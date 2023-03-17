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Серкль Брюгге - Генк

17.03.2023, Пятница, 22:45 мск Бельгия. Про-Лига, 30 тур Серкль Брюгге - Генк
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Матч начнется в 22:45 мск
П1
3
Х
3.65
П2
2.25
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Матч начнется в 22:45 мск
Бельгия. Про-Лига (2022/2023)
5 тур
20 августа, суббота 19:15 Генк 2:1 Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига (2021/2022)
30 тур
5 марта, суббота 18:15 Серкль Брюгге 2:2 Генк
14 тур
7 ноября, воскресенье 23:00 Генк 1:1 Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига (2020/2021)
29 тур
7 марта, воскресенье 22:45 Генк 2:0 Серкль Брюгге
14 тур
28 ноября, суббота 20:30 Серкль Брюгге 1:5 Генк
Бельгия. Про-Лига (2019/2020)
18 тур
7 декабря, суббота 22:00 Серкль Брюгге 1:2 Генк
12 тур
26 октября, суббота 21:30 Генк 1:0 Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига (2018/2019)
16 тур
24 ноября, суббота 22:30 Генк 1:2 Серкль Брюгге
8 тур
23 сентября, воскресенье 21:00 Серкль Брюгге 2:5 Генк
Бельгия. Про-Лига (2014/2015)
17 тур
29 ноября, суббота 22:00 Серкль Брюгге 0:1 Генк
2 тур
2 августа, суббота 22:00 Генк 1:1 Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига (2013/2014)
20 тур
21 декабря, суббота 21:00 Серкль Брюгге 1:0 Генк
5 тур
25 августа, воскресенье 20:00 Генк 1:0 Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига (2012/2013)
16 тур
17 ноября, суббота 23:00 Серкль Брюгге 3:1 Генк
1 тур
29 июля, воскресенье 22:30 Генк 3:3 Серкль Брюгге
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2011/2012)
19 тур
26 декабря, понедельник 23:30 Генк 4:2 Серкль Брюгге
4 тур
20 августа, суббота 22:00 Серкль Брюгге 3:2 Генк
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2010/2011)
30 тур
20 марта, воскресенье 20:00 Серкль Брюгге 0:1 Генк
15 тур
13 ноября, суббота 22:00 Генк 3:0 Серкль Брюгге
Чемпионат Бельгии (2009/2010)
28 тур
27 февраля, суббота 22:00 Серкль Брюгге 1:0 Генк
13 тур
2 ноября, понедельник 22:00 Генк 2:0 Серкль Брюгге
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Генк 29 21 4 4 68:29 +39 67
2. Юнион СЖ 29 19 5 5 59:35 +24 62
3. Антверпен 29 18 6 5 53:24 +29 60
4. Брюгге 29 13 10 6 49:35 +14 49
5. Гент 29 14 6 9 53:34 +19 48
6. Вестерло 29 13 6 10 56:48 +8 45
7. Стандард 29 13 6 10 44:39 +5 45
8. Шарлеруа 29 12 5 12 36:38 -2 41
9. Серкль Брюгге 29 10 10 9 40:40 0 40
10. Андерлехт 29 11 6 12 43:36 +7 39
11. Оуд-Хеверли 29 10 9 10 44:41 +3 39
12. Сент-Труйден 29 9 9 11 28:33 -5 36
13. Мехелен 29 9 6 14 38:52 -14 33
14. Эйпен 29 7 6 16 39:59 -20 27
15. Кортрейк 29 7 6 16 34:54 -20 27
16. Остенде 29 6 6 17 33:61 -28 24
17. Зюлте-Варегем 29 5 8 16 39:67 -28 23
18. Серен 29 5 4 20 25:56 -31 19
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