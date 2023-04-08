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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Гент - Юнион СЖ
Гент - Юнион СЖ: обзор матча 08 апреля 2023
Гент
08.04.2023, суббота, 21:45
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
1 : 1
Завершен
Юнион СЖ
80'
У. Кюйперс (П)
1'
Л. Амани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гент - Юнион СЖ
Замена
Нуриу
️️️️
Д. Орбан
83'
82'
Желтая карточка
Г. Нильссон
ГОЛ с пенальти! 1:1!
У. Кюйперс
80'
77'
Желтая карточка
Й. Вертессен
Замена
К. Пиатковски
️️️️
М. Самуас
69'
Замена
Т. Тиссудали
️️️️
М. Фофана
69'
65'
Замена
Г. Нильссон
️️️️
В. Бонифаци
64'
Замена
Й. Вертессен
️️️️
С. Адингра
Замена
Х. Хонг
️️️️
В. Оджиджа-Офое
46'
46'
Замена
У. Эль-Аззузи
️️️️
Л. Амани
1'
ГОЛ! 0:1!
Л. Амани
Пас отдал
В. Бонифаци
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гент
1
Пауль Нарди
ВР
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
2
Жозеф Окуму
ЦЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
18
Матис Самуас
ЦП
4
Жульен де Сар
ЦП
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
24
Свен Кумс
ЦП
39
Малик Фофана
ПВ
99
Уго Кюйперс
ЦФ
99
Джифт Орбан
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Юнион СЖ
1
Антони Морис
ВР
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
16
Кристиан Берджесс
ЦЗ
94
Лоик Лапуссен
ЛВ
7
Симон Адингра
ЛВ
2
Барт Ньивкоп
ЦП
10
Лазаре Амани
ЦП
44
Сенне Линен
ЦП
10
Тедди Теума
ЦП
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
Главный тренер
Карел Герартс
Гент
33
Дави Руф
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
91
Камиль Пиатковски
ЦЗ
31
Бруно Годо
ЦЗ
9
Тарик Тиссудали
ЛВ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
20
Хен-Сок Хонг
ЦП
Юнион СЖ
21
Люка Пирар
ВР
73
Йоахим Имбрехт
ВР
26
Росс Сайкс
ЦЗ
19
Гийом Франсуа
ПЗ
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
21
Камерон Пуэртас
ЦП
11
Йорбе Вертессен
ЦФ
9
Густаф Нильссон
ЦФ
3-4-1-2
1
Нарди
17
Кастро-Монтес
2
Окуму
33
Торунарига
18
Самуас
8
Оджиджа-Офое
24
Кумс
4
де Сар
39
Фофана
99
Орбан
99
Кюйперс
3-4-2-1
1
Морис
27
Кандусс
44
ван дер Хейден
16
Берджесс
10
Амани
44
Линен
10
Теума
2
Ньивкоп
94
Лапуссен
7
Адингра
22
Бонифаци
99
Орбан
25
Нуриу
25
Нуриу
99
Орбан
18
Самуас
91
Пиатковски
91
Пиатковски
18
Самуас
8
Оджиджа-Офое
20
Хонг
20
Хонг
8
Оджиджа-Офое
39
Фофана
9
Тиссудали
9
Тиссудали
39
Фофана
10
Амани
17
Эль-Аззузи
17
Эль-Аззузи
10
Амани
7
Адингра
11
Вертессен
11
Вертессен
7
Адингра
22
Бонифаци
9
Нильссон
9
Нильссон
22
Бонифаци
Остались в запасе
Гент
Юнион СЖ
33
Дави Руф
ВР
31
Бруно Годо
ЦЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
21
Люка Пирар
ВР
73
Йоахим Имбрехт
ВР
26
Росс Сайкс
ЦЗ
19
Гийом Франсуа
ПЗ
21
Камерон Пуэртас
ЦП
Главный тренер
Карел Герартс
Остались в запасе
33
Дави Руф
ВР
31
Бруно Годо
ЦЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
Остались в запасе
21
Люка Пирар
ВР
73
Йоахим Имбрехт
ВР
26
Росс Сайкс
ЦЗ
19
Гийом Франсуа
ПЗ
21
Камерон Пуэртас
ЦП
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Главный тренер
Карел Герартс
Статистика матча Гент - Юнион СЖ
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Гент
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Юнион СЖ
- : -
29.11.2026
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
1 : 1
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Юнион СЖ
- : -
29.11.2026
Гент
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
2 : 2
26.11.2026
Лех
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Информация о матче
Стадион:
Геламко Арена
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