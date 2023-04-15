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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Серкль Брюгге - Сент-Труйден
Серкль Брюгге - Сент-Труйден: обзор матча 15 апреля 2023
Серкль Брюгге
15.04.2023, суббота, 19:15
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
3 : 1
Завершен
Сент-Труйден
41'
А. Уэда (П)
45+2'
А. Уэда
84'
К. Данке
67'
Д. Бруно (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Серкль Брюгге - Сент-Труйден
Замена
Ш. Ванхутте
️️️️
Л. Лопеш
88'
Замена
Р. Декостер
️️️️
Т. Сомерс
88'
Желтая карточка
К. Равик
87'
ГОЛ! 3:1!
К. Данке
Пас отдал
А. Уэда
84'
82'
Замена
Ф. Кайя
️️️️
С. Оказаки
Замена
Д. Хотич
️️️️
Я. Гбоу
76'
Замена
Х. ван дер Брюгген
️️️️
А. Франсис
73'
Замена
К. Данке
️️️️
У. Сике
73'
72'
Замена
Д. Хаяси
️️️️
Т. Хара
67'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Д. Бруно
63'
Замена
В. Янссенс
️️️️
Д. Хасиока
62'
Замена
А. Койта
️️️️
Э. Жуниор Бока
62'
Замена
О. Дюмонт
️️️️
Р. Райц
ГОЛ! 2:0!
А. Уэда
Пас отдал
Т. Сомерс
45'
+2
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Уэда
41'
Желтая карточка
Й. Даланд
22'
Желтая карточка
А. Франсис
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серкль Брюгге
99
Радослав Майецки
ВР
5
Борис Попович
ЦЗ
2
Йеспер Даланд
ЦЗ
5
Кристиан Равик
ЦЗ
41
Уго Сике
ПЗ
24
Тибо Сомерс
ЛВ
2
Оливье Деман
ЛВ
34
Янн Гбоу
ЛВ
22
Леонарду Лопеш
ЦП
17
Абу Франсис
АП
18
Аясэ Уэда
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Сент-Труйден
1
Даниэль Шмидт
ВР
17
Эрик Жуниор Бока
ЛЗ
5
Жорже Тейшейра
ЦЗ
4
Роберт Бауэр
ЦЗ
14
Даики Хасиока
ПЗ
6
Матте Сметс
ОП
21
Рокко Райц
ЦП
34
Франк Бойя
ЦП
18
Таичи Хара
ЦФ
9
Джанни Бруно
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Серкль Брюгге
24
Jean Marcelin
ЦЗ
8
Робб Декостер
ПЗ
34
Шарль Ванхутте
ОП
28
Ханнес ван дер Брюгген
ЦП
10
Дино Хотич
ЦП
17
Варлесон
ЦФ
9
Кевен Данке
ЦФ
Сент-Труйден
12
Йо Коппенс
ВР
22
Волке Янссенс
ЦЗ
11
Абубакари Койта
ЛВ
14
Оливье Дюмонт
ЦП
19
Стэн Ван Дессел
ЦП
14
Фатих Кайя
ЦФ
91
Даичи Хаяси
ЦФ
4-1-3-2
99
Майецки
5
Попович
2
Даланд
5
Равик
41
Сике
22
Лопеш
34
Гбоу
17
Франсис
2
Деман
18
Уэда
24
Сомерс
4-1-2-3
1
Шмидт
14
Хасиока
5
Тейшейра
4
Бауэр
17
Бока
6
Сметс
21
Райц
34
Бойя
30
Оказаки
9
Бруно
18
Хара
24
Сомерс
8
Декостер
8
Декостер
24
Сомерс
22
Лопеш
34
Ванхутте
34
Ванхутте
22
Лопеш
17
Франсис
28
ван дер Брюгген
28
ван дер Брюгген
17
Франсис
34
Гбоу
10
Хотич
10
Хотич
34
Гбоу
41
Сике
9
Данке
9
Данке
41
Сике
14
Хасиока
22
Янссенс
22
Янссенс
14
Хасиока
21
Райц
14
Дюмонт
14
Дюмонт
21
Райц
17
Бока
11
Койта
11
Койта
17
Бока
30
Оказаки
14
Кайя
14
Кайя
30
Оказаки
18
Хара
91
Хаяси
91
Хаяси
18
Хара
Остались в запасе
Серкль Брюгге
Сент-Труйден
24
Jean Marcelin
ЦЗ
17
Варлесон
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
12
Йо Коппенс
ВР
19
Стэн Ван Дессел
ЦП
Главный тренер
Петер Маес
Остались в запасе
24
Jean Marcelin
ЦЗ
17
Варлесон
ЦФ
Остались в запасе
12
Йо Коппенс
ВР
19
Стэн Ван Дессел
ЦП
Главный тренер
Мирон Муслич
Главный тренер
Петер Маес
Статистика матча Серкль Брюгге - Сент-Труйден
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 1
07.11.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Серкль Брюгге
1 : 2
10.10.2026
Андерлехт
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Лига конференций, 4 тур
Хайдук
0 : 2
26.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Информация о матче
Стадион:
Ян Брейдель
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