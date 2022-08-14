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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Винтертур - Цюрих
Винтертур - Цюрих: обзор матча 14 августа 2022
Винтертур
14.08.2022, воскресенье, 15:15
Швейцария. Суперлига, 5 тур
1 : 1
Завершен
Цюрих
73'
Ф. Родригес
85'
Ф. Рохнер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Винтертур - Цюрих
Замена
R. Arnold
️️️️
Ф. Родригес
90'
+2
85'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Рохнер
84'
Желтая карточка
М. Криезиу
82'
Замена
Б. Красники
️️️️
Н. Бораниясевич
Желтая карточка
Т. Шаттин
80'
Замена
Т. Корбас
️️️️
Р. Буэсс
78'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Родригес
Пас отдал
N. Manzambi
73'
69'
Замена
Ф. Рохнер
️️️️
Д. Авдияй
69'
Замена
К. Метс
️️️️
Ф. Алити
61'
Желтая карточка
Ф. Алити
Замена
N. Manzambi
️️️️
М. Ди Джусто
61'
46'
Замена
В. Гнонто
️️️️
А. Маркезано
41'
Желтая карточка
Б. Джемаили
37'
Желтая карточка
И. Сантини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Винтертур
16
Тимоти Фаюлу
ВР
18
Souleymane Diaby
ЦЗ
17
Адриан Гантенбайн
ЦЗ
5
Рой Гелми
ЦЗ
23
Granit Lekaj
ЦЗ
8
Самир Рамизи
ЛВ
77
Eris Abedini
ЦП
44
Франсиско Родригес
ЦП
33
Тобиас Шаттин
ЦФ
11
Маттео Ди Джусто
ЦФ
9
Роман Буэсс
ЦФ
Главный тренер
Бруно Бернер
Цюрих
25
Яник Брехнер
ВР
5
Фидан Алити
ЦЗ
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
2
Линдрит Камбери
ЦЗ
10
Донис Авдияй
ЛВ
3
Адриан Герреро
ЛВ
19
Антонио Маркезано
ЦП
44
Шейк Конде
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
28
Никола Бораниясевич
ПП
18
Иван Сантини
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Винтертур
1
Йозеф Пукай
ВР
15
Микаэль Гонсалвеш
ПЗ
14
Тибо Корбас
ОП
16
Remo Arnold
ЦП
20
C. Chiappetta
ЦФ
7
N. Manzambi
ЦФ
10
Самуэль Балле
ЦФ
22
Флориан Камбери
ЦФ
Цюрих
1
Живко Костадинович
ВР
4
Бесир Омераджич
ЦЗ
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
10
Оле Селнаэс
ОП
5
Карол Метс
ЦП
7
Бледиан Красники
АП
27
Фабиан Рохнер
ПП
14
Джонатан Окита
ПВ
27
Богдан Вьюнник
ЦФ
4-2-1-3
16
Фаюлу
18
5
Гелми
23
17
Гантенбайн
77
44
Родригес
8
Рамизи
9
Буэсс
11
Ди Джусто
33
Шаттин
3-4-2-1
25
Брехнер
5
Алити
31
Криезиу
2
Камбери
28
Бораниясевич
44
Конде
21
Джемаили
19
Маркезано
10
Авдияй
3
Герреро
18
Сантини
9
Буэсс
14
Корбас
14
Корбас
9
Буэсс
44
Родригес
16
16
44
Родригес
11
Ди Джусто
7
7
11
Ди Джусто
19
Маркезано
29
Гнонто
29
Гнонто
19
Маркезано
5
Алити
5
Метс
5
Метс
5
Алити
28
Бораниясевич
7
Красники
7
Красники
28
Бораниясевич
10
Авдияй
27
Рохнер
27
Рохнер
10
Авдияй
Остались в запасе
Винтертур
Цюрих
1
Йозеф Пукай
ВР
15
Микаэль Гонсалвеш
ПЗ
20
C. Chiappetta
ЦФ
10
Самуэль Балле
ЦФ
22
Флориан Камбери
ЦФ
Главный тренер
Бруно Бернер
1
Живко Костадинович
ВР
4
Бесир Омераджич
ЦЗ
10
Оле Селнаэс
ОП
14
Джонатан Окита
ПВ
27
Богдан Вьюнник
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Остались в запасе
1
Йозеф Пукай
ВР
15
Микаэль Гонсалвеш
ПЗ
20
C. Chiappetta
ЦФ
10
Самуэль Балле
ЦФ
22
Флориан Камбери
ЦФ
Остались в запасе
1
Живко Костадинович
ВР
4
Бесир Омераджич
ЦЗ
10
Оле Селнаэс
ОП
14
Джонатан Окита
ПВ
27
Богдан Вьюнник
ЦФ
Главный тренер
Бруно Бернер
Главный тренер
Людовик Маньин
Статистика матча Винтертур - Цюрих
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 38 тур
Винтертур
0 : 3
16.05.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 37 тур
Грассхоппер
3 : 2
12.05.2026
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 36 тур
Винтертур
2 : 1
09.05.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 35 тур
Винтертур
2 : 2
02.05.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 34 тур
Серветт
5 : 3
26.04.2026
Винтертур
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
- : -
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Информация о матче
Стадион:
Шютценвизе
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