Введите ваш ник на сайте

Серкль Брюгге - Сент-Труйден

15.04.2023, Суббота, 19:15 мск Бельгия. Про-Лига, 33 тур Серкль Брюгге - Сент-Труйден
...
Матч начнется в 19:15 мск
...
Матч начнется в 19:15 мск
Бельгия. Про-Лига (2022/2023)
17 тур
12 ноября, суббота 20:15 Сент-Труйден 0:1 Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига (2021/2022)
18 тур
11 декабря, суббота 20:30 Сент-Труйден 1:2 Серкль Брюгге
6 тур
28 августа, суббота 19:30 Серкль Брюгге 0:1 Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига (2020/2021)
23 тур
31 января, воскресенье 22:45 Сент-Труйден 3:0 Серкль Брюгге
6 тур
21 сентября, понедельник 21:45 Серкль Брюгге 3:0 Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига (2019/2020)
26 тур
15 февраля, суббота 22:00 Сент-Труйден 0:1 Серкль Брюгге
15 тур
9 ноября, суббота 22:00 Серкль Брюгге 2:1 Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига (2018/2019)
23 тур
26 января, суббота 22:00 Серкль Брюгге 1:2 Сент-Труйден
1 тур
28 июля, суббота 21:00 Сент-Труйден 0:0 Серкль Брюгге
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2011/2012)
24 тур
4 февраля, суббота 23:00 Сент-Труйден 0:1 Серкль Брюгге
9 тур
1 октября, суббота 22:00 Серкль Брюгге 2:2 Сент-Труйден
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2010/2011)
Плей-офф II A, 6 тур
7 мая, суббота 22:00 Серкль Брюгге 1:0 Сент-Труйден
Плей-офф II A, 2 тур
9 апреля, суббота 22:00 Сент-Труйден 1:1 Серкль Брюгге
22 тур
27 февраля, воскресенье 22:00 Сент-Труйден 0:3 Серкль Брюгге
7 тур
18 сентября, суббота 22:00 Серкль Брюгге 4:2 Сент-Труйден
Чемпионат Бельгии (2009/2010)
30 тур
21 марта, воскресенье 22:00 Серкль Брюгге 3:1 Сент-Труйден
15 тур
21 ноября, суббота 22:00 Сент-Труйден 1:1 Серкль Брюгге
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Генк 29 21 4 4 68:29 +39 67
2. Юнион СЖ 29 19 5 5 59:35 +24 62
3. Антверпен 29 18 6 5 53:24 +29 60
4. Брюгге 29 13 10 6 49:35 +14 49
5. Гент 29 14 6 9 53:34 +19 48
6. Вестерло 29 13 6 10 56:48 +8 45
7. Стандард 29 13 6 10 44:39 +5 45
8. Шарлеруа 29 12 5 12 36:38 -2 41
9. Серкль Брюгге 29 10 10 9 40:40 0 40
10. Андерлехт 29 11 6 12 43:36 +7 39
11. Оуд-Хеверли 29 10 9 10 44:41 +3 39
12. Сент-Труйден 29 9 9 11 28:33 -5 36
13. Мехелен 29 9 6 14 38:52 -14 33
14. Эйпен 29 7 6 16 39:59 -20 27
15. Кортрейк 29 7 6 16 34:54 -20 27
16. Остенде 29 6 6 17 33:61 -28 24
17. Зюлте-Варегем 29 5 8 16 39:67 -28 23
18. Серен 29 5 4 20 25:56 -31 19
...
  • Читайте нас: 