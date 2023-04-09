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Андерлехт - Вестерло

09.04.2023, Воскресенье, 14:30 мск Бельгия. Про-Лига, 32 тур Андерлехт - Вестерло
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Матч начнется в 14:30 мск
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Матч начнется в 14:30 мск
Бельгия. Про-Лига (2022/2023)
8 тур
11 сентября, воскресенье 14:30 Вестерло 2:1 Андерлехт
Бельгия. Про-Лига (2016/2017)
23 тур
25 января, среда 22:30 Вестерло 2:4 Андерлехт
8 тур
25 сентября, воскресенье 21:00 Андерлехт 1:2 Вестерло
Бельгия. Про-Лига (2015/2016)
21 тур
27 декабря, воскресенье 20:00 Андерлехт 2:1 Вестерло
6 тур
30 августа, воскресенье 19:00 Вестерло 0:3 Андерлехт
Бельгия. Про-Лига (2014/2015)
21 тур
26 декабря, пятница 22:30 Андерлехт 4:0 Вестерло
4 тур
17 августа, воскресенье 22:00 Вестерло 2:2 Андерлехт
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2011/2012)
26 тур
19 февраля, воскресенье 17:30 Андерлехт 3:1 Вестерло
11 тур
23 октября, воскресенье 16:30 Вестерло 1:2 Андерлехт
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2010/2011)
27 тур
20 февраля, воскресенье 22:30 Вестерло 2:0 Андерлехт
12 тур
24 октября, воскресенье 22:30 Андерлехт 2:0 Вестерло
Чемпионат Бельгии (2009/2010)
18 тур
11 декабря, пятница 22:30 Вестерло 0:2 Андерлехт
3 тур
15 августа, суббота 22:00 Андерлехт 3:0 Вестерло
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Генк 29 21 4 4 68:29 +39 67
2. Юнион СЖ 29 19 5 5 59:35 +24 62
3. Антверпен 29 18 6 5 53:24 +29 60
4. Брюгге 29 13 10 6 49:35 +14 49
5. Гент 29 14 6 9 53:34 +19 48
6. Вестерло 29 13 6 10 56:48 +8 45
7. Стандард 29 13 6 10 44:39 +5 45
8. Шарлеруа 29 12 5 12 36:38 -2 41
9. Серкль Брюгге 29 10 10 9 40:40 0 40
10. Андерлехт 29 11 6 12 43:36 +7 39
11. Оуд-Хеверли 29 10 9 10 44:41 +3 39
12. Сент-Труйден 29 9 9 11 28:33 -5 36
13. Мехелен 29 9 6 14 38:52 -14 33
14. Эйпен 29 7 6 16 39:59 -20 27
15. Кортрейк 29 7 6 16 34:54 -20 27
16. Остенде 29 6 6 17 33:61 -28 24
17. Зюлте-Варегем 29 5 8 16 39:67 -28 23
18. Серен 29 5 4 20 25:56 -31 19
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