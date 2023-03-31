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Зюлте-Варегем - Антверпен

31.03.2023, Пятница, 21:45 мск Бельгия. Про-Лига, 31 тур Зюлте-Варегем - Антверпен
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Матч начнется в 21:45 мск
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Матч начнется в 21:45 мск
Бельгия. Про-Лига (2022/2023)
2 тур
31 июля, воскресенье 22:00 Антверпен 1:0 Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига (2021/2022)
32 тур
19 марта, суббота 22:45 Антверпен 1:0 Зюлте-Варегем
11 тур
16 октября, суббота 19:30 Зюлте-Варегем 2:1 Антверпен
Бельгия. Про-Лига (2020/2021)
18 тур
16 декабря, среда 20:45 Антверпен 0:1 Зюлте-Варегем
9 тур
18 октября, воскресенье 14:30 Зюлте-Варегем 1:3 Антверпен
Бельгия. Про-Лига (2019/2020)
23 тур
26 января, воскресенье 22:00 Антверпен 2:1 Зюлте-Варегем
6 тур
1 сентября, воскресенье 21:00 Зюлте-Варегем 2:0 Антверпен
Бельгия. Про-Лига (2018/2019)
22 тур
19 января, суббота 22:30 Зюлте-Варегем 1:2 Антверпен
7 тур
16 сентября, воскресенье 19:00 Антверпен 5:1 Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига (2017/2018)
19 тур
17 декабря, воскресенье 22:00 Зюлте-Варегем 1:2 Антверпен
10 тур
15 октября, воскресенье 21:00 Антверпен 3:0 Зюлте-Варегем
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Генк 29 21 4 4 68:29 +39 67
2. Юнион СЖ 29 19 5 5 59:35 +24 62
3. Антверпен 29 18 6 5 53:24 +29 60
4. Брюгге 29 13 10 6 49:35 +14 49
5. Гент 29 14 6 9 53:34 +19 48
6. Вестерло 29 13 6 10 56:48 +8 45
7. Стандард 29 13 6 10 44:39 +5 45
8. Шарлеруа 29 12 5 12 36:38 -2 41
9. Серкль Брюгге 29 10 10 9 40:40 0 40
10. Андерлехт 29 11 6 12 43:36 +7 39
11. Оуд-Хеверли 29 10 9 10 44:41 +3 39
12. Сент-Труйден 29 9 9 11 28:33 -5 36
13. Мехелен 29 9 6 14 38:52 -14 33
14. Эйпен 29 7 6 16 39:59 -20 27
15. Кортрейк 29 7 6 16 34:54 -20 27
16. Остенде 29 6 6 17 33:61 -28 24
17. Зюлте-Варегем 29 5 8 16 39:67 -28 23
18. Серен 29 5 4 20 25:56 -31 19
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