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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Сент-Труйден - Антверпен
Сент-Труйден - Антверпен: обзор матча 23 апреля 2023
Сент-Труйден
23.04.2023, воскресенье, 14:30
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
0 : 1
Завершен
Антверпен
48'
М. Баликвиша
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сент-Труйден - Антверпен
Замена
Ж. Тейшейра
️️️️
Т. Ляйстнер
84'
Замена
С. Ван Дессел
️️️️
В. Янссенс
81'
Замена
Й. Коппенс
️️️️
Д. Шмидт
80'
Желтая карточка
Р. Бауэр
78'
75'
Замена
К. Скотт
️️️️
Д. Керк
75'
Замена
А. Юсуф
️️️️
К. Стенгс
60'
Замена
Ю. Эккеленкамп
️️️️
М. Кейта
Замена
О. Дюмонт
️️️️
С. Оказаки
54'
Замена
А. Койта
️️️️
Э. Жуниор Бока
53'
48'
ГОЛ! 0:1!
М. Баликвиша
Пас отдал
А. Муджа
Желтая карточка
В. Янссенс
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Труйден
1
Даниэль Шмидт
ВР
17
Эрик Жуниор Бока
ЛЗ
37
Тони Ляйстнер
ЦЗ
4
Роберт Бауэр
ЦЗ
22
Волке Янссенс
ЦЗ
6
Матте Сметс
ОП
8
Мори Конате
ОП
21
Рокко Райц
ЦП
30
Синджи Оказаки
ЦФ
91
Даичи Хаяси
ЦФ
9
Джанни Бруно
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Антверпен
1
Жан Бутез
ВР
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
13
Гастон Авила
ЦЗ
25
Йелле Батай
ПЗ
7
Мишель Баликвиша
ЛВ
16
Мандела Кейта
ОП
48
Артур Вермерен
ОП
9
Джирано Керк
ПВ
14
Калвин Стенгс
ПВ
7
Арбнор Муджа
ПВ
Сент-Труйден
12
Йо Коппенс
ВР
5
Жорже Тейшейра
ЦЗ
11
Абубакари Койта
ЛВ
32
Андреа Либрики
ЦП
14
Оливье Дюмонт
ЦП
19
Стэн Ван Дессел
ЦП
14
Фатих Кайя
ЦФ
Антверпен
1
Ортвен Де Вольф
ВР
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
20
Кобе Корбани
ЦЗ
80
Альхассан Юсуф
ОП
4
Зено ван ден Бош
ЦП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
10
Кристофер Скотт
АП
4-2-1-3
1
Шмидт
17
Бока
4
Бауэр
22
Янссенс
37
Ляйстнер
6
Сметс
8
Конате
21
Райц
9
Бруно
91
Хаяси
30
Оказаки
4-2-3-1
1
Бутез
25
Батай
51
Пачо
13
Авила
23
Алдервейрелд
16
Кейта
48
Вермерен
7
Муджа
14
Стенгс
7
Баликвиша
9
Керк
1
Шмидт
12
Коппенс
12
Коппенс
1
Шмидт
37
Ляйстнер
5
Тейшейра
5
Тейшейра
37
Ляйстнер
30
Оказаки
14
Дюмонт
14
Дюмонт
30
Оказаки
22
Янссенс
19
Ван Дессел
19
Ван Дессел
22
Янссенс
17
Бока
11
Койта
11
Койта
17
Бока
14
Стенгс
80
Юсуф
80
Юсуф
14
Стенгс
16
Кейта
32
Эккеленкамп
32
Эккеленкамп
16
Кейта
9
Керк
10
Скотт
10
Скотт
9
Керк
Остались в запасе
Сент-Труйден
Антверпен
32
Андреа Либрики
ЦП
14
Фатих Кайя
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
1
Ортвен Де Вольф
ВР
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
20
Кобе Корбани
ЦЗ
4
Зено ван ден Бош
ЦП
Остались в запасе
32
Андреа Либрики
ЦП
14
Фатих Кайя
ЦФ
Остались в запасе
1
Ортвен Де Вольф
ВР
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
20
Кобе Корбани
ЦЗ
4
Зено ван ден Бош
ЦП
Главный тренер
Петер Маес
Статистика матча Сент-Труйден - Антверпен
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Лига конференций, 4 тур
Хайдук
0 : 2
26.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Антверпен
2 : 2
07.11.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Информация о матче
Стадион:
Штайен
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