Введите ваш ник на сайте

Андерлехт - Мехелен

23.04.2023, Воскресенье, 19:30 мск Бельгия. Про-Лига, 34 тур Андерлехт - Мехелен
...
Матч начнется в 19:30 мск
...
Матч начнется в 19:30 мск
Бельгия. Про-Лига (2022/2023)
11 тур
9 октября, воскресенье 14:30 Мехелен 1:3 Андерлехт
Бельгия. Про-Лига (2021/2022)
23 тур
23 января, воскресенье 20:30 Мехелен 0:1 Андерлехт
7 тур
12 сентября, воскресенье 14:30 Андерлехт 7:2 Мехелен
Бельгия. Про-Лига (2020/2021)
29 тур
7 марта, воскресенье 20:15 Андерлехт 1:1 Мехелен
1 тур
9 августа, воскресенье 19:15 Мехелен 2:2 Андерлехт
Бельгия. Про-Лига (2019/2020)
26 тур
15 февраля, суббота 22:30 Мехелен 2:0 Андерлехт
3 тур
9 августа, пятница 21:30 Андерлехт 0:0 Мехелен
Бельгия. Про-Лига (2017/2018)
25 тур
4 февраля, воскресенье 16:30 Андерлехт 2:2 Мехелен
10 тур
13 октября, пятница 21:30 Мехелен 3:4 Андерлехт
Бельгия. Про-Лига (2016/2017)
29 тур
4 марта, суббота 22:00 Мехелен 3:2 Андерлехт
12 тур
26 октября, среда 21:30 Андерлехт 2:0 Мехелен
Бельгия. Про-Лига (2015/2016)
25 тур
5 февраля, пятница 22:30 Мехелен 2:2 Андерлехт
10 тур
4 октября, воскресенье 21:00 Андерлехт 1:1 Мехелен
Бельгия. Про-Лига (2014/2015)
26 тур
15 февраля, воскресенье 16:30 Андерлехт 1:1 Мехелен
11 тур
18 октября, суббота 20:00 Мехелен 1:1 Андерлехт
Бельгия. Про-Лига (2013/2014)
22 тур
19 января, воскресенье 17:30 Мехелен 2:1 Андерлехт
7 тур
14 сентября, суббота 20:00 Андерлехт 5:0 Мехелен
Бельгия. Про-Лига (2012/2013)
29 тур
9 марта, суббота 23:00 Андерлехт 1:0 Мехелен
14 тур
3 ноября, суббота 21:00 Мехелен 1:4 Андерлехт
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2011/2012)
17 тур
9 декабря, пятница 23:30 Мехелен 2:1 Андерлехт
2 тур
5 августа, пятница 22:30 Андерлехт 3:1 Мехелен
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2010/2011)
24 тур
30 января, воскресенье 20:00 Мехелен 0:0 Андерлехт
9 тур
26 сентября, воскресенье 20:00 Андерлехт 5:0 Мехелен
Чемпионат Бельгии (2009/2010)
27 тур
21 февраля, воскресенье 20:00 Андерлехт 2:0 Мехелен
12 тур
25 октября, воскресенье 22:30 Мехелен 0:2 Андерлехт
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Генк 29 21 4 4 68:29 +39 67
2. Юнион СЖ 29 19 5 5 59:35 +24 62
3. Антверпен 29 18 6 5 53:24 +29 60
4. Брюгге 29 13 10 6 49:35 +14 49
5. Гент 29 14 6 9 53:34 +19 48
6. Вестерло 29 13 6 10 56:48 +8 45
7. Стандард 29 13 6 10 44:39 +5 45
8. Шарлеруа 29 12 5 12 36:38 -2 41
9. Серкль Брюгге 29 10 10 9 40:40 0 40
10. Андерлехт 29 11 6 12 43:36 +7 39
11. Оуд-Хеверли 29 10 9 10 44:41 +3 39
12. Сент-Труйден 29 9 9 11 28:33 -5 36
13. Мехелен 29 9 6 14 38:52 -14 33
14. Эйпен 29 7 6 16 39:59 -20 27
15. Кортрейк 29 7 6 16 34:54 -20 27
16. Остенде 29 6 6 17 33:61 -28 24
17. Зюлте-Варегем 29 5 8 16 39:67 -28 23
18. Серен 29 5 4 20 25:56 -31 19
...
  • Читайте нас: 