко Костадинович
ВР
34
Джанни Де Нитти
ВР
16
Марк Хорншух
ЦЗ
2
Линдрит Камбери
ЦЗ
Остались в запасе
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
29
Мохамед Бельхадж Махмуд
ЦЗ
58
Себастьян Осигве
ЦФ
28
Роман Мачек
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Статистика матча Цюрих - Лугано
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Цюрих
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22.11.2026
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0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Лугано
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Лига конференций, 3 тур
Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Тун
2 : 3
25.10.2026
Лугано
Информация о матче
Стадион:
Летцигрунд
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