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Оуд-Хеверли - Мехелен

08.04.2023, Суббота, 17:00 мск Левен, стадион Ден Дриф Бельгия. Про-Лига, 32 тур Оуд-Хеверли - Мехелен
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Матч начнется в 17:00 мск
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Матч начнется в 17:00 мск
Бельгия. Про-Лига (2022/2023)
9 тур
17 сентября, суббота 17:00 Мехелен 0:0 Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига (2021/2022)
22 тур
15 января, суббота 18:15 Оуд-Хеверли Мехелен
8 тур
18 сентября, суббота 19:30 Мехелен 2:0 Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига (2020/2021)
31 тур
21 марта, воскресенье 18:00 Мехелен 2:2 Оуд-Хеверли
17 тур
20 декабря, воскресенье 18:00 Оуд-Хеверли 1:2 Мехелен
Бельгия. Про-Лига (2015/2016)
20 тур
19 декабря, суббота 22:30 Оуд-Хеверли 3:1 Мехелен
5 тур
22 августа, суббота 21:00 Мехелен 2:1 Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига (2013/2014)
25 тур
8 февраля, суббота 23:00 Оуд-Хеверли 0:0 Мехелен
12 тур
26 октября, суббота 22:00 Мехелен 4:2 Оуд-Хеверли
Бельгия. Плей-офф (2012/2013), группа C
4 тур
20 апреля, суббота 22:00 Мехелен 1:5 Оуд-Хеверли
3 тур
13 апреля, суббота 22:00 Оуд-Хеверли 0:3 Мехелен
Бельгия. Про-Лига (2012/2013)
28 тур
23 февраля, суббота 23:00 Мехелен 1:2 Оуд-Хеверли
13 тур
31 октября, среда 23:30 Оуд-Хеверли 3:1 Мехелен
Бельгия. Плей-офф (2011/2012), группа C
Плей-офф, 4 тур
21 апреля, суббота 19:30 Оуд-Хеверли 4:2 Мехелен
Плей-офф, 3 тур
14 апреля, суббота 22:00 Мехелен 2:1 Оуд-Хеверли
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2011/2012)
19 тур
26 декабря, понедельник 23:30 Мехелен 2:2 Оуд-Хеверли
4 тур
20 августа, суббота 20:00 Оуд-Хеверли 1:2 Мехелен
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Генк 29 21 4 4 68:29 +39 67
2. Юнион СЖ 29 19 5 5 59:35 +24 62
3. Антверпен 29 18 6 5 53:24 +29 60
4. Брюгге 29 13 10 6 49:35 +14 49
5. Гент 29 14 6 9 53:34 +19 48
6. Вестерло 29 13 6 10 56:48 +8 45
7. Стандард 29 13 6 10 44:39 +5 45
8. Шарлеруа 29 12 5 12 36:38 -2 41
9. Серкль Брюгге 29 10 10 9 40:40 0 40
10. Андерлехт 29 11 6 12 43:36 +7 39
11. Оуд-Хеверли 29 10 9 10 44:41 +3 39
12. Сент-Труйден 29 9 9 11 28:33 -5 36
13. Мехелен 29 9 6 14 38:52 -14 33
14. Эйпен 29 7 6 16 39:59 -20 27
15. Кортрейк 29 7 6 16 34:54 -20 27
16. Остенде 29 6 6 17 33:61 -28 24
17. Зюлте-Варегем 29 5 8 16 39:67 -28 23
18. Серен 29 5 4 20 25:56 -31 19
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