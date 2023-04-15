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Вестерло - Брюгге

15.04.2023, Суббота, 21:45 мск Бельгия. Про-Лига, 33 тур Вестерло - Брюгге
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Матч начнется в 21:45 мск
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Матч начнется в 21:45 мск
Бельгия. Про-Лига (2022/2023)
11 тур
8 октября, суббота 21:45 Брюгге 0:2 Вестерло
Бельгия. Про-Лига (2016/2017)
27 тур
17 февраля, пятница 22:30 Вестерло 1:2 Брюгге
12 тур
26 октября, среда 21:30 Брюгге 4:0 Вестерло
Бельгия. Про-Лига (2015/2016)
27 тур
19 февраля, пятница 22:30 Брюгге 6:0 Вестерло
14 тур
31 октября, суббота 22:30 Вестерло 0:2 Брюгге
Бельгия. Про-Лига (2014/2015)
30 тур
15 марта, воскресенье 16:30 Вестерло 1:3 Брюгге
15 тур
9 ноября, воскресенье 20:00 Брюгге 5:0 Вестерло
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2011/2012)
16 тур
3 декабря, суббота 23:00 Вестерло 0:1 Брюгге
1 тур
31 июля, воскресенье 22:00 Брюгге 5:0 Вестерло
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2010/2011)
18 тур
5 декабря, воскресенье 20:00 Брюгге 4:3 Вестерло
5 тур
29 августа, воскресенье 20:00 Вестерло 1:2 Брюгге
Чемпионат Бельгии (2009/2010)
Плей-офф II - A, 5 тур
17 апреля, суббота 22:00 Вестерло 4:1 Брюгге
22 тур
30 января, суббота 22:00 Брюгге 2:1 Вестерло
7 тур
20 сентября, воскресенье 20:00 Вестерло 1:4 Брюгге
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Генк 29 21 4 4 68:29 +39 67
2. Юнион СЖ 29 19 5 5 59:35 +24 62
3. Антверпен 29 18 6 5 53:24 +29 60
4. Брюгге 29 13 10 6 49:35 +14 49
5. Гент 29 14 6 9 53:34 +19 48
6. Вестерло 29 13 6 10 56:48 +8 45
7. Стандард 29 13 6 10 44:39 +5 45
8. Шарлеруа 29 12 5 12 36:38 -2 41
9. Серкль Брюгге 29 10 10 9 40:40 0 40
10. Андерлехт 29 11 6 12 43:36 +7 39
11. Оуд-Хеверли 29 10 9 10 44:41 +3 39
12. Сент-Труйден 29 9 9 11 28:33 -5 36
13. Мехелен 29 9 6 14 38:52 -14 33
14. Эйпен 29 7 6 16 39:59 -20 27
15. Кортрейк 29 7 6 16 34:54 -20 27
16. Остенде 29 6 6 17 33:61 -28 24
17. Зюлте-Варегем 29 5 8 16 39:67 -28 23
18. Серен 29 5 4 20 25:56 -31 19
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